PayPal integra PYUSD nella divisione pagamenti, ma la circolazione cala a 2,7 miliardi

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

PayPal integra PYUSD nella nuova divisione Payment Services & Crypto.

integra PYUSD nella nuova divisione Payment Services & Crypto. Il volume dei pagamenti trimestrale raggiunge 486,4 miliardi di dollari.

La supply di PYUSD scende a circa 2,7 miliardi a inizio agosto.

Mancano dati separati su ricavi e margini attribuibili alle crypto.

Riassunto generato con AI

PayPal rafforza il ruolo strategico di PYUSD

PayPal ha inserito la stablecoin PYUSD nella nuova divisione Payment Services & Crypto, rendendo le attività digitali una componente formalizzata della propria organizzazione. La scelta è emersa con i risultati del secondo trimestre, comunicati il 28 luglio e riferiti ai tre mesi conclusi il 30 giugno, mentre il gruppo punta a collegare token regolamentati, pagamenti merchant e infrastrutture fintech.

La divisione riunisce PYUSD, Braintree, l’elaborazione dei pagamenti per piccole imprese e servizi a valore aggiunto per gli esercenti. Non è quindi un business crypto autonomo, ma un’area integrata nell’offerta commerciale di PayPal, pensata per sfruttare rete di consumatori e merchant, sistemi di rischio e infrastrutture di fiducia.

La decisione arriva in una fase di crescita del core business: il volume totale dei pagamenti ha raggiunto 486,4 miliardi di dollari, in aumento del 10% annuo. L’obiettivo è trasformare PYUSD da prodotto circoscritto a possibile strumento operativo per pagamenti e servizi commerciali.

Conti in crescita, ma la stablecoin perde supply

I ricavi netti di PayPal sono saliti del 5% a 8,68 miliardi di dollari, mentre i dollari di margine di transazione sono aumentati dell’1% a 3,9 miliardi. Il flusso di cassa libero aggiustato è arrivato a 1,83 miliardi, ma l’utile netto GAAP è diminuito del 12% a 1,10 miliardi e il margine operativo GAAP è sceso al 16,4%, dal 18,1% dell’anno precedente.

L’azienda ha inoltre registrato 81 milioni di dollari di perdite nette su investimenti strategici e criptoasset detenuti come investimento. Il dato aggrega due categorie e non consente di attribuire con precisione alle sole crypto l’intera perdita; l’impatto complessivo ha ridotto l’utile GAAP di circa 0,07 dollari per azione.

Parallelamente, secondo DefiLlama, la circolazione di PYUSD era vicina a 2,7 miliardi di dollari all’inizio di agosto, sotto gli oltre 4 miliardi registrati a marzo e in calo del 4,9% nell’ultimo mese osservato. L’offerta on-chain, tuttavia, non coincide né con ricavi PayPal né con l’adozione effettiva: i token possono essere emessi o riscattati in base alla domanda su wallet, exchange e protocolli di finanza decentralizzata.

Il test sarà l’uso dei merchant

PayPal ha esteso PYUSD a 70 mercati a marzo e a luglio il token è diventato nativo su Polygon attraverso Open Money Stack. Con MoonPay è stato inoltre lanciato PYUSDx, destinato agli sviluppatori che vogliono creare stablecoin specifiche per applicazioni garantite da PYUSD.

L’amministratore delegato Enrique Lores ha indicato futuri prodotti merchant supportati da PYUSD e pagamenti agentici, capacità che “possono sostenere la crescita futura”. Resta una previsione aziendale: il prossimo banco di prova sarà la pubblicazione di dati separati su ricavi, volumi e margini della divisione.

FAQ

Che cos’è Payment Services & Crypto?

Sì, è la divisione di PayPal che combina PYUSD, Braintree, servizi merchant, pagamenti per piccole imprese e funzioni a valore aggiunto.

Quanto vale la supply di PYUSD?

Sì, a inizio agosto PYUSD aveva una circolazione vicina a 2,7 miliardi di dollari, secondo i dati riportati da DefiLlama.

PYUSD è disponibile fuori dagli Stati Uniti?

Sì, PayPal ha ampliato a marzo l’accesso alla stablecoin in 70 mercati per gli utenti idonei.

Chi emette la stablecoin PYUSD?

Sì, PYUSD è emessa da Paxos sotto una licenza fiduciaria nazionale supervisionata dall’Office of the Comptroller of the Currency statunitense.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Cryptonomist e crypto.news.