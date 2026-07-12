Kate Middleton non toglie cappotti e giacche durante gli impegni pubblici

12 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Kate Middleton segue un protocollo reale anche nella scelta dei capispalla.

segue un protocollo reale anche nella scelta dei capispalla. La Principessa del Galles non può togliere cappotti e giacche davanti al pubblico.

Gli abiti-cappotto uniscono formalità, praticità e continuità dell’immagine istituzionale.

Il dress code riguarda anche gonne, cappelli, calze e capi casual.

(Riassunto generato con AI)

Il protocollo dei cappotti di Kate Middleton

Kate Middleton, Principessa del Galles e moglie del principe William, non può togliersi giacche o cappotti davanti a persone esterne alla famiglia e allo staff. La regola, prevista dall’antico protocollo della Famiglia Reale britannica, si applica durante gli impegni pubblici e riguarda sia gli uomini sia le donne della Corona.

Il motivo è legato al decoro richiesto dagli standard reali: rimuovere l’indumento più esterno in pubblico sarebbe considerato “poco signorile”. Per Kate, nota per l’attenzione all’immagine istituzionale, il soprabito diventa quindi una parte stabile dell’outfit, non un semplice elemento funzionale contro il freddo.

La prescrizione spiega anche la centralità di cappotti, giacche strutturate e abiti-cappotto nel guardaroba pubblico della Principessa del Galles. Questi capi consentono di affrontare appuntamenti all’aperto e ambienti chiusi senza dover ricorrere a cambi d’abito visibili. La scelta tutela continuità formale e riservatezza durante visite, celebrazioni e incontri ufficiali.

Abiti-cappotto e codici della Corona

La collezione di capispalla di Kate Middleton comprende modelli di Catherine Walker e Alexander McQueen, marchi associati ai suoi appuntamenti più formali. L’abito-cappotto, a metà tra vestito e soprabito, risponde a un’esigenza concreta: offre copertura all’esterno ma evita un eccesso di pesantezza quando l’evento prosegue al chiuso.

Il protocollo non disciplina soltanto il gesto di togliere il cappotto, ma anche caratteristiche e linguaggio visivo del capo. I soprabiti devono essere lunghi, realizzati con tessuti adeguati e caratterizzati da un design ritenuto appropriato alle circostanze istituzionali.

Quando la Principessa indossa fantasie meno consuete, la scelta può assumere il valore di omaggio a un Paese o di sostegno a una specifica attività tessile. La lettura dell’abbigliamento reale, dunque, va oltre il gusto personale: colori, tagli e materiali possono veicolare un messaggio collegato alla missione pubblica.

I piumini compaiono raramente e soprattutto per attività all’aria aperta; in questi casi Kate predilige generalmente i giacconi di Burberry. Non sono invece parte del suo stile pubblico giubbini in pelle o bomber, neppure quando indossa i jeans. La scelta riflette la necessità di mantenere una linea coerente con il ruolo rappresentativo della Principessa.

Le altre regole dell’immagine istituzionale

L’attenzione di Kate Middleton alle tradizioni della Corona emerge anche da altri dettagli del dress code. Negli eventi ufficiali, le donne della Famiglia Reale indossano gonne sotto il ginocchio e normalmente non portano il cappello in ambienti chiusi.

L’eccezione riguarda alcune funzioni religiose: la Principessa ha indossato un cappello a tesa larga nella Cattedrale di Canterbury per l’insediamento del nuovo arcivescovo. È apparsa con copricapo anche nell’Abbazia di Westminster, durante celebrazioni formali come il Commonwealth Day.

Anche le calze rientrano nelle consuetudini rispettate dalla Principessa, che indossa collant persino in estate. In Australia ha scelto un modello nero velato, diversamente da Meghan Markle. Nel complesso, il guardaroba di Kate conferma come il protocollo continui a condizionare le scelte visibili della monarchia.

FAQ

Perché Kate Middleton non toglie il cappotto?

Sì, il protocollo reale considera poco signorile togliere l’indumento più esterno davanti al pubblico, salvo la presenza di familiari o staff.

La regola riguarda soltanto Kate Middleton?

No, la norma riguarda tutti i membri della Famiglia Reale, uomini e donne, anche se l’attenzione mediatica si concentra maggiormente sulle figure femminili.

Quali cappotti indossa la Principessa del Galles?

Sì, Kate utilizza spesso abiti-cappotto e modelli di Catherine Walker e Alexander McQueen per gli appuntamenti ufficiali più formali.

Kate Middleton può indossare piumini?

Sì, ma raramente e per specifiche attività all’aperto; generalmente preferisce giacconi di Burberry, evitando bomber e giubbini in pelle.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DiLei.