Instagram rinomina l’etichetta per i profili generati dall’IA

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Instagram rinomina l’etichetta per i profili generati dall’IA

La notizia in sintesi

  • Instagram rinomina l’etichetta “AI creator” in “profilo generato dall’IA”.
  • I profili con persone generate dall’IA senza etichetta potranno perdere visibilità nelle raccomandazioni.
  • I creator che applicano volontariamente l’etichetta non subiranno modifiche alla portata del profilo.
  • Per contestare limitazioni o aggiungere l’etichetta sarà disponibile la sezione Stato dell’account.

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Instagram introdurrà una nuova dicitura per identificare i profili che raffigurano persone create con l’intelligenza artificiale. Dal 31 agosto 2026, l’etichetta finora denominata “AI creator” sarà rinominata “profilo generato dall’IA”, con l’obiettivo di rendere più chiaro agli utenti quando il soggetto rappresentato non è una persona reale.

La piattaforma ha inoltre annunciato che i profili non etichettati nei quali compare una persona generata dall’IA potranno subire limitazioni nella distribuzione dei contenuti. In particolare, potrebbero non risultare più idonei a comparire nelle raccomandazioni di Instagram.

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Nuova etichetta per i profili con identità artificiali

La modifica nasce dai test condotti nei mesi precedenti sull’etichetta “AI creator”. Secondo quanto comunicato da Instagram, alcuni utenti hanno segnalato il disagio di scoprire solo in un secondo momento che una figura apparentemente umana mostrata in un profilo era stata invece generata artificialmente.

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La nuova indicazione riguarderà quindi i profili che presentano una persona prodotta con strumenti di intelligenza artificiale. Non sarà invece richiesta a chi utilizza l’IA solo come supporto nel proprio processo creativo, ad esempio per elaborare contenuti senza costruire un’identità o un personaggio artificiale al centro del profilo.

I creator che avevano già selezionato la precedente etichetta vedranno aggiornato il nome dell’opzione. Potranno verificare se la nuova definizione continua a essere appropriata per il proprio account oppure rimuoverla nel caso non sia più pertinente.

Come cambierà la distribuzione dei profili non etichettati

Instagram chiederà ai creator che gestiscono profili con persone generate dall’IA di attivare manualmente l’indicazione dalle impostazioni del profilo. Una volta inserita, l’etichetta comparirà sul profilo e accanto ai contenuti pubblicati, salvo che il singolo materiale abbia già una segnalazione che indica la creazione o la modifica tramite IA.

La piattaforma precisa che l’aggiunta volontaria dell’etichetta non comporterà una riduzione della portata del profilo. Le limitazioni saranno invece previste per gli account che non identificano adeguatamente la presenza di una persona artificiale.

Quando Instagram rileverà un profilo non etichettato di questo tipo, il creator riceverà una notifica. Attraverso la sezione Stato dell’account potrà verificare se l’account ha perso l’idoneità alle raccomandazioni e, di conseguenza, se i contenuti sono soggetti a minore distribuzione nelle aree della piattaforma dedicate ai suggerimenti.

Etichetta o ricorso per tornare nelle raccomandazioni

Per gli account che diventano non raccomandabili, Instagram indica due possibilità. La prima consiste nell’aggiungere l’etichetta “profilo generato dall’IA”, così da rendere esplicita la natura artificiale della persona rappresentata.

La seconda è presentare ricorso. Instagram riconosce che i propri sistemi di rilevamento possono commettere errori e consente quindi ai creator di contestare una limitazione ritenuta non corretta. Se il ricorso viene accolto, il profilo e i suoi contenuti potranno tornare idonei a essere inclusi nelle raccomandazioni.

L’intervento riguarda la trasparenza sulla natura dei soggetti mostrati negli account, non l’uso generale degli strumenti di IA nella produzione dei contenuti. Per i creator, la distinzione diventa rilevante soprattutto quando il profilo costruisce la propria identità attorno a una persona che non esiste nella realtà.

Con la nuova etichetta, Instagram punta a rendere più immediata l’identificazione dei profili basati su identità artificiali e a collegare il rispetto di questa indicazione alla possibilità di comparire nelle raccomandazioni della piattaforma.

FAQ

Che cos’è l’etichetta profilo generato dall’IA?

Indica che un profilo presenta una persona creata con l’intelligenza artificiale invece di un soggetto umano reale.

Chi deve applicare la nuova etichetta?

I creator con profili che raffigurano una persona generata dall’IA devono attivarla modificando le impostazioni del profilo.

L’uso di strumenti IA richiede sempre l’etichetta?

I creator che usano l’IA soltanto nel processo creativo non devono aggiungere l’etichetta al proprio profilo.

Cosa accade ai profili IA non etichettati?

I profili rilevati senza etichetta possono perdere l’idoneità alle raccomandazioni e subire limiti nella portata dei contenuti.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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