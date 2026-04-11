Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Crans-Montana condiziona Eurovision: obbligo di bandiere ignifughe

Eurovision di Vienna, bandiere solo ignifughe dopo l’incendio di Crans-Montana

Le autorità dell’Eurovision Song Contest di Vienna hanno introdotto nuove regole di sicurezza sulle bandiere che i fan potranno portare all’evento in programma a metà maggio. La decisione arriva dopo il grave incendio di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana (Vallese), che ha evidenziato i rischi legati ai materiali facilmente infiammabili negli spazi affollati. D’ora in poi, i partecipanti dovranno non solo mostrare il biglietto, ma anche un certificato che attesti che le bandiere sono realizzate con tessuti difficilmente infiammabili. L’obiettivo è prevenire episodi simili durante il concorso, che richiama ogni anno migliaia di spettatori da tutta Europa e genera enormi flussi di pubblico e di materiale scenografico all’interno dell’arena.

In sintesi:

Nuove regole di sicurezza sulle bandiere all’Eurovision di Vienna.

Accesso consentito solo a bandiere con certificazione ignifuga.

Misure introdotte dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Controlli aggiuntivi all’ingresso insieme ai biglietti dei fan.

Come cambia l’accesso dei fan all’Eurovision Song Contest di Vienna

L’organizzazione dell’ESC di Vienna ha collegato direttamente le nuove norme all’incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove le prime ricostruzioni hanno confermato il ruolo critico di materiali altamente infiammabili presenti nell’ambiente. Per ridurre il rischio di propagazione di fiamme in un’arena chiusa e gremita, saranno ammesse solo bandiere prodotte con tessuti classificati come difficilmente infiammabili e accompagnate da apposita documentazione tecnica o certificazione del produttore.

All’ingresso, gli steward verificheranno sia l’autenticità del biglietto sia la conformità delle bandiere, con possibilità di respingere il materiale non conforme o trattenuto in aree di deposito esterne. Questa procedura potrebbe rallentare i flussi, ma viene considerata essenziale per la tutela di pubblico, artisti e personale. Le associazioni di fan club nazionali sono state invitate ad adeguare tempestivamente gli ordini di merchandising.

Nuove regole di sicurezza e possibili effetti sui grandi eventi europei

La scelta di Vienna potrebbe diventare un modello per altri eventi musicali e sportivi in Europa, dove bandiere e striscioni sono parte integrante dello spettacolo. È plausibile che arene, stadi e organizzatori internazionali introducano standard analoghi, richiedendo certificazioni ignifughe per ogni materiale tessile di grande formato.

Per i fan, questa evoluzione comporterà una maggiore attenzione nella scelta dei fornitori e una possibile crescita dei costi, ma anche un ambiente più controllato e sicuro. Se le misure dovessero dimostrare efficacia, l’episodio di Crans-Montana potrebbe rappresentare un punto di svolta nella gestione del rischio incendio durante i grandi raduni indoor.

FAQ

Quali bandiere saranno ammesse all’Eurovision Song Contest di Vienna?

Saranno ammesse esclusivamente bandiere realizzate con tessuti difficilmente infiammabili e accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal produttore o dal rivenditore.

Quali documenti devono mostrare i fan ai controlli di ingresso?

I fan dovranno presentare il biglietto valido per l’evento e il certificato che attesta la caratteristica ignifuga o difficilmente infiammabile della bandiera.

Le nuove regole sulle bandiere valgono per tutte le serate dell’ESC?

Sì, le misure si applicano a prove generali, semifinali e finale, senza eccezioni, per garantire standard di sicurezza costanti nell’arena viennese.

Come possono adeguarsi fan club e produttori di merchandising?

I fan club possono rivolgersi a fornitori certificati, richiedere schede tecniche dei tessuti e conservare le dichiarazioni di conformità per presentarle ai controlli.

Qual è la fonte delle informazioni su queste nuove disposizioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.