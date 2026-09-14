14 Settembre 2026/Home/INTERNET/Carta Dedicata a Te: 500 euro alle famiglie con Isee basso
La notizia in sintesi
- Carta Dedicata a Te: 500 euro per beni essenziali alle famiglie con Isee basso.
- I beneficiari previsti nel 2026 sono 1.177.597, ventimila più dell’anno precedente.
- Napoli, Roma e Palermo guidano la distribuzione delle carte.
- Le consegne potrebbero iniziare a fine ottobre e completarsi entro novembre.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Carta Dedicata a Te: requisiti e tempi
Carta Dedicata a Te è la social card da 500 euro destinata nel 2026 alle famiglie italiane con Isee inferiore a 15.000 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni essenziali. La misura coinvolgerà 1.177.597 beneficiari sull’intero territorio nazionale, secondo il numero degli aventi diritto definito dal Ministero dell’Agricoltura. L’assegnazione sarà gestita dai singoli Comuni, mentre Poste Italiane curerà la consegna della carta prepagata fisica, necessaria per applicare i limiti previsti sugli acquisti consentiti.
Non è richiesta una domanda aggiuntiva per chi ha già presentato la Dsu e possiede un Isee conforme. In caso di risorse insufficienti, la priorità andrà ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico di età inferiore a 14 anni. Chi riceve la misura per la prima volta sarà convocato presso un ufficio postale; per gli altri beneficiari, la carta sarà inviata direttamente a casa.
Graduatorie, spedizioni e distribuzione territoriale
La procedura richiede vari passaggi amministrativi prima dell’effettiva disponibilità della Carta Dedicata a Te. Dopo la definizione della platea da parte del Ministero, l’Inps dovrà predisporre le graduatorie entro un mese. Gli elenchi saranno poi trasmessi ai Comuni, che disporranno di ulteriori 20 giorni per eventuali integrazioni.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Successivamente, l’Inps avrà altri dieci giorni per inviare le graduatorie a Poste Italiane, chiamata infine a spedire le carte. L’intero iter può quindi superare i due mesi: le prime consegne potrebbero avvenire entro la fine di ottobre, mentre la disponibilità generalizzata è indicata più probabilmente entro novembre. Il sostegno non viene erogato mediante bonifico proprio perché la carta impone vincoli sulle categorie di prodotti acquistabili.
La ripartizione dei beneficiari evidenzia differenze marcate fra i Comuni. Napoli conta 28.536 assegnatari, seguita da Roma con 27.443, Palermo con 18.447, Milano con 13.642 e Catania con 10.604. Fra le città più popolose, i numeri più bassi spettano ad Ancona, 994 beneficiari, Udine, 981, Arezzo, 963, Cesena, 956, e Pesaro, 951.
Priorità alle famiglie con figli minori
L’aumento di 20.000 beneficiari rispetto al 2025 amplia la platea della misura, ma non elimina il criterio di priorità previsto in caso di esaurimento delle risorse. I nuclei con figli sotto i 14 anni potranno quindi avere precedenza nell’assegnazione. La distribuzione locale delle carte dipenderà dalle graduatorie trasmesse dall’Inps e dalle verifiche affidate ai Comuni.
Per le famiglie interessate, il passaggio decisivo resta la validità della Dsu e dell’Isee entro la soglia stabilita. L’assenza di una domanda specifica semplifica l’accesso, ma rende essenziale l’aggiornamento corretto della situazione economica dichiarata.
FAQ
Quanto vale la Carta Dedicata a Te?
La carta prepagata ha un importo di 500 euro ed è destinata esclusivamente all’acquisto di beni essenziali.
Quale Isee serve per ricevere la carta?
Il requisito previsto è un Isee inferiore a 15.000 euro, risultante dalla Dsu presentata dal nucleo familiare.
Serve presentare una domanda specifica?
La domanda aggiuntiva non è necessaria: l’accesso deriva dalla Dsu e dall’Isee conforme ai requisiti della misura.
Quando dovrebbe arrivare la social card?
Le prime carte potrebbero essere consegnate a fine ottobre, mentre la disponibilità per tutti è prevista più probabilmente entro novembre.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni derivano dall’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon