20 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Anthropic: Claude guida il 26% della ricerca interna sull’intelligenza artificiale
La notizia in sintesi
- Anthropic misura il contributo di Claude alla propria ricerca sull’intelligenza artificiale.
- L’azienda propone indicatori comuni e verifiche esterne per gli agenti autonomi.
- Reuters rivela un laboratorio biologico fisico creato nella Silicon Valley.
- Il progetto punta a mantenere la supervisione umana sulle attività robotiche.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Anthropic chiede controlli sull’IA che migliora l’IA
Anthropic, società guidata da Dario Amodei, sostiene che Claude contribuisca già in modo rilevante alla ricerca interna sui sistemi di intelligenza artificiale e chiede standard condivisi per monitorarne l’autonomia. Nel documento diffuso dall’azienda, il 26% delle attività di ricerca e sviluppo sull’IA risulta guidato dall’IA stessa, mentre Claude sarebbe un collaboratore sostanziale in oltre il 90% del lavoro. Il tema riguarda i laboratori di frontiera e la necessità di definire controlli esterni, mentre Reuters ha rivelato l’apertura di un laboratorio biologico fisico nella Silicon Valley, destinato a sperimentare l’uso dell’IA nel mondo reale.
Gli indicatori proposti e il ruolo degli agenti
Il quadro illustrato da Anthropic ruota attorno all’auto-miglioramento ricorsivo: la possibilità che un sistema sviluppi capacità utili a realizzare modelli successivi, sempre più potenti. L’azienda non presenta questo scenario come un esito inevitabilmente ostile, ma evidenzia il rischio che sistemi molto autonomi aggirino controlli o producano effetti difficili da comprendere e fermare. L’analisi, firmata da Arcangelo Rociola, richiama quindi l’esigenza di misurare il livello di delega affidato alle macchine.
Anthropic propone tre parametri: la quota di ricerca sull’IA svolta dall’IA, l’efficacia del monitoraggio e del blocco degli agenti, la potenza di calcolo destinata alla sicurezza rispetto allo sviluppo di nuove capacità. Nella principale piattaforma interna dell’azienda operano contemporaneamente 30.000 agenti di ricerca, capaci di scegliere autonomamente una sequenza di azioni. Su oltre un miliardo di decisioni automatizzate, Anthropic riferisce di aver bloccato lo 0,002% dei comportamenti, circa uno ogni 47.000. La bassa incidenza attuale, secondo l’azienda, non elimina la necessità di verifiche indipendenti e metodologie comuni, applicabili anche oltre i confini delle singole imprese.
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Il laboratorio biologico amplia il campo di prova
Il laboratorio biologico confermato da Anthropic non è dedicato specificamente alla scoperta di farmaci, precisa l’azienda, ma consente di verificare fisicamente ipotesi elaborate dai modelli. Secondo le fonti citate da Reuters, l’obiettivo è esplorare l’impiego di Claude per dirigere unità robotiche, mantenendo il controllo umano. Anthropic afferma inoltre di non voler arrivare alla sperimentazione di farmaci sugli esseri umani.
La conseguenza concreta è che il dibattito sulla sicurezza non riguarda più soltanto testi, calcoli e software: riguarda anche macchine, esperimenti e procedure nel mondo fisico.
FAQ
Quanto pesa Claude nella ricerca di Anthropic?
Claude è indicato come collaboratore sostanziale in oltre il 90% delle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda.
Quale quota di ricerca è guidata dall’IA?
Il 26% delle attività di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale di Anthropic risulta guidato dall’IA secondo l’indice interno.
Quanti agenti operano nella piattaforma interna?
La principale piattaforma interna di Anthropic ospita 30.000 agenti di ricerca contemporaneamente, capaci di pianificare sequenze operative autonome.
Quali decisioni sono state bloccate da Anthropic?
Lo 0,002% di oltre un miliardo di decisioni prese dalle macchine è stato bloccato, pari a circa una ogni 47.000.
Quali fonti sono state utilizzate?
L’articolo rielabora con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, sottoposte a verifica redazionale accurata.
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