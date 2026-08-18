18 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Blockchain Association sostiene il piano SEC per abolire due regole di mercato

La notizia in sintesi Blockchain Association sostiene l’abrogazione di due regole della SEC .

sostiene l’abrogazione di due regole della . La richiesta punta a favorire titoli tokenizzati sulle blockchain pubbliche.

Il termine per i commenti pubblici alla proposta era il 17 agosto.

La decisione finale resta nelle mani della SEC.

Blockchain Association chiede nuove regole per i titoli tokenizzati

La Blockchain Association ha chiesto alla SEC, l’autorità statunitense dei mercati finanziari, di abrogare le Rules 611 e 610(e) della Regulation NMS, sostenendo che le norme adottate nel 2005 ostacolino inutilmente l’evoluzione dei mercati dei titoli tokenizzati. La posizione è contenuta in una lettera inviata il 17 agosto, ultimo giorno della consultazione pubblica sulla proposta presentata dall’agenzia l’11 giugno.

Secondo l’associazione, la rimozione delle due disposizioni può ridurre i costi per gli operatori e consentire una maggiore concorrenza tecnologica nell’esecuzione degli ordini. Il nodo centrale riguarda il riconoscimento dell’esecuzione onchain, cioè tramite blockchain pubbliche, come modalità potenzialmente conforme per negoziare strumenti finanziari in modo equo ed efficiente.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La consultazione della SEC riguarda anche definizioni della Rule 600 e altri riferimenti regolamentari collegati alle due regole oggetto di revisione.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Regulation NMS, le norme e l’impatto sul mercato

La Rule 611 vieta a una sede di negoziazione di eseguire determinati ordini azionari a un prezzo peggiore rispetto a una quotazione protetta disponibile su un altro mercato. La Rule 610(e), invece, limita la visualizzazione di quotazioni che blocchino o incrocino quotazioni protette presenti altrove: un mercato è bloccato quando miglior denaro e lettera coincidono, incrociato quando il denaro supera la lettera.

Per la Blockchain Association, queste regole non avrebbero raggiunto i loro obiettivi e avrebbero prodotto costi significativi per circa due decenni. L’associazione osserva che i mercati sono oggi più rapidi, automatizzati e interconnessi, mentre la blockchain offre una nuova infrastruttura per emissione, trasferimento e regolamento dei titoli.

“I mercati di oggi si sono evoluti radicalmente dal 2005 e una trasformazione è in corso: la rappresentazione degli asset tradizionali sulle blockchain pubbliche”, ha affermato il gruppo. La tesi è che la qualità dell’esecuzione non debba essere valutata esclusivamente sul prezzo quotato, ma anche sulle caratteristiche rese possibili dai sistemi basati su blockchain.

Il confronto regolatorio sull’esecuzione onchain

La richiesta alla SEC non si limita all’abrogazione delle due norme. La Blockchain Association sollecita un aggiornamento dell’approccio alla best execution, l’obbligo che impone ai broker-dealer di cercare condizioni favorevoli per gli ordini dei clienti.

“La SEC dovrebbe riconoscere l’impiego di un meccanismo di esecuzione onchain come mezzo conforme per ottenere un’esecuzione equa ed efficiente”, si legge nella lettera. La questione futura sarà stabilire se i registri blockchain possano integrarsi nella struttura esistente dei titoli senza modificare i diritti legali connessi agli strumenti sottostanti.

Il confronto coinvolge già iniziative come Ondo Finance, che ha proposto token collegati a titoli mantenuti in custodia regolamentata, e Securitize, che ha tokenizzato azioni ordinarie su Solana e Avalanche. La proposta della SEC, tuttavia, non equivale a un via libera automatico per questi modelli.

FAQ

Quali regole vuole abrogare la SEC?

Sì, la proposta riguarda le Rules 611 e 610(e) della Regulation NMS, oltre a definizioni collegate della Rule 600 e disposizioni che richiamano tali norme.

Che cosa disciplina la Rule 611?

Sì, la Rule 611 impedisce l’esecuzione di alcuni ordini azionari a un prezzo inferiore rispetto a una quotazione protetta migliore disponibile altrove.

Perché Blockchain Association sostiene l’abrogazione?

Sì, l’associazione ritiene che i requisiti attuali impongano costi non necessari e limitino mercati più flessibili, inclusi quelli per titoli tokenizzati.

Chi ha commentato la proposta della SEC?

Sì, il presidente Paul Atkins ha richiamato le conseguenze involontarie della Rule 611; i commissari Hester Peirce e Mark Uyeda hanno sostenuto l’esame della norma.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.