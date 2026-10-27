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vivo X500 arriva in Italia: Pro e Pro Max con video 4K a 240 fps

vivo X500 arriva in Italia: Pro e Pro Max con video 4K a 240 fps

27 Ottobre 2026

27 Ottobre 2026/Home/MOBILE/vivo X500 arriva in Italia: Pro e Pro Max con video 4K a 240 fps

La notizia in sintesi

  • La serie vivo X500 arriva in Italia il 27 ottobre 2026 con i modelli Pro Max e Pro.
  • Entrambi registrano video in 4K a 240 fps; il Pro Max integra un teleobiettivo da 200 megapixel.
  • I prezzi partono da 1.599,99 euro per X500 Pro Max e da 1.399,99 euro per X500 Pro.
  • Debuttano anche Buds Ultra, Buds Clip e Headphones Studio, con prezzi da 169,90 a 199,90 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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vivo X500 Pro Max Smartphone 5G 12 GB + 256 GB Dual SIM Android 17 | Teleobiettivo ZEISS APO 200 MP, MediaTek Dimensity 9600 Pro, Batteria 6750 mAh, Display AMOLED 6,85" 144 Hz, IP68

FOTOCAMERA CON TELEOBIETTIVO PERISCOPICO APO ZEISS da 200 MP: cattura paesaggi lontani e giochi di luce sul palco con dettagli vividi, grazie alla risoluzione da 200 MP, al sensore da 1/1,4", all’equivalente di 85 mm (f/2.67), al tracking del soggetto a 60 fps e alla stabilizzazione CIPA 7.0. La funzione Video Palco con super teleobiettivo riprende gli spettacoli da lontano in 4K a 60 fps con ampia gamma dinamica, per movimenti fluidi e tanti dettagli. · FOTOCAMERA PRINCIPALE ZEISS TrueDynamic da 50 MP (f/1.57): scatta foto e registra video di grande realismo con OIS di livello gimbal da 3° e stabilizzazione professionale CIPA 7.0. Registra nativamente in 4K a 240 fps e in 4K a 120 fps con DCG HDR. L’ampia gamma dinamica di 17 EV bilancia le condizioni di luce ad alto contrasto e preserva dettagli realistici. Completa il sistema l’ultra grandangolare da 50 MP. · VIDEO CINEMATOGRAFICI PROFESSIONALI: con Cinematic Pro Log cattura un’ampia gamma dinamica, dalle alte luci alle ombre profonde, per un color grading flessibile. Registra video 4K a 240 fps in slow motion, videoritratti cinematografici e video 4K con colori cinematografici, fino a 8K. Fotocamera frontale da 50 MP per selfie e live streaming.

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La serie vivo X500 è disponibile in Italia dal 27 ottobre 2026: comprende X500 Pro Max e X500 Pro, con prezzi di partenza rispettivamente di 1.599,99 e 1.399,99 euro. Presentati a Tenerife per il debutto europeo, dopo il lancio cinese, i due smartphone puntano soprattutto su fotografia a distanza e video ad alta frequenza di fotogrammi. Arrivano contemporaneamente tre dispositivi audio: gli auricolari Buds Ultra e Buds Clip e le cuffie Headphones Studio.

La differenza principale tra i telefoni riguarda il teleobiettivo e le dimensioni. Il Pro Max adotta un sensore da 200 megapixel e uno schermo da 6,85 pollici; il Pro abbina un teleobiettivo da 64 megapixel a un display da 6,36 pollici. Entrambi utilizzano ottiche sviluppate con ZEISS e consentono la registrazione nativa in 4K a 240 fotogrammi al secondo.

Teleobiettivi e inseguimento dei soggetti

Su X500 Pro Max il teleobiettivo ZEISS APO impiega un sensore Ultra-Sensing HP0 da 1/1,4 pollici, con focale equivalente di 85 mm. La stabilizzazione è classificata CIPA 7.0. Il telefono supporta inoltre il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2 Ultra, che porta la focale equivalente a 400 mm ed è utilizzabile in oltre dieci modalità fotografiche.

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vivo X500 Pro Max ITA Lifestyle Image

La funzione Lock-On Subject Tracking, limitata alle persone, può riprendere il tracciamento dopo un’uscita dall’inquadratura o un’occultazione temporanea. Sul Pro Max, la modalità Istantanea supporta l’autofocus con tracciamento fino a 60 fps.

Per fotografare il movimento a distanza, Long-Range Motion Snapshot arriva fino a 30x sul Pro Max e a 20x sul Pro. Quest’ultimo utilizza un sensore vivo x Sony LYTIA 610 da 64 megapixel, sempre con focale equivalente di 85 mm. Completano il teleobiettivo la certificazione ZEISS APO per il controllo delle aberrazioni cromatiche e il rivestimento ZEISS T*.

vivo X500 Pro ITA Lifestyle Image

Video in 4K e strumenti di montaggio

La fotocamera principale ZEISS TrueDynamic offre su entrambi gli smartphone la registrazione Cinematic Pro Log Video, destinata a chi vuole intervenire sul colore in postproduzione. Vivo indica una gamma dinamica fino a 17 EV, disponibile soltanto in modalità video selezionando gli stili cromatici Golden e Vivid, non nelle fotografie.

Le riprese native in 4K a 240 fps sono accessibili nelle modalità Video, Video Pro e Slo-mo. Il Pro Max aggiunge una stabilizzazione ottica OIS da 3°. Sono previste anche registrazioni in 4K a 120 fps a diverse lunghezze focali, con funzioni dedicate al controllo della messa a fuoco e dell’inquadratura.

Tra gli strumenti software figurano i ritratti video in 4K, gli stili cromatici sviluppati con ZEISS e Film Style, che combina il formato 2.4:1 con effetti di grana, aloni luminosi e sfocatura di movimento. La modalità Palco 3.0 raccoglie funzioni per i concerti, mentre Movie Workshop comprende l’inquadratura automatica dei soggetti e Vortex Shot per riprese con rotazione a 360°.

Processore, autonomia e sistema operativo

Entrambi i modelli montano il MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo TSMC N2P a 2 nm. Il display del Pro Max ha risoluzione 2K, aggiornamento adattivo da 1 a 144 Hz e luminosità di picco locale dichiarata fino a 4.400 nit. Anche il pannello più piccolo del Pro adotta la tecnologia ZEISS Master Color.

Le batterie destinate al mercato italiano hanno capacità tipiche di 6.750 mAh sul Pro Max e 6.510 mAh sul Pro. La ricarica arriva a 90 W via cavo e a 40 W in modalità wireless. Entrambi dispongono delle certificazioni IP68 e IP69 e di un rivestimento protettivo delle lenti; il Pro Max utilizza inoltre il vetro Armor Glass per lo schermo.

OriginOS 7 introduce Origin Workbench per organizzare finestre e gruppi di attività, con trascinamento dei contenuti tra applicazioni compatibili. Quick Share gestisce invece il trasferimento dei file tra dispositivi supportati.

Prezzi, configurazioni e nuovi accessori audio

X500 Pro Max parte da 256 GB ed è proposto anche con 512 GB e 1 TB. Sullo store italiano, il modello da 1 TB costa 2.199,99 euro senza accessori fotografici oppure 2.499,99 euro con Grip Kit e teleconverter equivalenti da 200 e 400 mm. X500 Pro arriva nella configurazione da 256 GB. Le colorazioni sono Starry Gray e Moonlit Black per il Pro Max, Sunny White e Moonlit Black per il Pro.

Gli accessori audio sono acquistabili sullo store italiano e su Amazon. I Buds Ultra costano 199,90 euro e combinano un driver dinamico da 11 mm, un driver ad armatura bilanciata e un DAC indipendente. Vivo dichiara cancellazione del rumore fino a 60 dB e autonomia complessiva fino a 50 ore.

I Buds Clip, a 179,90 euro, lasciano libero il condotto uditivo, pesano 5,2 grammi e offrono un’autonomia complessiva dichiarata fino a 42 ore. Le Headphones Studio costano 169,90 euro: sono cuffie over-ear da 238 grammi con driver da 40 mm e cancellazione del rumore fino a 58 dB. L’autonomia indicata arriva a 75 ore con cancellazione disattivata. Tutti e tre i prodotti audio consentono il collegamento simultaneo a tre dispositivi.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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