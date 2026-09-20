Anthropic: Claude guida il 26% della ricerca interna sull’intelligenza artificiale

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MATATASTUDIO NOUS AI SET: questo è un giocattolo robot educativo modulare multifunzionale con intelligenza artificiale, che è il miglior partner per gli studenti delle scuole primarie e secondarie per imparare i robot AI! Combinati con software online e risorse di apprendimento, i giocattoli STEM per i bambini possono imparare grafica e programmazione Python, tecnologia di intelligenza artificiale, robotica e IoT in modo divertente. Può migliorare la coordinazione dei bambini, il pensiero logico e la creatività · STRUTTURA IN METALLICO, FACILE DA COSTRURE: Il robot di programmazione ha una robusta struttura metallica, compatibile con il sistema di blocco di costruzione, resistente alla caduta e lunga durata. Design modulare, facile da personalizzare ed espandere per soddisfare diverse esigenze. Il processo di costruzione di 20 minuti aiuta i bambini a conoscere elettronica, macchinari, componenti robotici e progettazione meccanica e ispira l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale · TECNOLOGIA AVANZATA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: I robot programmabili supportano una varietà di tecnologie di intelligenza artificiale, tra cui machine learning, reti neurali, visione artificiale, riconoscimento vocale, riconoscimento facciale, riconoscimento digitale, riconoscimento gestuale ToF, MatataChat, MatataDraw, AIGC e guida autonoma, ecc