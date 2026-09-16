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Urbanista Biarritz, speaker portatile IP67 con Auracast e 10 ore di autonomia

16 Settembre 2026

16 Settembre 2026/Home/INTERNET/Urbanista Biarritz, speaker portatile IP67 con Auracast e 10 ore di autonomia

La notizia in sintesi

  • Urbanista presenta Biarritz, speaker portatile da 290 grammi con cinturino.
  • Il dispositivo offre 10 W di potenza e un driver dinamico da 52 mm.
  • La certificazione IP67 protegge da polvere e immersioni fino a un metro.
  • Auracast consente di collegare oltre 100 speaker compatibili contemporaneamente.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Urbanista ha annunciato Biarritz, uno speaker Bluetooth portatile progettato per l’ascolto musicale in movimento. Il dispositivo combina dimensioni ridotte, un rivestimento in tessuto e un cinturino pensato per facilitarne il trasporto, con un peso dichiarato di 290 grammi.

Il nuovo modello è destinato a chi cerca un altoparlante da utilizzare fuori casa, ma anche in ambienti domestici. La dotazione comprende una batteria con autonomia indicata fino a 10 ore, una certificazione IP67 contro polvere e acqua e il supporto alla tecnologia Bluetooth Auracast.

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Dimensioni compatte e protezione dall’acqua

Biarritz è pensato per essere agganciato a una borsa oppure portato a mano grazie al cinturino integrato. Le dimensioni contenute permettono di trasportarlo durante viaggi, giornate al parco, in spiaggia o tra stanze diverse della casa.

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Urbanista dichiara per il prodotto la certificazione IP67. Questo livello di protezione indica una resistenza completa alla polvere e all’acqua, compresa l’immersione fino a un metro di profondità. Lo speaker può quindi essere utilizzato anche in presenza di pioggia o vicino a piscine, secondo le specifiche diffuse dall’azienda.

Il rivestimento in tessuto caratterizza l’aspetto esterno del dispositivo, mentre il cinturino risponde a una funzione pratica: rendere più semplice lo spostamento dell’altoparlante senza dover ricorrere a custodie o supporti aggiuntivi.

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Potenza da 10 watt e driver da 52 millimetri

Sul piano tecnico, Biarritz dispone di una potenza di 10 W e di un driver dinamico da 52 mm. Sono i dati forniti da Urbanista per definire le capacità sonore del modello, che punta a una riproduzione adatta sia all’ascolto individuale sia a piccoli contesti condivisi.

L’azienda indica bassi profondi, volume elevato e nitidezza tra le caratteristiche audio dello speaker. Il comunicato non fornisce però informazioni su codec Bluetooth supportati, tempi di ricarica, capacità della batteria o disponibilità commerciale del prodotto.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 10 ore. La durata effettiva può dipendere dalle modalità d’uso e dal livello di volume, ma nel materiale diffuso non vengono specificati test, condizioni di misurazione o impostazioni utilizzate per ottenere questo valore.

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Auracast per collegare più altoparlanti

Tra le funzioni principali figura il supporto ad Auracast, tecnologia Bluetooth che consente di trasmettere lo stesso contenuto audio a più dispositivi compatibili nello stesso momento. Nel caso di Biarritz, Urbanista indica la possibilità di collegare oltre 100 speaker.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il collegamento può avvenire senza dover eseguire l’abbinamento individuale di ogni singolo altoparlante. La funzione è pensata per distribuire l’audio in spazi più ampi o per creare un ascolto condiviso attraverso più unità compatibili.

La presenza di Auracast differenzia il modello dalle tradizionali modalità di collegamento stereo tra due speaker. Per usare la funzione, gli altri altoparlanti coinvolti devono essere compatibili con la stessa tecnologia Bluetooth.

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Uno speaker per l’uso quotidiano

Il progetto di Biarritz si concentra su portabilità, resistenza e connessione multipla. Il peso inferiore ai 300 grammi lo colloca tra i dispositivi facilmente trasportabili, mentre la protezione IP67 amplia le situazioni in cui può essere utilizzato.

Il modello si rivolge a chi ascolta musica, podcast o altri contenuti audio da smartphone e dispositivi Bluetooth. Il comunicato non riporta dettagli su microfono integrato, gestione delle chiamate, comandi fisici, app dedicate o assistenti vocali.

Non sono stati comunicati nemmeno prezzo, data di vendita, colorazioni disponibili o canali di distribuzione. Urbanista invita gli interessati a consultare il proprio sito ufficiale per ulteriori informazioni sul prodotto.

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Le informazioni disponibili

Le specifiche diffuse delineano uno speaker compatto con una potenza dichiarata di 10 W, driver da 52 mm, batteria fino a 10 ore e protezione IP67. L’elemento tecnico più rilevante è il supporto Auracast, che amplia il numero di dispositivi collegabili rispetto alle consuete configurazioni a due altoparlanti.

Per valutare il prodotto restano da conoscere gli aspetti non inclusi nel comunicato, a partire da prezzo e disponibilità. Le informazioni rese pubbliche si concentrano sulle caratteristiche principali e sugli scenari d’uso previsti per Biarritz.

Urbanista presenta così un dispositivo orientato alla mobilità e alla riproduzione condivisa dell’audio, con un formato progettato per essere trasportato in diversi contesti quotidiani.

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Il debutto di Biarritz aggiunge al catalogo dell’azienda uno speaker portatile con certificazione contro acqua e polvere e capacità di diffusione audio su più dispositivi compatibili. Ulteriori dettagli commerciali non sono indicati nel materiale diffuso.

FAQ

Quanto pesa lo speaker Urbanista Biarritz?

Il peso dichiarato è di 290 grammi, con un cinturino integrato per il trasporto e l’aggancio a una borsa.

Qual è la potenza audio di Biarritz?

La potenza dichiarata è di 10 W, abbinata a un driver dinamico da 52 mm.

Biarritz è resistente all’acqua?

La certificazione IP67 garantisce protezione completa dalla polvere e resistenza all’immersione in acqua fino a un metro di profondità.

Quanti speaker Auracast si possono collegare?

Urbanista indica la possibilità di connettere oltre 100 speaker compatibili per riprodurre contemporaneamente lo stesso contenuto audio.

Da dove provengono le informazioni su Biarritz?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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