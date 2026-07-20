20 Luglio 2026

Home / INTERNET / Facebook e Instagram in down: disservizi globali, servizio in ripristino

La notizia in sintesi

Meta ha registrato un down globale di Facebook e Instagram il 19 luglio.

ha registrato un down globale di e il 19 luglio. I problemi hanno colpito soprattutto accessi web, feed e pubblicazione di contenuti.

Le segnalazioni sono aumentate dalle 9.25 italiane e poi sono diminuite.

Nessuna causa tecnica ufficiale è stata comunicata dall’azienda.

Riassunto generato con AI

Facebook e Instagram, il down globale di Meta

Meta ha affrontato nella mattina di domenica 19 luglio 2026 un’interruzione diffusa che ha reso instabili Facebook e Instagram in Italia e in numerosi Paesi. Il disservizio ha coinvolto soprattutto gli utenti che tentavano di accedere alle piattaforme via browser da computer, ma sono emerse anomalie anche nei feed, nella pubblicazione di post e nella gestione dei messaggi.

Le prime segnalazioni sono comparse poco dopo le 9, con un aumento rilevante tra le 9.25 e le 9.30 secondo i dati raccolti da Downdetector. Il problema è apparso globale: sono stati riportati malfunzionamenti in Stati Uniti, Regno Unito, America Latina, Sudafrica, Canada, Messico, India e Australia.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità nella tarda mattinata italiana. L’episodio ha generato preoccupazione per molti profili, ma le informazioni disponibili non indicano violazioni individuali degli account né un attacco ai singoli utenti.

Messaggi d’errore, servizi coinvolti e ripristino

Su Facebook, numerosi utenti hanno visualizzato l’avviso “Account non disponibile al momento”, accompagnato dall’indicazione che il profilo era temporaneamente irraggiungibile per un problema del sito. Il messaggio invitava a riprovare dopo alcuni minuti e non segnalava sospensioni, cancellazioni o blocchi personali dell’account.

Le criticità hanno riguardato principalmente la versione web: i dati riportati dalle fonti indicano una quota superiore al 60% di segnalazioni legate ai siti, mentre le applicazioni mobili hanno avuto un impatto più variabile. Alcuni utenti hanno potuto usare le app con rallentamenti, altri hanno riscontrato feed incompleti, commenti e notifiche non aggiornati oppure difficoltà nel caricare storie, Reel e nuovi post.

Per Instagram, i problemi hanno interessato l’accesso, la visualizzazione dei contenuti e i tempi di pubblicazione. Sono emerse inoltre segnalazioni relative a WhatsApp e Messenger, in particolare per invio e ricezione dei messaggi, senza una conferma che ogni anomalia dipendesse dalla stessa interruzione.

Downdetector ha registrato il picco delle segnalazioni nella mattinata e una successiva discesa verso livelli ordinari. Meta non ha diffuso una spiegazione pubblica sulle cause del guasto: resta quindi corretto attribuire il blocco a un problema tecnico generalizzato, senza avanzare ipotesi non confermate su server, sicurezza o aggiornamenti interni.

Cosa cambia per utenti e attività digitali

Il ripristino non è necessariamente identico per tutti: accessi, aree geografiche, operatori e versioni delle applicazioni possono tornare operativi in tempi differenti. Per questo, anche dopo la riduzione delle segnalazioni, alcuni utenti possono incontrare caricamenti lenti o notifiche arretrate.

In caso di down generalizzato, cambiare password, disinstallare l’app o ripetere il login non risolve il problema tecnico. La misura più prudente è attendere il ripristino, verificare gli aggiornamenti ufficiali e non inserire credenziali in siti esterni che promettono di sbloccare l’account.

FAQ

Quando è iniziato il down di Facebook?

Sì, le prime segnalazioni sono emerse poco dopo le 9 italiane del 19 luglio, con un’accelerazione tra le 9.25 e le 9.30.

Facebook ha bloccato gli account degli utenti?

No, il messaggio mostrato indicava un problema del sito e non una sospensione, cancellazione o compromissione del singolo profilo.

Instagram funzionava sulle applicazioni mobili?

Sì, per alcuni utenti le app erano accessibili, ma sono stati segnalati feed rallentati, caricamenti incompleti e difficoltà nella pubblicazione di contenuti.

WhatsApp è stato coinvolto nel disservizio?

Sì, sono arrivate segnalazioni anche su WhatsApp e Messenger, soprattutto per messaggi non inviati o non ricevuti, senza conferme sulla medesima causa tecnica.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, Agenzia Dire, LaPresse, Leggo e Today.