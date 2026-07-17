17 Luglio 2026

Home / INTERNET / Microsoft rende open source Comic Chat, il client IRC che trasformava le chat in fumetti

La notizia in sintesi

Microsoft pubblica con licenza MIT il codice sorgente di Comic Chat .

pubblica con licenza MIT il codice sorgente di . Il client IRC del 1996 trasformava messaggi testuali in vignette illustrate.

Il progetto nacque nel Microsoft Research Virtual Worlds Group nel 1995.

nel 1995. Il repository permette studio, compilazione moderna e adattamenti tecnici del software.

Riassunto generato con AI

Microsoft rende open source Comic Chat

Microsoft ha pubblicato con licenza MIT il codice sorgente di Comic Chat, storico client IRC distribuito nel 1996 insieme a Internet Explorer 3, rendendolo accessibile a sviluppatori, ricercatori e appassionati di software storico. Il progetto, nato nel 1995 nel Microsoft Research Virtual Worlds Group su idea di David “DJ” Kurlander, trasformava le conversazioni online in sequenze di vignette con personaggi, balloon ed espressioni variabili.

La decisione arriva a trent’anni dal lancio e punta alla conservazione di un esperimento che provava a rendere più visiva la comunicazione in rete, quando Internet stava ancora definendo linguaggi e convenzioni. Non è un rilancio commerciale: il codice viene proposto come base di analisi, studio e possibile aggiornamento tecnico.

Con questa apertura, Microsoft recupera un prodotto poco diffuso ma significativo per comprendere le sperimentazioni sull’interazione digitale degli anni Novanta.

Come funzionava il client IRC a fumetti

A differenza dei client IRC tradizionali, Comic Chat non mostrava soltanto righe di testo: interpretava i messaggi attraverso regole predefinite e sceglieva pose, espressioni, inquadrature e disposizione grafica dei personaggi. Il sistema non impiegava intelligenza artificiale nel significato contemporaneo, ma un meccanismo deterministico capace di associare il contenuto testuale a una rappresentazione visiva.

Il software fu sviluppato in Visual C++ 4.0 con librerie MFC, mentre l’identità grafica venne affidata al fumettista Jim Woodring. Le soluzioni per il layout automatico furono documentate anche alla SIGGRAPH del 1996, elemento che evidenzia l’interesse tecnico e accademico suscitato dall’esperimento.

Tra i dettagli più riconoscibili c’è l’uso di Comic Sans nei balloon: il carattere trovò qui uno dei primi impieghi coerenti, prima di diventare uno dei font più noti e discussi della cultura digitale.

Il raffronto con le piattaforme moderne va quindi circoscritto con precisione. Comic Chat anticipava l’idea di arricchire automaticamente il testo con segnali visivi e di tentare una lettura del tono della conversazione, ma senza generazione autonoma di immagini né modelli linguistici contemporanei.

Repository, compatibilità e uso attuale

Il repository ufficiale include indicazioni per compilare Comic Chat con versioni moderne di Visual Studio, collegarlo a server IRC attuali e migliorarne la compatibilità con hardware recente. Sono disponibili anche versioni eseguibili: la 2.5 e una beta con migliore supporto ai monitor ad alta risoluzione.

La prova pratica resta però limitata dall’assenza di server attivi indicata dalle fonti. Il programma può comunque creare fumetti in modalità offline, mantenendo accessibile il suo meccanismo visivo senza una connessione a una chat IRC.

La pubblicazione consente così di preservare il codice e di valutarne le scelte progettuali con strumenti contemporanei, più che di riproporre un servizio di messaggistica competitivo.

FAQ

Cos’è Comic Chat di Microsoft?

Sì, è un client IRC del 1996 che convertiva conversazioni testuali in vignette con balloon, personaggi, pose ed espressioni.

Comic Chat è davvero open source?

Sì, Microsoft ha pubblicato il codice sorgente con licenza MIT, consentendone analisi, compilazione e adattamento da parte della comunità.

Comic Chat usava intelligenza artificiale?

No, utilizzava regole deterministiche che analizzavano il testo per scegliere tono, layout e rappresentazione grafica delle conversazioni.

Si può usare Comic Chat oggi?

Sì, il software può essere eseguito senza installazione estraendo l’archivio, ma le fonti segnalano l’assenza di server attivi; resta disponibile la modalità offline.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: ilsoftware.it e punto-informatico.it, incluso il contributo di Cristiano Ghidotti.