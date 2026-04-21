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Crans Montana, dolore e polemiche per le fatture dei ricoveri inviate ai familiari delle vittime

Crans Montana, dolore e polemiche per le fatture dei ricoveri inviate ai familiari delle vittime

Fatture ai feriti italiani di Crans-Montana, il Canton Vallese parla di errore

Tre famiglie di giovani italiani feriti nell’incendio del residence Le Constellation a Crans-Montana, nel Canton Vallese, hanno ricevuto nei giorni scorsi dall’ospedale di Sion fatture per cure sanitarie tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. L’episodio, avvenuto a distanza di settimane dalla tragedia, ha suscitato indignazione tra i parenti e l’intervento dell’avvocato Domenico Radice e delle autorità italiane.

L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado ha riferito che il presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard, ha riconosciuto l’invio come un errore amministrativo. Sullo sfondo restano le presunte responsabilità pubbliche svizzere e il tema della copertura integrale dei costi di cura delle vittime italiane.

In sintesi:

  • Tre famiglie italiane ricevono fatture svizzere fino a 60.000 franchi per le cure post-incendio.
  • L’avvocato Domenico Radice contesta le richieste, giudicate inopportune e a carico della Svizzera.
  • L’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado riferisce che il Canton Vallese parla di errore di invio.
  • Guido Bertolaso assicura che le famiglie non dovranno pagare e lavora agli indennizzi.

Come nasce il caso delle fatture e la risposta delle autorità

L’ospedale di Sion ha inviato alle famiglie di tre feriti italiani del rogo del Le Constellation la rendicontazione delle spese sanitarie sostenute nei giorni immediatamente successivi all’incendio, con importi fra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri.

Per l’avvocato Domenico Radice, che assiste alcune vittime, si tratta di documenti “inopportuni”: *“In linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l’invio delle fatture poteva essere evitato”*.

Alle proteste delle famiglie è seguita l’interlocuzione diplomatica. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha spiegato all’AGI: *“Ho appena parlato col presidente del Canton Vallese, Mathias Reynard, che mi ha spiegato che le fatture per i ricoveri inviate alle famiglie dei feriti italiani al ‘Le Constellation’ sono state mandate per errore”*.

Cornado ha aggiunto che le famiglie erano già state avvisate con una lettera che, in caso di ricezione di richieste di pagamento erronee, potevano restituirle al mittente tramite un link dedicato, a conferma del carattere meramente amministrativo dell’operazione.

Indennizzi, fondazione e possibili ricadute future del caso

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha inquadrato le fatture elvetiche come passaggi contabili: *“Sono atti dovuti, delle certificazioni che gli ospedali devono fare per coprire il loro bilancio e giustificare ai loro contabili”*.

Ha però escluso oneri economici per le famiglie: *“È chiaro che non esiste che nessuno debba sborsare un solo euro per quello che è successo”*. Bertolaso, indicato dai genitori come loro rappresentante nella Fondazione incaricata di gestire gli indennizzi, sta definendo le procedure di valutazione dei risarcimenti.

*“Ci siamo riuniti una volta, ci riuniamo adesso di nuovo il 5 di maggio e poi a Ginevra il 12 di giugno. Stabiliremo i criteri in aggiunta ovviamente a quello che devono fare le altre istituzioni”*, ha precisato.

Il caso delle fatture potrebbe accelerare sia la definizione dei meccanismi di rimborso sia il confronto tra Italia e Svizzera su protocolli di gestione economica delle grandi emergenze che coinvolgono cittadini stranieri.

FAQ

Chi deve pagare le cure dei feriti italiani di Crans-Montana?

Formalmente le spese sono svizzere, ma le autorità hanno chiarito che le famiglie italiane non dovranno sostenere alcun costo diretto.

Perché le famiglie italiane hanno ricevuto le fatture dagli ospedali svizzeri?

Le fatture sono state inviate per procedure amministrative interne. Il Canton Vallese ha parlato di errore di inoltro verso le famiglie.

Cosa devono fare le famiglie che hanno ricevuto le fatture ospedaliere?

Devono attenersi alle indicazioni ufficiali: non pagare, segnalare il documento e restituirlo tramite i canali indicati dalle autorità.

Come funzioneranno gli indennizzi per le vittime dell’incendio di Crans-Montana?

Funzioneranno tramite una Fondazione dedicata, rappresentata da Guido Bertolaso, che definirà criteri e procedure nelle prossime riunioni.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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