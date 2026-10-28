28 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/TCL offre un bonus Satispay di 50 euro su prodotti selezionati

La notizia in sintesi TCL propone un welcome bonus Satispay di 50 euro per l’acquisto di televisori ed elettrodomestici selezionati.

Gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, con registrazione entro il 15 gennaio 2027.

La procedura richiede una recensione del prodotto e l’apertura di un nuovo account Satispay.

Occorre spendere almeno 5 euro con Satispay entro 14 giorni dall’attivazione dell’account.

TCL ha annunciato il 28 ottobre una promozione che prevede un welcome bonus Satispay di 50 euro per chi acquista uno dei televisori o degli elettrodomestici inclusi nell’iniziativa entro il 31 dicembre 2026. L’offerta riguarda modelli selezionati delle gamme TV SQD Mini LED, Mini LED e QLED, insieme a frigoriferi, lavatrici e una lavasciuga. Per ottenere il bonus non basta però l’acquisto: sono richiesti anche la registrazione, una recensione del prodotto e l’attivazione di un nuovo account Satispay, sul quale effettuare una spesa minima.

Il vantaggio economico è quindi legato al completamento di una procedura successiva all’acquisto, con scadenze distinte. La prima riguarda il prodotto TCL, da comprare entro la fine dell’anno; la seconda riguarda la registrazione, per la quale il termine è fissato al 15 gennaio 2027. A queste si aggiunge il periodo previsto per effettuare la spesa con il nuovo account Satispay.

I passaggi per ottenere i 50 euro

Dopo aver acquistato un modello compreso nella promozione, il cliente deve registrarsi sul sito dedicato alle promozioni TCL entro il 15 gennaio 2027 e pubblicare una recensione del prodotto secondo le indicazioni previste. La recensione è dunque uno dei requisiti per accedere al bonus, non un passaggio facoltativo.

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La procedura richiede inoltre di aprire un nuovo account Satispay ed effettuare una spesa di almeno 5 euro entro 14 giorni dalla sua attivazione. Questo intervallo decorre dall’attivazione dell’account: è un termine distinto sia dalla scadenza degli acquisti sia da quella della registrazione alla promozione.

Il welcome bonus di 50 euro viene riconosciuto una volta conclusi tutti i passaggi richiesti dal regolamento. L’iniziativa non prevede quindi che il solo acquisto di un prodotto aderente dia automaticamente diritto all’importo: devono essere soddisfatte anche le condizioni relative alla registrazione, alla recensione e all’utilizzo del nuovo account.

La collaborazione con Satispay

Per TCL l’operazione affianca un incentivo economico alla vendita di due categorie di prodotti, televisori ed elettrodomestici. Federico Faravelli, Direttore Commerciale TCL Italia, ne descrive così gli obiettivi:

“Con questa iniziativa vogliamo rendere ancora più interessante la scelta di TCL, offrendo ai consumatori un vantaggio economico concreto in un momento particolarmente importante per gli acquisti. La partnership con Satispay ci permette di affiancare alla nostra proposta tecnologica un incentivo semplice e immediatamente riconoscibile, sostenendo la crescita di TCL sia nel mercato TV sia nel mondo degli elettrodomestici. È un ulteriore passo nel nostro percorso per rendere le tecnologie premium sempre più accessibili”

Quali prodotti partecipano alla promozione

Per i televisori, l’accesso al bonus dipende dalla sigla esatta del modello. Nel gruppo Mini LED rientrano: 50C6K, 98C6K, 50C7K, 55A400U, 65A400U, 75A400U, 85A400U, 55C6K PRO, 65C6K PRO, 75C6K PRO, 85C6K PRO, 55T8D, 65T8D, 75T8D, 85T8D, 98T8D, 55P8L, 65P8L, 75P8L, 85P8L e 98P8L.

La selezione QLED comprende: 43P7L, 50P7L, 55P7L, 65P7L, 75P7L, 85P7L, 43T6C, 50T6C, 55T6C, 65T6C, 75T6C, 85T6C, 43T69C, 50T69C, 55T69C, 65T69C, 75T69C e 85T69C.

Per la gamma SQD Mini LED sono inclusi: 55Q7D PRO, 65Q7D PRO, 75Q7D PRO, 85Q7D PRO, 98Q7D PRO, 55C7L, 55C8L, 65C7L, 65C8L, 75C7L, 75C8L, 75X11L, 85C7L, 85C8L, 85X11L, 98C7L, 98C8L e 98X11L.

Tra i frigoriferi partecipano RP505SSE2, RC456CSE0, RP456BID0, RP350BBD0, RP312BLD0, RF260BSD0 e RP456BIC0EU. Le lavatrici ammesse sono FP1154WA0IT, FF1044SA0IT, FF0944WA2IT, FF1224WA2IT, FP1012WA0IT, FF0924WA2IT e FF0824WA2IT. Per le lavasciuga, il modello indicato è CP1210WA0IT.

Per chi intende aderire, i punti da verificare sono quindi la corrispondenza del codice del prodotto con quelli ammessi e il rispetto di tutti i termini. La scadenza del 31 dicembre 2026 chiude il periodo utile per gli acquisti, ma non esaurisce gli adempimenti necessari per ricevere il bonus.