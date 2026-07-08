8 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / SEC inserisce tre dossier crypto nell’agenda regolatoria su token, broker e mercati digitali

La notizia in sintesi

La SEC ha inserito tre iniziative crypto nell’agenda regolatoria 2026.

ha inserito tre iniziative crypto nell’agenda regolatoria 2026. I dossier riguardano offerte di token, broker-dealer e mercati di scambio digital asset.

Le misure sono ancora proposte iniziali, senza effetti esecutivi immediati.

Il quadro si collega alla tassonomia congiunta SEC–CFTC diffusa a marzo 2026.

(Riassunto generato con AI)

SEC accelera sulle regole crypto

La SEC, autorità di vigilanza dei mercati negli Stati Uniti, ha inserito tre nuove iniziative specifiche sulle criptovalute nella Regulatory Agenda 2026 pubblicata il 7 luglio. Il pacchetto riguarda chi emette token per raccogliere capitali, i broker-dealer che custodiscono o trattano crypto asset e le sedi di negoziazione di asset digitali.

Il punto centrale è politico e regolatorio: nelle ultime ore l’agenzia ha segnalato di voler costruire un quadro più definito per l’integrazione degli asset digitali nel diritto tradizionale dei titoli finanziari. Secondo quanto emerge dal testo, l’obiettivo è ridurre l’incertezza che ha finora pesato sugli operatori crypto attivi negli USA, soprattutto su raccolta fondi, custodia e struttura dei mercati.

Le tre misure sono ancora nella fase iniziale di rulemaking, quindi non sono regole finali e non comportano piani immediati di enforcement. Tuttavia, la loro inclusione formale nell’agenda indica che la SEC ha già destinato risorse interne allo sviluppo dei dossier.

Le tre proposte e il contesto normativo

La prima iniziativa, identificata come RIN 3235-AN38, riguarda le offerte di crypto asset. In termini pratici, punta a definire un percorso regolatorio per i progetti che intendono raccogliere capitale tramite vendite di token, riducendo il rischio di successive contestazioni.

La seconda, RIN 3235-AN48, prevede modifiche alle regole di responsabilità finanziaria e di reporting per i broker-dealer che custodiscono o negoziano crypto asset. La terza, RIN 3235-AN49, interviene invece sulla market structure, cioè sull’assetto dei mercati per gli asset digitali, con riferimento agli alternative trading systems e alle national securities exchanges.

Il presidente della SEC, Paul Atkins, ha collegato l’agenda a una strategia più ampia per fare degli Stati Uniti la “crypto capital of the world”. Il suo obiettivo dichiarato è definire “clear rules of the road for capital raising with crypto assets” in grado di facilitare trading onchain e custodia.

Le proposte si inseriscono in un percorso già avviato. A marzo 2026, la SEC e la CFTC avevano pubblicato una interpretive release congiunta che classificava i token in cinque categorie: digital commodities, collectibles, tools, stablecoins e securities. Il passaggio più rilevante, sul piano analitico, è che quella tassonomia riconosceva esplicitamente che non ogni token rientra nella categoria dei titoli finanziari. I tre nuovi dossier appaiono quindi come il completamento operativo di quel quadro, concentrandosi sugli asset che restano nella sfera di competenza della SEC.

Perché questa svolta pesa sul mercato

L’inserimento delle tre iniziative nell’agenda 2026 non equivale a una riforma già in vigore, ma rappresenta un segnale concreto per imprese, intermediari e piattaforme. La novità più significativa è il passaggio da un approccio percepito come difensivo a una costruzione più esplicita delle regole applicabili.

Se il percorso proseguirà, il mercato statunitense degli asset digitali potrebbe ottenere maggiore prevedibilità normativa proprio nei punti più controversi: emissione dei token, custodia presso intermediari e organizzazione degli scambi. È su questi tre fronti che si misurerà la capacità della SEC di trasformare linee di principio in regole operative.

FAQ

Cosa ha annunciato la SEC?

Sì, ha inserito tre iniziative crypto nella Regulatory Agenda 2026: offerte di token, broker-dealer e struttura dei mercati digitali.

Le nuove regole sono già in vigore?

No, sono ancora in fase iniziale di proposta. Il testo precisa che non si tratta di regole finali.

Quali operatori sono coinvolti?

Sì, i soggetti citati sono emittenti di token, broker-dealer, alternative trading systems e national securities exchanges.

Perché il piano è considerato rilevante?

Sì, perché segnala un impegno formale della SEC a sviluppare regole dedicate invece di limitarsi all’incertezza applicativa.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.