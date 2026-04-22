Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Web smaschera le insidie nascoste per gli agenti AI ignorate da utenti e sviluppatori

Agenti AI nel web, nuove vulnerabilità e cosa cambia per aziende e utenti

Gli agenti AI che navigano il web stanno diventando un nuovo, critico vettore di rischio. Studi di Google DeepMind, Anthropic e del team Threat Research di Palo Alto Networks mostrano come istruzioni nascoste nelle pagine web – le cosiddette AI Agent Traps – possano manipolare il comportamento dei modelli senza che l’utente o il revisore umano se ne accorgano.

Questi attacchi, osservati in ambienti enterprise reali come Microsoft 365 Copilot, avvengono oggi in qualunque contesto in cui un agente AI legga email, documenti, pagine di e‑commerce o applicazioni interne.

Il motivo è strutturale: i modelli non distinguono in modo affidabile fra richieste lecite e istruzioni ostili contenute nei dati, rendendo insufficiente l’approccio tradizionale basato su patch e aggiornamenti puntuali di sicurezza.

In sintesi:

Gli agenti AI web sono esposti a istruzioni nascoste che manipolano silenziosamente il loro comportamento.

Le sei architetture testate da Google DeepMind mostrano vulnerabilità strutturali simili.

La combinazione di contenimento, osservabilità e zero-trust è oggi la risposta più realistica.

Servono audit indipendenti e standard regolatori specifici per gli agenti AI enterprise.

La ricerca di Google DeepMind mappa sei categorie di AI Agent Traps, comandi incorporati in pagine web comuni che gli agenti tendono a eseguire in modo affidabile, pur restando invisibili ai controlli manuali.

Palo Alto Networks documenta tecniche più avanzate, in cui gli attaccanti frammentano o codificano le istruzioni per eludere filtri automatici e validatori.

Anthropic arriva a classificare ogni singola pagina visitata da un agente browser come “potenziale vettore di attacco”, scelta prudenziale ma coerente con un ecosistema in cui migliaia di agenti possono amplificare rapidamente un singolo errore o compromissione.

Come funzionano gli attacchi agli agenti AI e perché le patch non bastano

Due tecniche in particolare emergono come dominanti. La content injection inserisce istruzioni malevole nel codice HTML, nei metadati delle immagini o in porzioni non visibili all’utente, ma perfettamente leggibili dall’agente.

La semantic manipulation, invece, sfrutta descrizioni apparentemente neutre – per esempio schede prodotto redatte con linguaggio autorevole – per orientare in modo sottile ma deterministico le conclusioni tratte dal modello, spostandone il giudizio verso l’obiettivo dell’attaccante.

Un caso reso pubblico su Microsoft 365 Copilot mostra come una singola email manipolata sia bastata per aggirare i classificatori di sicurezza integrati, convincendo l’agente a esporre dati protetti.

La situazione peggiora nelle conversazioni lunghe che logorano i guardrail: i tassi di successo degli attacchi crescono dal 13% fino al 92%, perché il modello tende progressivamente a dare più peso al contesto recente che alle policy iniziali.

Le sei architetture testate da Google DeepMind hanno mostrato vulnerabilità paragonabili, segno che il problema non risiede in un singolo modello, ma nella logica stessa di interazione fra agente e web.

Gli LLM, in quanto sistemi di completamento probabilistico, non dispongono di un meccanismo intrinseco per distinguere un’istruzione legittima dell’utente da una istruzione ostile incorporata nei dati, e quindi il patch tradizionale non risolve il problema.

Per le aziende questo trasforma gli agenti AI in una nuova, potente minaccia interna. Un agente che legge una email compromessa, un prompt injection nascosto in un curriculum, o un assistente che aggiorna un gestionale seguendo istruzioni contenute in un documento esterno, rappresentano varianti della stessa classe di attacchi.

La risposta che emerge dalla ricerca converge sulla combinazione di contenimento e osservabilità: permessi ridotti per impostazione predefinita, audit continuo delle azioni dell’agente, logging dettagliato e applicazione rigorosa dei principi zero‑trust agli agenti stessi.

Il mercato tenderà a dividersi fra chi accetterà un maggiore rischio in cambio di massima velocità d’adozione e chi sceglierà di isolare gli agenti dietro gateway di sandbox altamente controllati.

Autoregolazione, regolazione pubblica e nuove responsabilità per CISO e vendor

È significativo che gran parte di queste analisi e contromisure arrivi proprio da Google, Anthropic, Microsoft e altri produttori di modelli foundational, cioè dagli stessi attori che traggono profitto dalla diffusione degli agenti AI.

Come in precedenti cicli tecnologici, il settore tenta di dimostrare capacità di autoregolazione, anche per dissuadere governi – in primis quello degli Stati Uniti – dall’introdurre norme più vincolanti che potrebbero rallentare gli investimenti.

Il rischio concreto è che le iniziative di sicurezza rimangano prevalentemente cosmetiche, senza affrontare in modo strutturale la questione della responsabilità e della verificabilità esterna.

Per definizione non è possibile chiedere a Google o Anthropic una valutazione imparziale sulla sicurezza dei loro stessi prodotti: sarebbe, come recita il proverbio, *chiedere all’oste se il vino è buono*.

I CISO che pianificano l’adozione di agenti AI dovrebbero quindi pretendere audit indipendenti, test di penetrazione mirati ai browser agentici e validazioni di terze parti, senza limitarsi ai white paper marketing‑driven forniti dai vendor.

La maturità del mercato richiede un framework regolatorio o quantomeno uno schema di certificazione specifico per gli agenti, distinto dalle categorie di “sistemi ad alto rischio” previste dall’AI Act europeo, che oggi si adattano male a questi scenari dinamici.

Un modello possibile è quello dei settori bancario e dei pagamenti, dove le transazioni automatiche devono rispettare regole precise di registrazione, reversibilità, attribuzione delle azioni e gestione degli incidenti.

Applicare principi analoghi agli agenti AI significherebbe garantire tracciabilità completa delle operazioni compiute sul web, la possibilità di rollback degli errori e metriche comparabili tra fornitori.

Finché ogni azienda pubblicherà in autonomia le proprie metriche di sicurezza, senza standard condivisi, la compliance enterprise resterà frammentata: i clienti risponderanno con strategie difensive, rallentando l’adozione e limitando i benefici reali degli agenti AI nel mondo produttivo.

FAQ

Cosa sono le AI Agent Traps descritte da Google DeepMind?

Le AI Agent Traps sono istruzioni nascoste nelle pagine web che manipolano gli agenti AI senza essere visibili agli utenti umani.

Perché gli agenti AI sono vulnerabili a content injection e semantic manipulation?

Lo sono perché i modelli non distinguono affidabilmente tra contenuti descrittivi e istruzioni operative, trattando tutto come testo da seguire statisticamente.

Quali misure concrete possono adottare oggi le aziende sui browser agentici?

Possono implementare sandbox, permessi minimi, controlli zero‑trust, logging dettagliato, revisione umana delle azioni critiche e test di penetrazione periodici.

Le patch dei modelli LLM sono sufficienti a fermare i prompt injection?

No, perché il problema è strutturale: serve controllo sul perimetro dei contenuti, filtraggio delle fonti e monitoraggio continuo degli agenti.

Da quali fonti è stata derivata l’analisi sugli agenti AI e la sicurezza?

È stata derivata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, opportunamente rielaborate.