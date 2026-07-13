13 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Bitcoin sotto pressione: inflazione Usa e supporto a 58.000 dollari nel mirino

La notizia in sintesi

Bitcoin oscilla intorno a 62.700 dollari, vicino a un supporto tecnico osservato dal mercato.

oscilla intorno a 62.700 dollari, vicino a un supporto tecnico osservato dal mercato. I dati USA su CPI e PPI possono modificare le attese sui tassi della Federal Reserve.

Jurrien Timmer individua un’area di accumulo, senza indicare un minimo definitivo.

individua un’area di accumulo, senza indicare un minimo definitivo. Utili bancari, tensioni geopolitiche e flussi ETF aumentano l’incertezza per le criptovalute.

(Riassunto generato con AI)

Bitcoin tra inflazione USA e supporto tecnico

Bitcoin, scambiato intorno a 62.700 dollari, affronta nella settimana apertasi il 13 luglio un passaggio delicato tra dati macroeconomici statunitensi, segnali tecnici e flussi istituzionali. Il mercato attende il CPI del 14 luglio e il PPI del 15 luglio, indicatori che possono ridefinire le aspettative sui tassi della Federal Reserve e quindi la propensione al rischio.

Secondo Jurrien Timmer, direttore global macro di Fidelity, il modello power law colloca il supporto inferiore di Bitcoin vicino a 58.000 dollari. L’analista definisce l’area attuale una zona di accumulo, ma non indica un minimo: manca, a suo giudizio, un catalizzatore per un’inversione netta.

Il nodo è il legame tra liquidità, inflazione e asset rischiosi. Letture più contenute del previsto potrebbero sostenere l’ipotesi di una politica monetaria più accomodante; dati superiori alle attese, invece, rischierebbero di rinviare i tagli e di aumentare la pressione sul comparto crypto.

I livelli tecnici e le variabili macro

Il supporto vicino a 58.000 dollari merita attenzione perché, nella ricostruzione di Timmer, la fascia inferiore del modello ha intercettato i minimi dei principali cicli ribassisti dal 2015. Bitcoin si troverebbe dunque circa l’8% sopra tale linea, in una fase in cui anche il movimento laterale potrebbe avvicinare progressivamente il prezzo al supporto crescente.

Il modello non è una previsione certa. La sua utilità sta nell’indicare una fascia storicamente osservata, non un prezzo esatto né un momento preciso di ripartenza. Lo stesso Timmer segnala che la debolezza contro l’oro e la distanza dalla trendline centrale richiamano precedenti fasi di esaurimento della pressione venditrice.

Il contesto immediato resta però sensibile ai dati americani. Markus Levin, cofondatore di XYO, ha osservato che letture più morbide di CPI e PPI «potrebbero rafforzare la tesi a favore di una politica monetaria più accomodante», storicamente favorevole a Bitcoin e al mercato crypto. Un’inflazione più alta delle attese potrebbe invece allontanare i tagli e spingere Bitcoin sotto 60.000 dollari.

Nella stessa finestra sono attesi gli utili di JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e BlackRock, oltre al rapporto semestrale al Congresso di Warsh e all’intervento di Williams. Credito, consumi e tono della banca centrale possono incidere sul sentiment quanto i dati sui prezzi.

Una settimana decisiva anche per gli asset digitali

Alle variabili macro si aggiungono tensioni tra Stati Uniti e Iran nell’area dello Stretto di Hormuz, potenzialmente rilevanti per petrolio e avversione al rischio. In questi scenari Bitcoin può essere letto sia come alternativa agli asset tradizionali sia come investimento ad alta volatilità, più esposto alle vendite generalizzate.

Il calendario on-chain è fitto: sviluppatori di Ethereum esaminano i test dell’upgrade Glamsterdam, mentre Jito prepara l’accesso iniziale a JTX su Solana. Sono inoltre previsti sblocchi di token per Connex, Arbitrum e DeBridge, fattori che possono aumentare l’offerta circolante e la volatilità.

La conseguenza più concreta è che il livello dei 60.000 dollari resta una soglia psicologica, mentre 58.000 dollari rappresenta una fascia tecnica da monitorare. Il mercato avrà bisogno di dati, flussi e liquidità coerenti per trasformare un’area di accumulo in una ripresa sostenibile.

FAQ

Quando escono CPI e PPI statunitensi?

Sì, il CPI è atteso il 14 luglio e il PPI il 15 luglio, secondo il calendario riportato dalle fonti.

Quale supporto indica il modello di Timmer?

Sì, il modello power law seguito da Jurrien Timmer colloca la fascia inferiore di supporto per Bitcoin vicino a 58.000 dollari.

Bitcoin ha già toccato il minimo?

No, Jurrien Timmer definisce l’area di accumulo ma non chiama un minimo, citando l’assenza di un catalizzatore di inversione.

Perché gli utili bancari influenzano le crypto?

Sì, risultati di credito e consumi di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo misurano la propensione al rischio dell’economia statunitense.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.