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Audi SQ9 sorprende il segmento SUV a 7 posti con prestazioni sportive e comfort premium

Audi SQ9 sorprende il segmento SUV a 7 posti con prestazioni sportive e comfort premium

Audi SQ9, il nuovo SUV sportivo di lusso a sette posti

Audi si prepara a lanciare il nuovo Q9 e, parallelamente, una versione ad alte prestazioni denominata SQ9. Il nome è stato appena depositato a Madrid presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, anticipando l’arrivo di un SUV sportivo a sette posti pensato per il segmento extra‑lusso. L’obiettivo è sfidare direttamente concorrenti come Mercedes GLS 63 AMG e Alpina XB7, con particolare attenzione al mercato degli Stati Uniti. Il debutto del Q9 standard è atteso a breve, mentre SQ9 si collocherà al vertice della gamma SUV del marchio di Ingolstadt, raccogliendo in chiave contemporanea l’eredità della berlina di rappresentanza A8, oggi a fine carriera e senza un’erede tradizionale già definita.

In sintesi:

  • Depositato il nome Audi SQ9 all’ufficio OMPI di Madrid.
  • SUV sportivo di lusso a sette posti, sopra Q8 nella gamma Audi.
  • Concorrenza diretta a Mercedes GLS 63 AMG e Alpina XB7.
  • Piattaforma condivisa con Porsche e probabili motori ibridi plug‑in.

Posizionamento di SQ9 tra lusso, prestazioni e strategia di gamma

Il nuovo Audi Q9 nascerà come SUV di punta del marchio, sovrastando per dimensioni e ruolo l’attuale Q8. In assenza di una vera erede diretta per la berlina ammiraglia A8, Q9 e soprattutto SQ9 diventeranno il riferimento tecnologico e di immagine per la casa di Ingolstadt. Tre file di sedili e fino a sette posti colmeranno un vuoto preciso in gamma, finora presidiato solo da modelli come SQ5, SQ7, SQ8 e RSQ8, tutti privi di questa configurazione abitativa.

Il deposito del marchio SQ9 presso l’ufficio OMPI di Madrid è un passaggio formale ma altamente indicativo: Audi intende presidiare il segmento dei SUV extra‑large sportivi, dove Mercedes è già presente con GLS 63 AMG e BMW si affida alla nicchia di Alpina XB7. Il progetto rafforza anche la strategia del gruppo Volkswagen, perché la piattaforma di Q9 sarà condivisa con Porsche per un futuro SUV a sette posti, ottimizzando investimenti e sviluppo tecnico.

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Sul fronte propulsori, Q9 e SQ9 non nasceranno full electric: questo spazio resterà alla famiglia e‑tron. Le ipotesi più solide puntano su powertrain ibridi plug‑in ad alte prestazioni, in grado di offrire potenze elevate, brevi percorrenze in elettrico e valori di consumo e CO₂ più favorevoli rispetto ai V8 esclusivamente termici, aspetto essenziale per l’omologazione nei mercati globali più severi.

Prospettive future tra mercato USA e transizione energetica

Il vero banco di prova per Audi SQ9 sarà il mercato degli Stati Uniti, dove i grandi SUV ad alte prestazioni continuano a registrare vendite robuste nonostante la transizione verso l’elettrico. Qui un modello a sette posti, potente ma ibrido plug‑in, potrà intercettare clienti che cercano lusso, spazio e prestazioni senza rinunciare a un profilo ambientale più gestibile.

Per l’Europa, SQ9 avrà soprattutto un ruolo d’immagine e di consolidamento del posizionamento premium di Audi, fungendo da vetrina tecnologica accanto alla gamma e‑tron. L’alleanza tecnica con Porsche lascia prevedere livelli elevati di dinamica di guida, sistemi di assistenza avanzati e connettività di ultima generazione. I prossimi annunci ufficiali su specifiche, tempi di lancio e prezzi chiariranno se SQ9 potrà davvero ridefinire il concetto di SUV di rappresentanza sportivo nel portafoglio del gruppo.

FAQ

Quando potrebbe arrivare sul mercato il nuovo Audi SQ9?

È verosimile che Audi SQ9 debutti dopo il Q9 standard, atteso a breve, con lancio previsto nel biennio 2026‑2027.

Quanti posti offrirà il futuro Audi SQ9?

Sarà quasi certamente configurato con tre file di sedili e fino a sette posti, per competere con GLS e X7.

Audi SQ9 sarà completamente elettrico oppure ibrido?

No, sarà verosimilmente un ibrido plug‑in ad alte prestazioni; la gamma full electric resterà appannaggio dei modelli e‑tron.

Quali concorrenti diretti affronterà Audi SQ9 nel segmento premium?

Confronterà soprattutto Mercedes GLS 63 AMG e Alpina XB7, oltre alle versioni top di BMW X7 nei principali mercati globali.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Audi SQ9?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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