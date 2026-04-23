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OpenAI presenta GPT-5.5, nuovo modello avanzato per prestazioni superiori e applicazioni professionali

OpenAI presenta GPT-5.5, nuovo modello avanzato per prestazioni superiori e applicazioni professionali

GPT‑5.5, nuovo modello di OpenAI che punta a cambiare il lavoro digitale

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: OpenAI lancia il modello di intelligenza artificiale GPT‑5.5, evoluzione diretta di GPT‑5.4.
Che cosa: un sistema “agentico” più intelligente e autonomo, focalizzato su coding, ricerca, analisi dati e uso avanzato del computer.
Dove: disponibile nella piattaforma ChatGPT, in Codex e, a breve, tramite API per sviluppatori a livello globale.
Quando: rollout immediato per gli abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise, con API in arrivo “molto presto”.
Perché: offrire un modello più efficiente, capace di pianificare, usare strumenti, verificare il proprio lavoro e sostenere compiti complessi nel tempo, con salvaguardie rafforzate su sicurezza informatica e rischi bio‑chimici.

In sintesi:

  • GPT‑5.5 migliora notevolmente coding, ricerca scientifica e knowledge work, mantenendo la stessa latenza di GPT‑5.4.
  • Performance top in benchmark come Terminal‑Bench 2.0, SWE‑Bench Pro, OSWorld‑Verified e GDPval.
  • Safeguard avanzati per cybersecurity e biologia, con classificatori più rigidi e framework di preparedness dedicati.
  • Prezzi API più alti ma maggiore efficienza in token; versioni Thinking e Pro per esigenze professionali diverse.

Capacità, benchmark e impatti concreti sul lavoro digitale

GPT‑5.5 nasce come modello “agentico”: comprende meglio l’intento dell’utente, gestisce task multi‑step e sfrutta strumenti esterni con maggiore autonomia. Eccelle in scrittura e debug di codice, ricerca online, analisi dati, produzione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, fino alla navigazione diretta di software e interfacce.

Nei benchmark di coding il salto è netto: su Terminal‑Bench 2.0 raggiunge l’82,7% di accuratezza, su SWE‑Bench Pro il 58,6% di issue GitHub risolte end‑to‑end in un solo passaggio, superando GPT‑5.4 anche su Expert‑SWE, con meno token utilizzati.

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In ambito knowledge work, GPT‑5.5 tocca l’84,9% su GDPval (44 professioni), il 78,7% su OSWorld‑Verified (uso autonomo del computer), il 98% su Tau2‑bench Telecom senza prompt tuning, il 60% su FinanceAgent, l’88,5% su task di investment banking e il 54,1% su OfficeQA Pro. Early adopter come NVIDIA, Cursor e altri riferiscono riduzioni dei tempi di debug da giorni a ore e nuove capacità su codebase complesse.

Nella ricerca scientifica il modello migliora sostanzialmente su GeneBench (genetica e biologia quantitativa) e BixBench (bioinformatica reale), fino a contribuire a una nuova dimostrazione su numeri di Ramsey, poi verificata in Lean. Ricercatori come l’immunologo Derya Unutmaz descrivono analisi di dataset con decine di migliaia di geni completate in tempi che, a team umano, avrebbero richiesto mesi.

Sicurezza, prezzi e cosa cambia per aziende e sviluppatori

La release di GPT‑5.5 è accompagnata dal set di salvaguardie più rigoroso mai adottato da OpenAI. Il modello è stato testato attraverso framework interni di safety e preparedness, con red teaming interno ed esterno, focus specifici su cybersecurity avanzata e biologia, e classificato “High” per capacità cibernetiche e bio‑chimiche.

Sono stati introdotti classificatori più severi per richieste ad alto rischio, oltre a un programma di Trusted Access for Cyber che consente a difensori verificati (ad esempio su infrastrutture critiche) di accedere a varianti più permissive come GPT‑5.4‑Cyber, mantenendo forti requisiti di sicurezza e monitoraggio. L’obiettivo dichiarato è democratizzare strumenti di difesa, limitando al contempo l’abuso offensivo.

Sul fronte infrastrutturale, GPT‑5.5 è co‑progettato e servito su sistemi NVIDIA GB200 e GB300 NVL72. Ottimizzazioni come nuovi algoritmi di bilanciamento del carico, sviluppati con l’aiuto di Codex, hanno portato a incrementi superiori al 20% nelle velocità di generazione, mantenendo la latenza di GPT‑5.4 nonostante l’aumento di capacità.

Per la disponibilità commerciale, GPT‑5.5 è già attivo in ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise) e in Codex (piani Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu, Go) con contesto fino a 400K token e modalità Fast più rapida (1,5x) a costo maggiorato (2,5x).

Le API, in arrivo a breve, prevedono per gpt‑5.5 5 dollari per milione di token in input e 30 dollari in output con finestra da 1M; la variante gpt‑5.5‑pro sale a 30 dollari in input e 180 in output. Batch e Flex costano la metà del listino, mentre la Priority processing è offerta a 2,5x. Nonostante il prezzo più alto rispetto a GPT‑5.4, OpenAI sottolinea che GPT‑5.5 richiede meno token per compito, migliorando il costo/risultato reale per molti workflow aziendali.

FAQ

Che cos’è GPT‑5.5 e in cosa differisce da GPT‑5.4?

GPT‑5.5 è un modello agentico più autonomo e preciso, con migliori capacità di coding, ricerca, uso del computer e maggiore efficienza in token rispetto a GPT‑5.4.

Chi può usare GPT‑5.5 oggi e con quali piani ChatGPT?

Attualmente GPT‑5.5 è disponibile per utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise in ChatGPT, mentre GPT‑5.5 Pro è riservato a Pro, Business ed Enterprise.

Quanto costa GPT‑5.5 tramite API per sviluppatori?

Le API di gpt‑5.5 costeranno 5 dollari per milione di token in input e 30 dollari in output, con opzioni Batch, Flex e Priority differenziate.

Come protegge GPT‑5.5 da abusi in cybersecurity e biologia?

GPT‑5.5 integra classificatori più severi, valutazioni di preparedness “High”, controlli su richieste sensibili e programmi di accesso verificato per usi difensivi e infrastrutture critiche.

Da quali fonti è stata derivata questa analisi su GPT‑5.5?

Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione a partire da una sintesi congiunta e rielaborata delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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