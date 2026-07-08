La7 conferma i volti chiave e lancia La7 Play nei nuovi palinsesti

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

La7 conferma i volti chiave e punta sulla continuità editoriale.

conferma i volti chiave e punta sulla continuità editoriale. Tra le novità arrivano La7 Play e la serie M – Il Figlio del Secolo .

e la serie . Urbano Cairo rivendica ascolti record e il terzo posto stabile in prima serata.

rivendica ascolti record e il terzo posto stabile in prima serata. Resta aperto il futuro contrattuale di Enrico Mentana in scadenza a dicembre 2026.

(Riassunto generato con AI)

La7 conferma la linea e rilancia

La7, presentando a Milano i palinsesti della stagione 2026/2027, ha scelto la continuità come asse centrale della nuova offerta. Nelle ultime ore Urbano Cairo ha rivendicato i migliori risultati di sempre per la rete, confermando i principali volti dell’informazione e dell’approfondimento e annunciando alcune novità mirate, tra cui la piattaforma digitale La7 Play e l’arrivo in chiaro della serie M – Il Figlio del Secolo. La scelta, spiegata con il principio “squadra che vince non si cambia”, punta a consolidare il posizionamento della rete come terza emittente nazionale in prima serata, dietro Rai 1 e Canale 5, rafforzando insieme identità editoriale, offerta documentaria e presidio multipiattaforma.

I numeri diffusi alla presentazione sostengono questa strategia: il solo canale generalista registra il 4,4% nelle 24 ore e il 6,1% in prima serata.

Considerando il network, il prime time sale al 6,6%, mentre La7 Cinema, lanciata il 1° ottobre 2025 al posto di La7D, viene indicata in crescita e con risultati superiori al canale precedente.

Per Cairo, il segnale è chiaro: la rete ha costruito una proposta riconoscibile in un mercato dove il prime time tradizionale si è progressivamente indebolito.

Palinsesto stabile, novità selettive e contesto

La struttura autunnale resta quasi immutata. Enrico Mentana continuerà a guidare il TgLa7 delle 20 e gli speciali legati ai principali eventi politici italiani e internazionali, mentre Lilli Gruber resta in access prime time con Otto e Mezzo.

La prima serata conferma Corrado Augias con La Torre di Babele il lunedì, Giovanni Floris con diMartedì, Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare, Corrado Formigli con Piazzapulita, Diego Bianchi con Propaganda Live e Massimo Gramellini con In altre Parole.

La domenica torna In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese. Nel daytime restano Omnibus con Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Andrea Pennacchioli, Gerardo Greco e Frediano Finucci, poi Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che Tira con David Parenzo, Tagadà con Tiziana Panella, La Torre di Babele Doc e IgnotoX con Pino Rinaldi.

Le novità si concentrano su contenuti ad alto valore editoriale. L’accordo con Sky porta su La7 M – Il Figlio del Secolo, adattamento del romanzo di Antonio Scurati, diretto da Joe Wright e interpretato da Luca Marinelli, proposto in quattro prime serate con introduzione di Corrado Augias.

Arrivano inoltre tre puntate di P2 – l’ombra sulle stragi con Fabrizio Gifuni, due speciali di Ezio Mauro su Capitol Hill e sulla presidenza di Donald Trump, il ciclo Piazzapulita 100 e i prodotti multimediali La7 Originals, tra cui House of Trump e gli Epstein files. Sul fronte film sono previsti in prima tv The Apprentice – Alle origini di Trump e Mr nobody against Putin. Tra ottobre e novembre debutterà invece La7 Play, nuova piattaforma per dirette, on demand e contenuti digitali su web, mobile e smart tv.

Il nodo Mentana e la sfida digitale

Il punto più osservato resta il futuro di Enrico Mentana, il cui contratto scade a dicembre 2026. Cairo ha ribadito stima e volontà di tenerlo in squadra, ma senza indicare tempi o accordi già definiti.

È un passaggio rilevante perché il TgLa7 e le #maratonementana sono centrali nell’identità della rete. Parallelamente, il lancio di La7 Play segnala la vera scommessa futura: trasferire una marca editoriale forte, costruita su informazione e approfondimento, dentro un ecosistema digitale capace di ampliare pubblico, fruizione e permanenza dei contenuti oltre la diretta televisiva.

FAQ

Qual è la strategia di La7 per il 2026/2027?

Sì, è la continuità: La7 conferma quasi tutto il palinsesto e aggiunge speciali, film, serie e la piattaforma La7 Play.

Quali programmi restano in prima serata?

Sì, restano La Torre di Babele, diMartedì, Una Giornata Particolare, Piazzapulita, Propaganda Live e In altre Parole.

Che cos’è La7 Play?

Sì, è la nuova piattaforma digitale di La7 prevista tra ottobre e novembre, con dirette, contenuti on demand e produzioni pensate anche per il digitale.

Qual è la principale novità del palinsesto?

Sì, è l’arrivo in chiaro di M – Il Figlio del Secolo, in quattro prime serate, grazie a un accordo con Sky.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, Biccy, DiLei, Movieplayer.it, Novella 2000, iO Donna.