15 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Ethereum, l’AI individua un bug che consentiva il crash remoto dei nodi

La notizia in sintesi

Ethereum Foundation ha testato agenti AI nella ricerca di falle nei validatori.

ha testato agenti AI nella ricerca di falle nei validatori. Individuata e corretta la vulnerabilità CVE-2026-34219, capace di far crashare nodi remoti.

I falsi positivi prodotti dall’AI rendono indispensabile la verifica degli esperti.

Il modello futuro indicato è ibrido: AI per l’analisi, ingegneri per la conferma.

Riassunto generato con AI

Ethereum, l’AI individua una falla nei validatori

Ethereum Foundation ha utilizzato agenti di intelligenza artificiale per analizzare il software dei validatori della rete Ethereum, individuando una vulnerabilità reale nel sistema di messaggistica gossipsub. La falla, corretta e registrata come CVE-2026-34219, poteva consentire a un soggetto remoto di provocare il crash di un nodo, interrompendo l’attività del relativo validatore fino a un intervento manuale.

Il test dimostra perché l’AI possa accelerare la scoperta di problemi nel codice delle blockchain, ma evidenzia anche il suo limite principale: le segnalazioni devono essere controllate da sviluppatori esperti prima di essere considerate vulnerabilità concrete. Secondo CoinDesk, il caso rafforza l’idea di un impiego dell’intelligenza artificiale come supporto operativo, non come sostituto del giudizio tecnico umano.

La falla e il problema dei falsi positivi

L’analisi della Ethereum Foundation si è concentrata sul software che permette ai nodi di scambiare continuamente informazioni. La vulnerabilità emersa poteva attivare una specifica condizione di errore, causando l’interruzione del programma e l’uscita del nodo dalla rete. In un’infrastruttura basata su migliaia di nodi distribuiti, un crash di questo tipo può rendere inattivo il validatore associato e incidere sulla continuità delle sue funzioni.

Il punto più complesso, come ha spiegato Nikos Baxevanis nel resoconto tecnico della Foundation, non è stato soltanto rilevare il bug, ma distinguere le anomalie reali da quelle apparentemente credibili. Gli agenti AI erano infatti in grado di produrre descrizioni articolate, scenari d’attacco e codice dimostrativo anche quando la vulnerabilità non era effettivamente sfruttabile.

La Foundation ha rilevato tre errori ricorrenti: crash presenti soltanto nelle versioni di test, attacchi teorici bloccati dai controlli già esistenti e dimostrazioni matematicamente corrette ma prive di impatto pratico sulla sicurezza. Questo risultato indica che la qualità formale di una risposta generata dall’AI non equivale, da sola, alla prova tecnica di un rischio reale.

Perché l’esperienza umana resta decisiva

La verifica umana è essenziale soprattutto davanti agli attacchi composti da una sequenza di operazioni singolarmente legittime. La Ethereum Foundation cita gli attacchi a Edel Finance e alla governance di BONK, nei quali il danno derivava dalla successione delle azioni e non da un unico errore isolato.

La conseguenza più rilevante è l’affermazione di un modello ibrido: l’AI può selezionare scenari e anomalie da approfondire, mentre gli ingegneri devono testare, interpretare e confermare i risultati. La sicurezza della blockchain resta quindi legata alla capacità di collegare il comportamento del codice alle condizioni reali della rete.

“La vera sorpresa non è stata tanto trovare la vulnerabilità, quanto separare quelle reali da quelle che sembravano credibili ma non lo erano”, è il punto emerso dal lavoro descritto da Nikos Baxevanis.

FAQ

Quale vulnerabilità ha scoperto l’AI su Ethereum?

Sì, gli agenti AI hanno individuato la CVE-2026-34219, una falla che poteva provocare da remoto il crash di un nodo.

La vulnerabilità Ethereum è stata corretta?

Sì, la Ethereum Foundation ha corretto la falla e l’ha resa pubblica con l’identificativo CVE-2026-34219.

Che cos’è gossipsub nella rete Ethereum?

Sì, gossipsub è il sistema di messaggistica utilizzato dai nodi per scambiarsi informazioni all’interno della rete Ethereum.

Perché l’AI genera falsi positivi nella sicurezza?

Sì, gli agenti possono descrivere attacchi plausibili che riguardano test, risultano bloccati o non hanno conseguenze pratiche sulla sicurezza.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.