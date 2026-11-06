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Elton John duetta con CMAT su Step Into Christmas per Amazon Music

Elton John duetta con CMAT su Step Into Christmas per Amazon Music

6 Novembre 2026

6 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Elton John duetta con CMAT su Step Into Christmas per Amazon Music

Elton John e CMAT rileggono “Step Into Christmas” per la raccolta natalizia 2026 di Amazon Music. Presentata il 5 novembre, la selezione riunisce registrazioni esclusive di artisti di diversi Paesi, tra cover e inediti. I brani natalizi Amazon Music Original sono disponibili in streaming, con due uscite successive all’annuncio: “Feliz Cumbé” il 6 novembre e “Oh Happy Day” di Sal Da Vinci il 13 novembre. Al programma musicale si affiancano collezioni di merchandising dedicate a Mariah Carey e Pentatonix.

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Il duetto di Elton John e CMAT

La nuova “Step Into Christmas” combina la registrazione originale con la voce di CMAT. Elton John ha spiegato così la scelta di collaborare con l’artista irlandese:

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«Apprezzo CMAT fin da quando ho ascoltato la sua musica e visto i suoi video per la prima volta, anni fa. Ha una personalità incredibile e un senso dell’umorismo irresistibile. Nella sua musica si percepiscono chiaramente le influenze rock, country e americana: sotto molti aspetti siamo spiriti affini. Per questo ero entusiasta all’idea di collaborare con lei su “Step Into Christmas”. Ha fatto un lavoro straordinario.»

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Per CMAT, il progetto si lega anche ai ricordi d’infanzia. La cantante ha dichiarato:

«Quando ascolto la musica di Elton John, torno a essere la bambina di sette anni seduta sul sedile posteriore dell’auto di mia madre. Non importa quanti anni abbia o quanto possa diventare famosa: ogni volta che ascolto Elton John mi sento ancora quella bambina. Conciliare questa sensazione con la realtà di poter lavorare insieme a lui è stato, a dir poco, surreale, ma anche la gioia più grande della mia vita. Il Natale è la cosa che amo di più al mondo, forse seconda soltanto a Elton John. Vorrei invitare tutti a entrare nel Natale insieme a noi e a trasformare in realtà i propri sogni delle feste!»

Dal rock al merengue, le altre registrazioni

“Christmas (Baby Please Come Home)”, il classico interpretato da Darlene Love, compare in due versioni: quella dei canadesi The Beaches, orientata al rock, e quella soul di Jalen Ngonda. The Head And The Heart hanno invece registrato nel proprio studio di Seattle una lettura essenziale di “Someday at Christmas”, pubblicata da Stevie Wonder nel 1967.

Elvis Crespo, Fernando Villalona e Lomiiel si incontrano su “Feliz Cumbé”, brano merengue degli anni Ottanta di Villalona. Hoshi riprende “Nos célébrations” degli Indochine, mentre Pierre Lapointe sceglie “Le sentier de neige”, resa celebre dai Les Classels nel 1964. MEEK affronta “Christmas Time (Don’t Let The Bells End)” dei The Darkness.

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Completano la selezione l’inedito “Con Alegría” dei Raya Real, legato alla tradizione natalizia flamenco, e “Every Day Feels Like Christmas” del cantante e conduttore italo-tedesco Giovanni Zarrella. Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, partecipa con “Oh Happy Day”.

Karen Pettyjohn, Head of US Programming di Amazon Music, ha illustrato l’obiettivo della raccolta: “La musica delle feste crea uno spazio raro in cui pubblici di ogni età, provenienza e gusto musicale possono ritrovarsi insieme in un momento di conforto e nostalgia”.

“Mi entusiasma sapere che stiamo alimentando una connessione condivisa tra gli appassionati di musica di tutto il mondo. Grazie alla nostra raccolta di brani originali, che quest’anno include nuove interpretazioni firmate da artisti iconici come Elton John insieme a CMAT e The Head And The Heart, gli ascoltatori potranno riscoprire i grandi classici in una veste inedita e conoscere nuove canzoni che speriamo possano entrare a far parte delle loro tradizioni natalizie per molti anni a venire.”

I precedenti in classifica e le collezioni natalizie

Le nuove registrazioni si aggiungono a un catalogo che comprende “You’re Christmas To Me” di Sam Ryder e “It Can’t Be Christmas” di Tom Grennan. Nel 2025 “XMAS” di Kylie Minogue ha raggiunto il primo posto della Official Christmas Chart britannica. “The Christmas Song” di Olivia Dean è rimasta cinque settimane nella classifica ufficiale del Regno Unito; “Christmas Magic (From ‘Red One’)” ha segnato l’esordio di Laufey nella Billboard Hot 100.

Del catalogo fanno parte anche “Blue Christmas” di Kane Brown, “Someday at Christmas” di Lizzo e “Do You Hear What I Hear” dei for KING & COUNTRY. Si aggiungono “Favorite Time of Year” di Carrie Underwood, “Christmas Tree Farm (Old Timey Version)” di Taylor Swift e “Cozy Little Christmas” di Katy Perry, certificato disco di platino.

Sul versante commerciale, Mariah Carey rinnova per il terzo anno la collaborazione con Amazon Music. La collezione Christmastime by Mariah Carey, acquistabile nello store ufficiale dell’artista e nella sezione dedicata dell’app Amazon Music, comprende abbigliamento, decorazioni, stoviglie e un gonfiabile da giardino.

La collezione dei Pentatonix include pigiami “Christmas In The City”, una calza natalizia, decorazioni, una candela e l’edizione limitata del CD Christmas In The City: Winter Midnight. Prosegue inoltre la collaborazione per gli articoli del tour, venduti online e durante i concerti: accanto alle registrazioni esclusive, l’offerta natalizia si estende così ai prodotti fisici.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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