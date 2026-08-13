Microsoft prepara Maia 300: possibile debutto a settembre 2026

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Microsoft prepara il possibile debutto dell’acceleratore AI Maia 300 .

prepara il possibile debutto dell’acceleratore AI . La presentazione potrebbe avvenire già a settembre 2026, secondo Reuters .

. L’azienda discuterebbe con TSMC una fornitura oltre 300.000 chip nel 2027.

una fornitura oltre 300.000 chip nel 2027. Restano senza conferma ufficiale specifiche, volumi definitivi e data di lancio.

Riassunto generato con AI)

Microsoft accelera sul silicio proprietario

Microsoft starebbe preparando Maia 300, terzo acceleratore proprietario per i carichi di intelligenza artificiale dei data center Azure, con una possibile presentazione già a settembre 2026. La notizia è riportata da Reuters, che riprende indiscrezioni pubblicate da The Information.

Il progetto riguarderebbe l’infrastruttura cloud di Microsoft e risponde alla necessità di aumentare capacità elaborativa, controllo dei costi e disponibilità di hardware per l’AI. L’obiettivo strategico è ridurre la dipendenza dagli acceleratori di NVIDIA, senza che ciò implichi necessariamente un confronto diretto su ogni benchmark.

Le informazioni restano però preliminari: Microsoft ha confermato gli investimenti nel silicio proprietario, ma non ha annunciato data di presentazione, caratteristiche tecniche o quantitativi definitivi del prossimo componente.

Il possibile lancio arriverebbe pochi mesi dopo Maia 200, presentato dalla società nello scorso gennaio. La tempistica suggerisce un’accelerazione del programma mentre la domanda di capacità AI continua a crescere.

Al centro della partita non c’è soltanto la potenza di calcolo, ma la possibilità per Microsoft di progettare un’infrastruttura più adatta ai propri servizi e ai carichi di lavoro più ricorrenti.

Capacità produttiva e incognite tecnologiche

Il dato più rilevante riguarda la produzione: secondo Reuters, Microsoft starebbe discutendo con TSMC la capacità necessaria per produrre oltre 300.000 chip Maia 300 con consegna nel 2027. Nel lungo periodo, l’obiettivo indicato dalle indiscrezioni sarebbe superare il milione di unità.

Si tratta tuttavia di obiettivi condizionati da trattative ancora in corso e dalla disponibilità dei componenti. La fabbricazione di acceleratori AI non dipende solo dai wafer: richiede memoria ad alta velocità, packaging avanzato, substrati, sistemi di alimentazione, raffreddamento e reti capaci di collegare grandi quantità di dispositivi.

Un aumento di scala rispetto alle decine di migliaia di unità associate alle precedenti generazioni trasformerebbe Maia da progetto interno a piattaforma strategica per Azure.

I chip potrebbero sostenere servizi come Copilot, Microsoft Foundry, i modelli di OpenAI e altre applicazioni AI della società. Il vantaggio atteso riguarderebbe soprattutto i carichi frequenti e prevedibili, dove l’integrazione tra hardware, rete e software può incidere direttamente sull’efficienza operativa.

Di Maia 300, però, non esistono specifiche verificabili su processo produttivo, memoria, banda, consumi, prestazioni o collegamenti tra acceleratori. Le indiscrezioni citano una nuova architettura associata al nome in codice Clea, dettaglio non confermato da Microsoft.

Il software determinerà la reale adozione

Per valutare Maia 300 sarà quindi necessario attendere dati ufficiali su disponibilità e configurazione. Sarebbe prematuro confrontare numericamente il chip con le GPU di NVIDIA senza parametri tecnici omogenei e verificabili.

La competitività dipenderà anche da compilatori, librerie, driver, strumenti di profiling e compatibilità con i principali framework. In un ecosistema AI, la potenza teorica da sola non garantisce l’adozione.

L’eventuale uso da parte di clienti esterni, come Anthropic, potrebbe testare la piattaforma su carichi reali, ma richiederebbe un ambiente software maturo.

Se la presentazione arriverà a settembre, le informazioni ufficiali chiariranno se Microsoft avrà trasformato Maia in un’alternativa concreta per la propria infrastruttura AI.

FAQ

Quando potrebbe essere presentato Maia 300?

Sì, secondo Reuters il nuovo acceleratore Microsoft potrebbe essere presentato già a settembre 2026.

Quanti chip Maia 300 sarebbero previsti?

Sì, Microsoft discuterebbe con TSMC una capacità produttiva superiore a 300.000 chip con consegna nel 2027.

Quali specifiche tecniche sono già disponibili?

No, processo produttivo, memoria, banda, consumi, prestazioni e collegamenti di Maia 300 non sono stati confermati ufficialmente.

A cosa serve Maia 200?

Sì, Maia 200 è progettato soprattutto per l’inferenza, cioè l’elaborazione di richieste attraverso modelli già addestrati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.