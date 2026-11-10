Alexa+ apre la chat web agli utenti italiani in accesso anticipato

IL NOSTRO SCHERMO INTELLIGENTE PIÙ GRANDE: uno straordinario schermo intelligente Full HD da 21’’ (1080p), con integrazione Fire TV e Alexa, perfetto per la tua cucina e per visualizzare ancora più contenuti. Utilizza i widget personalizzati per pianificare al meglio la tua giornata, guardare i tuoi contenuti preferiti, con un audio potente e dinamico e uno streaming HD immersivo. Inoltre puoi effettuare videochiamate con audio e immagini nitidi, zoom 3.3x e grandangolo. · PERSONALIZZA TUTTO IL TUO SCHERMO: l’ampio schermo da 21” ti permette di aggiungere i tuoi widget preferiti, come calendari, liste della spesa, meteo e altro alla schermata iniziale, per tenerli sempre in vista. · TUTTO L’INTRATTENIMENTO CHE AMI, IN UN UNICO POSTO: con Fire TV integrata, l’intrattenimento illimitato è sempre a portata di mano. Accedi ai tuoi contenuti preferiti su Prime Video, Netflix, YouTube e molte altre app (potrebbe essere necessario un abbonamento). Telecomando Fire TV incluso. In più, ora puoi aggiungere velocemente un dispositivo per riprodurre musica con Contenuti Attivi – inizia a far suonare una canzone in cucina, poi aggiungi il soggiorno e la camera da letto mentre l’ascolti.