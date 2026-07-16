16 Luglio 2026

Home / INTERNET / È morto a 61 anni Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana

La notizia in sintesi

Teodoro Valente , presidente dell’ ASI , è morto prematuramente a 61 anni.

, presidente dell’ , è morto prematuramente a 61 anni. Guidava l’Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, dopo una carriera nella ricerca sui materiali.

La vicepresidente Elda Turco Bulgherini assume le funzioni per assicurare continuità operativa.

assume le funzioni per assicurare continuità operativa. La presidenza Valente ha accompagnato programmi PNRR, IRIDE, relazioni NASA e iniziative ESA.

Riassunto generato con AI

Scomparso Teodoro Valente, presidente dell’ASI

Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, è morto prematuramente il 16 luglio 2026, all’età di 61 anni. L’annuncio è arrivato dall’ASI, che ha espresso cordoglio per il professore alla guida dell’ente dal 2023, figura centrale per la ricerca e la politica spaziale nazionale.

La notizia riguarda l’intero comparto italiano dello spazio, tra Roma, sede dell’attività accademica di Valente all’Università La Sapienza, e i programmi industriali e scientifici dell’Agenzia. Per assicurare la continuità dell’operatività, le funzioni di presidente sono state affidate alla vicepresidente Elda Turco Bulgherini, secondo norme di legge e statutarie e d’intesa con l’Autorità governativa delegata.

Nel messaggio dell’Agenzia, il lavoro di Valente nell’ultimo triennio viene associato a una fase di crescita e a risultati rilevanti per il settore spaziale italiano.

Ricerca, industria e politica spaziale nell’ultimo triennio

Professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali alla Università La Sapienza di Roma, Valente era uno studioso di materiali compositi e nanotecnologie. Prima della presidenza dell’ASI aveva guidato il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, diretto l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR e ricoperto incarichi presso la Commissione europea.

Sotto la sua presidenza, secondo l’ASI, lo spazio ha consolidato il proprio peso come filiera nazionale, attraverso il raccordo tra ricerca e imprese. Tra i dossier citati figurano gli interventi del PNRR Spazio, le Smart Factories 4.0, l’ampliamento del Centro spaziale di Matera, programmi tecnologici avanzati e la costellazione nazionale di osservazione terrestre IRIDE.

Il bilancio include inoltre attività nella scienza del cosmo e nella microgravità, collaborazioni nell’ambito del Piano Mattei per lo spazio e rapporti con America Latina, Estremo Oriente e Mediterraneo.

Un passaggio strategico riguarda il rafforzamento delle relazioni con la NASA, con le intese per il modulo lunare MPH e nuove opportunità per astronauti italiani nel programma Artemis. Nell’arco del mandato sono rientrati anche il sostegno alla Legge Spazio, approvata nel 2025, la presidenza italiana del Consiglio dei ministri dell’ESA e quella del Comitato ONU per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali, ha definito Valente un accademico e servitore delle istituzioni che ha contribuito al ritorno dell’Italia tra i protagonisti dello spazio. Giorgia Meloni ha richiamato il contributo dato alla crescita del comparto e alla rappresentanza internazionale del Paese.

Per il direttore generale dell’ESA, Josef Ashbacher, la perdita è avvertita dall’intera comunità spaziale europea e oltre, a conferma della dimensione internazionale assunta dal ruolo dell’ASI.

La continuità dell’ASI dopo Valente

L’assunzione delle funzioni da parte di Elda Turco Bulgherini evita un vuoto istituzionale in una fase segnata da progetti nazionali e partnership estere. La continuità formale sarà rilevante per dossier che intrecciano ricerca pubblica, industria, osservazione della Terra e cooperazione internazionale.

Il lascito di Valente viene letto dall’ASI soprattutto nella capacità di connettere competenze scientifiche, innovazione e sistema produttivo. Guido Crosetto ha sottolineato l’attenzione del presidente verso le giovani generazioni e le future carriere tecnologiche.

La sfida immediata per l’Agenzia sarà proseguire quelle linee di lavoro mantenendo operativi programmi e relazioni già avviati.

FAQ

Chi era Teodoro Valente?

Sì. Era presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana dal 2023, professore alla Sapienza e studioso di materiali compositi e nanotecnologie.

Quanti anni aveva Teodoro Valente?

Sì. Teodoro Valente aveva 61 anni al momento della sua prematura scomparsa, annunciata dall’ASI il 16 luglio 2026.

Chi guida l’ASI dopo Valente?

Sì. La vicepresidente Elda Turco Bulgherini assume le funzioni presidenziali per garantire piena continuità e operatività dell’Agenzia.

Quali progetti ha seguito l’ASI?

Sì. Nel mandato figurano PNRR Spazio, Smart Factories 4.0, ampliamento del centro di Matera, costellazione IRIDE e cooperazione con la NASA.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì. Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Fortune Italia e Key4biz.