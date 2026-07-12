WhatsApp testa su Android un widget per visualizzare gli aggiornamenti di stato

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

WhatsApp testa un widget Android per gli aggiornamenti di stato.

testa un widget Android per gli aggiornamenti di stato. La funzione è emersa nella beta 2.26.18.5.

Il widget mostrerebbe i contatti con contenuti pubblicati di recente.

Non esiste una data ufficiale per il rilascio pubblico.

Riassunto generato con AI

WhatsApp prepara un widget Status per Android

WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, sta sviluppando un widget per Android dedicato agli aggiornamenti di stato, con l’obiettivo di rendere più immediata la visualizzazione dei contenuti condivisi dai contatti. La novità è stata individuata da WABetaInfo nella beta Android 2.26.18.5, distribuita attraverso il Google Play Beta Program. Il widget, ancora non disponibile per tutti i beta tester, dovrebbe comparire nella schermata Home del dispositivo e segnalare quali contatti hanno pubblicato nuovi Status.

La ragione del test è ridurre i passaggi necessari per accedere ai contenuti temporanei e aumentare l’interazione con una sezione sulla quale WhatsApp sta concentrando nuovi interventi. Secondo quanto emerso, la funzione riprende un’esperienza già introdotta su iOS, dove Meta aveva reso disponibile un widget analogo. L’estensione del progetto ad Android indicherebbe quindi la volontà di rendere più coerente l’esperienza tra smartphone Android e iPhone.

Il ruolo degli Status nella strategia di Meta

Le immagini condivise da WABetaInfo mostrano un widget compatto, progettato per includere le foto profilo dei contatti con aggiornamenti recenti e offrire un accesso diretto ai relativi contenuti. Non si tratta, tuttavia, di una funzione isolata: nelle ultime settimane WhatsApp ha intensificato i test legati alla sezione Status, dopo l’introduzione di canali, pubblicità negli Status e ulteriori opzioni di condivisione.

Il quadro delineato dalle sperimentazioni suggerisce un progressivo rafforzamento della componente di scoperta dei contenuti all’interno dell’app. Questa evoluzione avvicina alcuni meccanismi di WhatsApp a quelli delle piattaforme social, pur mantenendo gli aggiornamenti di stato come contenuti temporanei legati alla rete di contatti dell’utente. La centralità degli Status potrebbe inoltre aumentare con la riorganizzazione dell’interfaccia in fase di test.

Tra le modifiche osservate figura lo spostamento dei canali nella scheda “Chat”, mediante un filtro pensato per distinguere le conversazioni personali dai canali seguiti. Se questa soluzione arriverà nella versione pubblica, la sezione “Aggiornamenti” potrebbe tornare a concentrarsi soprattutto sugli Status. In tale assetto, il widget Home diventerebbe un punto di accesso esterno all’app per contenuti che Meta punta a rendere più visibili.

Rilascio ancora incerto per gli utenti Android

La presenza del widget nel codice della beta Android indica che lo sviluppo è in una fase avanzata, ma non equivale a una conferma del lancio. Meta non ha comunicato una data ufficiale e potrebbe modificare l’interfaccia prima della distribuzione definitiva oppure limitare inizialmente l’accesso a un gruppo ristretto di utenti.

Per gli utenti Android, l’effetto potenziale è un controllo più rapido degli aggiornamenti dei contatti dalla schermata iniziale. La novità rafforzerebbe il ruolo degli Status nell’uso quotidiano di WhatsApp, ma disponibilità e modalità finali restano da verificare.

FAQ

Che cos’è il nuovo widget WhatsApp?

Sì, è un widget Android in sviluppo che dovrebbe mostrare nella schermata Home i contatti con nuovi aggiornamenti di stato.

In quale beta è stato trovato?

Sì, la funzione è stata individuata da WABetaInfo nella versione beta Android 2.26.18.5 di WhatsApp.

Il widget è già disponibile per tutti?

No, il widget è ancora in sviluppo e non risulta disponibile nemmeno per tutti gli utenti iscritti al programma beta.

Come dovrebbe funzionare il widget?

Sì, le immagini analizzate mostrano un formato compatto con foto profilo dei contatti e accesso rapido agli Status recenti.

Quali fonti hanno verificato la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui telefonino.net.