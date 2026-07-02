Tether protagonista al summit di Roma con Devasini e Ardoino

2 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Tether protagonista a Roma al summit The Last Question.

protagonista a al summit The Last Question. Presenti insieme Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino , figura pubblica del gruppo.

e , figura pubblica del gruppo. Riflettori su stablecoin, partecipazioni industriali, robotica e intelligenza artificiale.

Secondo Adnkronos, la presenza di Devasini è rimasta riservata.

(Riassunto generato con AI)

Tether al centro del summit di Roma

Tether, uno dei gruppi più rilevanti nel mercato globale delle stablecoin, è stata tra i protagonisti della prima edizione di The Last Question – A Geopolitech Summit, ospitata alle Corsie Sistine di Roma. Secondo quanto riportato da Adnkronos, all’evento hanno assistito insieme Giancarlo Devasini, presidente e fondatore della società, e Paolo Ardoino, amministratore delegato e volto pubblico del gruppo. La loro presenza ha assunto un rilievo particolare perché Devasini compare raramente in pubblico e difficilmente rilascia dichiarazioni.

Il summit nasce dal progetto editoriale Black Box, podcast di Chora Media e Will Media ideato da Guido Brera. In questo contesto, la partecipazione di Tether come title partner e principale sostenitrice dell’evento chiarisce il peso assunto dall’azienda non solo nella finanza digitale, ma anche nei nuovi ecosistemi che collegano tecnologia, media e geopolitica.

Ardoino è stato tra le figure più visibili della due giorni romana, mentre Devasini, pur senza salire sul palco, ha seguito in prima fila alcuni interventi, tra cui quello dell’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante. La scelta di mantenere riservata la presenza del presidente conferma il profilo defilato che da tempo lo contraddistingue.

Stablecoin, media e IA nel perimetro del gruppo

Il dato più rilevante emerso dal summit riguarda il perimetro sempre più ampio di Tether. L’azienda è indicata come una delle realtà che dominano il mercato mondiale delle stablecoin, ma il suo raggio d’azione si estende anche a partecipazioni in settori molto diversi. Secondo la ricostruzione riportata da Adnkronos, il gruppo è azionista della Juventus, della startup italiana di umanoidi Generative Bionics e di società concorrenti di Neura Robotics, anch’esse presenti alle Corsie Sistine.

A questo si aggiunge una presenza significativa nel settore dei contenuti e dell’informazione: Tether detiene infatti il 30,4% di BeWater, holding che controlla, attraverso Becontent, Chora e Will Media. È un elemento che offre una chiave di lettura precisa del summit romano: non solo un appuntamento tecnologico, ma un luogo di convergenza tra capitale, media, innovazione e visione industriale.

Nel corso dell’evento, Ardoino ha indicato in modo esplicito una delle direttrici strategiche oggi più importanti per il gruppo: robotica e intelligenza artificiale. Dal palco ha affermato: “Il mondo si deve adattare a questa nuova corsa verso l’intelligenza, con benefici e rischi. Nei prossimi cinque anni i quattro miliardi di persone che oggi hanno necessità di base potranno accedere a modelli open source scaricabili direttamente sui propri dispositivi”. La dichiarazione segnala una lettura che unisce prospettiva tecnologica e scala globale.

Il passaggio è rilevante anche sul piano analitico. L’intervento di Ardoino non si limita infatti a descrivere l’avanzata dell’intelligenza artificiale, ma ne sottolinea il possibile impatto sull’accesso diffuso agli strumenti digitali. In questa cornice, la presenza dei robot di Generative Bionics e di altri operatori del comparto all’evento rafforza l’idea di un ecosistema in cui Tether non opera più soltanto come soggetto finanziario legato alle criptovalute, ma come investitore attivo in filiere considerate strategiche.

La contemporanea presenza a Roma di Devasini e Ardoino, rarissima per il primo e più consueta per il secondo, restituisce così un segnale di compattezza e di peso del gruppo in una fase in cui il nome Tether viene associato a finanza digitale, industria dell’innovazione e asset media.

Un segnale sul posizionamento del gruppo

L’elemento meno appariscente ma più significativo della vicenda è proprio la discreta presenza di Giancarlo Devasini. In un evento sostenuto direttamente da Tether, la sua partecipazione in sala, senza interventi pubblici, suggerisce l’importanza attribuita dal gruppo a un confronto che intreccia tecnologia, potere economico e informazione. In parallelo, le parole di Paolo Ardoino su robotica e intelligenza artificiale indicano che il posizionamento dell’azienda punta oltre il perimetro tradizionale delle stablecoin, verso un modello più esteso di presenza industriale e strategica.

FAQ

Chi erano i protagonisti presenti al summit?

Sì, i nomi centrali sono Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Tether.

Dove si è svolto The Last Question?

Sì, il summit si è tenuto alle Corsie Sistine di Roma, nella sua prima edizione.

Quale ruolo aveva Tether nell’evento?

Sì, Tether era title partner e principale sostenitrice dell’evento, risultando una delle aziende protagoniste.

Su cosa ha parlato Paolo Ardoino?

Sì, ha parlato della corsa all’intelligenza artificiale, citando benefici, rischi e l’accesso futuro a modelli open source.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.