1 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Muitomas debutta nei piccoli elettrodomestici con una lunchbox riscaldabile

La notizia in sintesi Muitomas presenterà a IFA 2026 una lunchbox riscaldabile e una linea stationery.

La lunchbox ha capacità di 1.000 ml, potenza di 80W e riscaldamento fino a 82°C.

La linea stationery debutta con gomme collezionabili e personalizzabili ispirate al mondo food.

I prodotti saranno esposti a Berlino dal 4 all’8 settembre, Hall 4.2, stand 133.

Muitomas, brand lifestyle del Gruppo Esprinet, presenterà a IFA 2026 due nuove categorie di prodotto: piccoli elettrodomestici e stationery. Le novità saranno esposte dal 4 all’8 settembre a Berlino, nella Hall 4.2 allo stand 133, insieme alle collezioni già in catalogo dedicate a home, beauty, travel, utility e pet.

L’appuntamento fieristico segna l’ingresso del marchio nel settore dei piccoli elettrodomestici attraverso una lunchbox riscaldabile. Il prodotto è pensato per il trasporto e il riscaldamento del cibo e dispone di una capacità di 1.000 millilitri. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, la potenza è di 80W e la temperatura può arrivare fino a 82°C.

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La confezione include il cavo di alimentazione, mentre la chiusura è affidata a ganci laterali. Muitomas indica un riscaldamento rapido e uniforme tra le caratteristiche del prodotto. La lunchbox amplia così la proposta del brand, finora concentrata su accessori e oggetti per la vita quotidiana.

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Il debutto nei piccoli elettrodomestici

La lunchbox sarà una delle principali novità esposte da Muitomas durante IFA, manifestazione dedicata all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici. L’azienda non ha comunicato prezzo, data di disponibilità commerciale o ulteriori dettagli sulla distribuzione del prodotto.

Le informazioni rese note si limitano alle caratteristiche tecniche e funzionali: contenitore da 1.000 ml, alimentazione tramite cavo, 80W di potenza e temperatura massima di 82°C. La presenza dei ganci laterali viene indicata come elemento utile a mantenere stabile la chiusura durante il trasporto.

L’ingresso nella categoria rappresenta un’estensione dell’offerta del marchio, che fa capo al Gruppo Esprinet. Il prodotto verrà mostrato accanto alle linee già presenti nel suo assortimento, senza che il comunicato specifichi quali articoli delle collezioni esistenti saranno portati a Berlino.

Gomme componibili per la nuova linea stationery

La seconda categoria al debutto è la stationery. Il primo progetto annunciato consiste in una serie di gomme da cancellare collezionabili e personalizzabili. L’idea è consentire agli acquirenti di comporre un set scegliendo fra modelli diversi, caratterizzati da forme legate a soggetti del mondo food.

Non sono stati diffusi il numero dei modelli previsti, i materiali utilizzati né i canali di vendita. Il lancio a IFA offrirà quindi una prima occasione per vedere la gamma, che si aggiunge agli articoli lifestyle già proposti dal brand.

Le due novità seguono direzioni differenti: da un lato un contenitore elettrico per il riscaldamento dei pasti, dall’altro prodotti di cartoleria basati sulla possibilità di combinare forme diverse. Per Muitomas, la fiera di Berlino sarà il punto di presentazione pubblica di entrambe le categorie.

L’esposizione sarà aperta nelle date indicate dall’azienda, dal 4 all’8 settembre 2026, presso lo stand 133 della Hall 4.2. Il comunicato non fornisce indicazioni su eventuali ulteriori lanci, dimostrazioni o iniziative previste durante la manifestazione.

FAQ

Quando saranno presentate le novità Muitomas?

Le nuove categorie saranno esposte a IFA Berlino dal 4 all’8 settembre 2026, nella Hall 4.2 allo stand 133.

Quali caratteristiche ha la lunchbox riscaldabile?

La lunchbox ha capacità di 1.000 ml, potenza di 80W, temperatura fino a 82°C, ganci laterali di chiusura e cavo di alimentazione incluso.

Che prodotti comprende la nuova linea stationery?

La prima proposta comprende gomme da cancellare collezionabili e personalizzabili, con modelli in forme ispirate a temi del mondo food.

Dove si trova lo stand Muitomas a IFA?

Lo stand Muitomas è il numero 133 nella Hall 4.2 della fiera IFA Berlino.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.