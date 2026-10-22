22 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/Milano ospita una mostra immersiva sulle meraviglie del mondo

La notizia in sintesi “7 Wonders of the World” debutta in Italia allo Spazio Ventura di Milano dal 24 ottobre 2026.

La mostra sulle meraviglie antiche e moderne resterà aperta fino al 21 aprile 2027.

Il percorso comprende realtà virtuale, proiezioni a 360 gradi, schermi interattivi e attività creative.

La visita dura circa 60 minuti. I biglietti sono già disponibili sul sito e sull’app di Fever.

Le Sette Meraviglie del mondo antico e le Sette Meraviglie del mondo moderno sono al centro di una nuova mostra immersiva a Milano. “7 Wonders of the World” aprirà il 24 ottobre 2026 allo Spazio Ventura, dove resterà fino al 21 aprile 2027. La prima italiana dell’esposizione, prodotta da Exhibition Hub e Fever, propone un percorso che utilizza strumenti digitali per raccontare la costruzione dei monumenti e il loro rapporto con le civiltà di origine.

L’arco temporale affrontato supera i 4.500 anni. Il racconto mette insieme storia e ingegneria, concentrandosi sulle opere e sulle conoscenze che ne hanno consentito la realizzazione. Il pubblico potrà esplorarle attraverso ricostruzioni digitali e interazioni, con la possibilità di attraversare virtualmente gli spazi presentati lungo la visita.

Come si sviluppa il percorso

Realtà virtuale, proiezioni a 360 gradi e schermi interattivi sono gli strumenti scelti per l’allestimento. Le diverse modalità di fruizione accompagnano il visitatore nella scoperta dei monumenti, affiancando all’esplorazione delle architetture il racconto di come furono costruite. L’attenzione non riguarda quindi soltanto l’aspetto delle opere, ma anche i processi che le hanno rese possibili.

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Un altro tema del percorso è la funzione di queste costruzioni nelle società che le hanno realizzate. La mostra collega le meraviglie alle rispettive civiltà, inserendo le imprese ingegneristiche nel loro contesto storico. La dimensione immersiva è il mezzo utilizzato per affrontare questi contenuti: alle immagini proiettate si aggiungono le possibilità di esplorazione offerte dalla realtà virtuale e dagli schermi.

Il programma comprende inoltre attività creative rivolte a tutte le età. L’esposizione è pensata anche per le nuove generazioni e affianca alla visita momenti di partecipazione diretta. L’interattività attraversa così l’intero progetto, dalla scoperta delle opere alla loro ricostruzione virtuale, senza limitare il percorso alla sola osservazione delle immagini.

Il ritorno di Exhibition Hub allo Spazio Ventura

Per Exhibition Hub l’appuntamento prosegue l’attività espositiva già avviata nella sede milanese con le mostre dedicate a Titanic, Monet e Van Gogh. La società si occupa della curatela, della produzione e della distribuzione di esposizioni ed esperienze per famiglie. A questo nuovo progetto lavora insieme a Fever, piattaforma dedicata agli eventi e alle esperienze dal vivo.

Secondo i dati indicati da Exhibition Hub, le precedenti esposizioni “Van Gogh: The Immersive Experience” e “Titanic: an immersive voyage” hanno totalizzato insieme oltre un milione di visitatori a Milano. Il dato riguarda quelle due mostre, mentre il nuovo appuntamento sposta il tema dalle vicende del transatlantico e dalla pittura alla storia delle meraviglie antiche e moderne.

“7 Wonders of the World” ha ottenuto il patrocinio del Municipio 3 del Comune di Milano. La sede rimane lo Spazio Ventura, in via Privata Giovanni Ventura 15: qui il pubblico troverà il nuovo allestimento a partire dal 24 ottobre, con un calendario che si estende fino alla primavera del 2027.

Durata della visita e biglietti

Per completare il percorso è prevista una durata indicativa di circa 60 minuti. I biglietti sono già acquistabili attraverso l’app di Fever e la pagina dedicata alla mostra milanese. L’esposizione riunisce nello stesso itinerario le sette meraviglie antiche e le sette moderne, affidando alle tecnologie immersive il collegamento tra monumenti appartenenti a luoghi ed epoche differenti.