21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Ali Alobaidly vince il concorso astronomico di Londra con la Nebulosa Squalo

La notizia in sintesi Ali Alobaidly vince il principale premio del concorso astronomico londinese.

vince il principale premio del concorso astronomico londinese. La fotografia ritrae la Nebulosa Squalo, conosciuta come LDN 1235.

Il premio assegnato al vincitore ammonta a 10mila sterline.

Oltre cento immagini saranno esposte al National Maritime Museum.

Il premio a Ali Alobaidly

Il concorso fotografico dedicato allo Spazio, organizzato dal 2009 dall’associazione che gestisce l’osservatorio astronomico di Londra, ha riunito 769 autori provenienti da 66 Paesi, tra cui Pellegrini. Il riconoscimento principale è stato assegnato ad Ali Alobaidly per l’immagine della Nebulosa Squalo, LDN 1235, scelta come migliore fra tutte le categorie. La fotografia ritrae una nube oscura nella costellazione di Cefeo, a 650 anni luce dalla Terra, e rende visibile l’effetto della polvere interstellare sulla luce stellare.

La premiazione valorizza l’osservazione del cosmo attraverso immagini capaci di unire rigore scientifico e forza visiva. Le opere vincitrici e finaliste saranno esposte dal venerdì 18 settembre al National Maritime Museum di Greenwich, fino ad agosto dell’anno seguente.

Una nebulosa oscura al centro del concorso

LDN 1235 viene definita nebulosa oscura perché la polvere interstellare che la compone è sufficientemente densa da impedire il passaggio della luce delle stelle. La scelta della giuria porta al centro del concorso un oggetto che si distingue non per la luce emessa, ma per la capacità di oscurare quella sullo sfondo. Per Ali Alobaidly, il riconoscimento vale 10mila sterline, indicate come circa 12mila euro, previste per il fotografo astronomico dell’anno.

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Il concorso ha assegnato premi di importo inferiore anche ai vincitori delle nove categorie, dedicate al Sole, alla Luna, alle galassie e all’aurora boreale. Il riconoscimento principale si colloca così accanto a un sistema di premi che copre anche soggetti e tecniche diverse, dall’osservazione solare alle vedute di galassie e dei fenomeni atmosferici notturni terrestri. La partecipazione di 769 fotografi da 66 Paesi, compreso Pellegrini, conferma l’ampiezza internazionale dell’iniziativa curata dall’associazione londinese dal 2009.

Al National Maritime Museum saranno visibili più di cento fotografie, incluse le immagini premiate e quelle finaliste: l’esposizione offrirà quindi una lettura diretta dei diversi filoni selezionati.

Una mostra che amplia lo sguardo

La mostra di Greenwich trasferisce il risultato del concorso dal circuito degli autori a un pubblico più ampio, riunendo oltre cento immagini. Il percorso consentirà di osservare insieme la fotografia di Ali Alobaidly, le opere finaliste e i lavori premiati nelle nove sezioni dedicate a Sole, Luna, galassie e aurora boreale.

La presenza della Nebulosa Squalo come vincitrice assoluta evidenzia come anche le regioni di polvere che bloccano la luce stellare possano diventare soggetti centrali nell’astronomia fotografica.

FAQ

Chi ha vinto il premio principale?

Ali Alobaidly ha ottenuto il premio principale grazie alla fotografia della Nebulosa Squalo, LDN 1235, selezionata come migliore tra tutte le categorie.

Quanto vale il premio assegnato?

Il riconoscimento per il fotografo astronomico dell’anno vale 10mila sterline, equivalenti a circa 12mila euro secondo l’indicazione riportata.

Dove si trova la Nebulosa Squalo?

La Nebulosa Squalo si trova nella costellazione di Cefeo, a 650 anni luce dalla Terra, ed è composta da polvere interstellare densa.

Dove sono esposte le fotografie premiate?

Più di cento fotografie, incluse vincitrici e finaliste, sono esposte al National Maritime Museum di Greenwich dal venerdì 18 settembre.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e rielaborate con supervisione umana.