Unione europea restringe le sostanze CMR nei cosmetici e impone nuovi controlli

12 Luglio 2026

La notizia in sintesi

  • Unione europea: nuove restrizioni cosmetiche dal 1° maggio 2026.
  • Coinvolti smalti glitterati, gel metallici, profumi, shampoo, dentifrici e spray.
  • Il regolamento punta a limitare sostanze classificate come CMR.
  • Le imprese beauty dovranno adeguare prodotti e controlli.

(Riassunto generato con AI)

Nuove regole Ue per i cosmetici

L’Unione europea introdurrà dal 1° maggio 2026 nuove restrizioni per diversi prodotti cosmetici, dagli smalti glitterati ai gel metallici, fino a profumi, shampoo, dentifrici e spray. Le misure derivano dal regolamento Ue 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026, e incidono sul comparto beauty europeo imponendo limiti più rigorosi su alcune sostanze considerate potenzialmente pericolose.

Il cambiamento riguarda prodotti di uso quotidiano e categorie molto diffuse nel make-up, nella cura dei capelli, nell’igiene orale e nella profumeria. La finalità indicata dalla normativa è rafforzare la protezione dei consumatori e la sicurezza dei cosmetici immessi sul mercato europeo.

Il punto centrale è l’attenzione alle sostanze classificate come CMR, cioè cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Per le aziende del settore, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni richiederà un adeguamento operativo nella composizione e nel controllo dei prodotti interessati.

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Il regolamento e i prodotti coinvolti

Il regolamento Ue 2026/78 aggiorna il quadro delle restrizioni applicabili ai cosmetici e introduce soglie più severe per alcune sostanze. La norma riguarda in modo diretto gli smalti glitterati e i gel metallici, prodotti associati al segmento nail care, ma il perimetro citato comprende anche profumi, shampoo, dentifrici, spray e altri articoli beauty.

L’estensione a categorie differenti evidenzia che il provvedimento non si limita al trucco o alla manicure. Coinvolge infatti formule destinate a contatti frequenti con pelle, capelli, bocca e vie respiratorie, secondo le modalità d’uso proprie di ciascun prodotto.

La classificazione CMR rappresenta il criterio alla base dell’intervento regolatorio. In ambito europeo, l’attenzione verso sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione mira a ridurre l’esposizione dei consumatori a componenti ritenuti meritevoli di controlli più stringenti.

Il testo disponibile non indica quali singole sostanze saranno soggette ai nuovi limiti né specifica eventuali prodotti alternativi. L’informazione rilevante è quindi la data di applicazione, fissata al 1° maggio 2026, insieme al rafforzamento delle regole per le categorie segnalate.

Per il mercato beauty, l’impatto sarà soprattutto organizzativo: i produttori dovranno verificare la conformità delle formulazioni interessate alle nuove restrizioni europee. La misura si colloca nell’obiettivo dichiarato di rendere i cosmetici più controllati e sicuri.

Un adeguamento che riguarda l’intera filiera

La scadenza del 1° maggio 2026 segna un passaggio concreto per chi produce e commercializza cosmetici nell’area europea. Il nuovo impianto normativo può incidere sulle formule dei prodotti e sulle verifiche necessarie prima della loro immissione sul mercato.

Il dato più rilevante per i consumatori resta la finalità sanitaria del regolamento: aumentare le tutele rispetto alle sostanze CMR. Per le imprese, invece, la priorità sarà applicare correttamente i limiti introdotti dal regolamento Ue 2026/78.

Non emergono, nel testo disponibile, indicazioni su divieti generalizzati di intere categorie di cosmetici. Le restrizioni riguardano specificamente alcune sostanze e i relativi limiti nei prodotti interessati.

FAQ

Quando entrano in vigore le nuove restrizioni?

Sì, le nuove restrizioni europee sui cosmetici entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.

Quale norma introduce i nuovi limiti?

Sì, il riferimento è il regolamento Ue 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026.

Quali cosmetici sono citati dalla normativa?

Sì, sono citati smalti glitterati, gel metallici, profumi, shampoo, dentifrici, spray, make-up e prodotti per l’igiene orale.

Cosa significa classificazione CMR?

Sì, CMR indica sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, oggetto di limiti più severi.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.

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