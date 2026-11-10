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Alexa+ apre la chat web agli utenti italiani in accesso anticipato

Alexa+ apre la chat web agli utenti italiani in accesso anticipato

10 Novembre 2026

10 Novembre 2026/Home/INTERNET/Alexa+ apre la chat web agli utenti italiani in accesso anticipato

Alexa+ arriva sul web in Italia: dal 10 novembre 2026 gli utenti che partecipano all’accesso anticipato possono utilizzare l’assistente di Amazon anche dal browser. Il servizio consente di scrivere richieste, consultare documenti, organizzare appuntamenti e controllare i dispositivi della casa connessa. Le conversazioni possono proseguire tra il sito, l’app Alexa e i dispositivi Echo, mantenendo il contesto delle interazioni precedenti.

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L’accesso ad Alexa.com aggiunge quindi un’interfaccia testuale a quelle già disponibili per Alexa+. La novità riguarda tutti i clienti italiani inclusi nella fase di accesso anticipato, non un’apertura generalizzata del servizio. Dal computer diventa possibile avviare un’attività e riprenderla successivamente sul telefono o su un dispositivo di casa.

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Richieste scritte e conversazioni da riprendere

La pagina web presenta una chat nella quale digitare le domande. Sotto la finestra di conversazione compaiono anche suggerimenti da selezionare per iniziare a interagire con l’assistente. Tra gli impieghi indicati figurano la ricerca di risposte, l’approfondimento di argomenti complessi, la creazione di contenuti e il supporto nello svolgimento dei compiti.

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La sezione Chat Recenti permette di recuperare gli scambi precedenti, compresi quelli avviati dall’app Alexa o dai dispositivi Echo. Secondo quanto descritto da Amazon, il passaggio da un’interfaccia all’altra conserva conversazioni, preferenze e personalizzazioni: l’utente può così continuare una richiesta senza dover ricostruire ogni volta le informazioni già fornite.

Alle risposte informative si affiancano funzioni operative. Alexa+ può aiutare a gestire gli elenchi delle attività, aggiornare il calendario familiare e organizzare una prenotazione al ristorante. Il browser diventa un ulteriore punto di accesso a queste operazioni, utilizzabile anche quando si preferisce scrivere anziché impartire un comando vocale.

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Documenti e calendario nello stesso flusso

Una parte delle funzioni riguarda la gestione delle informazioni personali. Sul sito si possono caricare documenti, e-mail e immagini, dai quali l’assistente può ricavare dati da utilizzare per appuntamenti e promemoria. È inoltre prevista la possibilità di richiamare in seguito dettagli specifici contenuti nei materiali forniti.

Gli esempi proposti comprendono la data dell’ultima vaccinazione del cane, gli orari dei corsi di nuoto dei figli e gli impegni con amici o familiari. In questi casi, la funzione descritta consiste nel recuperare informazioni e collegarle all’organizzazione quotidiana, anziché limitarsi a rispondere a una domanda isolata.

Il calendario può essere consultato e modificato anche passando ad altri dispositivi. Un programma preparato dal browser può quindi essere visualizzato su un Echo Show, mentre gli appuntamenti e i relativi promemoria restano disponibili nelle diverse interfacce. Lo stesso principio si applica alla pianificazione della settimana e all’organizzazione delle vacanze.

Casa connessa e liste accessibili da più dispositivi

Per la gestione domestica, la versione web riunisce nella stessa finestra la conversazione e i comandi della casa intelligente. L’utente può passare dalla chat al controllo degli apparecchi connessi per accendere le luci, modificare la regolazione del termostato o consultare le telecamere di sicurezza. Tra le operazioni previste c’è anche la verifica di chi si trova alla porta.

Questi controlli sono disponibili dal browser, senza dover passare al telefono o usare la voce. La possibilità di consultare le telecamere riguarda anche l’utilizzo quando ci si trova fuori casa.

La continuità tra dispositivi interessa infine le liste della spesa: possono essere preparate sul web e aggiornate dal telefono, spuntando i prodotti durante gli acquisti. L’estensione al browser porta dunque sul computer attività già legate all’assistente, con l’obiettivo dichiarato di mantenere collegati conversazioni, programmi e comandi domestici. Per il pubblico italiano, questa modalità è ora disponibile all’interno dell’accesso anticipato ad Alexa+.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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