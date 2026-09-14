Navigatori digitali riducono la varietà dei percorsi urbani

14 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Studio del Cnr-Isti e Università di Pisa sui navigatori urbani

Analizzate simulazioni del traffico a Firenze, Milano e Roma

Più navigatori riducono la varietà degli itinerari disponibili

I benefici sulle emissioni dipendono da traffico e diffusione

Navigatori e traffico urbano: gli effetti

La ricerca pubblicata su Nature Communications dal Cnr-Isti e dall’Università di Pisa, firmata da Giuliano Cornacchia, Mirco Nanni, Luca Pappalardo e Dino Pedreschi, esamina come i navigatori digitali incidano sulla mobilità urbana di Firenze, Milano e Roma. Attraverso simulazioni informatiche basate su dati GPS di veicoli privati e indicazioni di Google Maps, TomTom, Bing Maps e Mapbox, gli autori valutano cosa accade quando molti automobilisti seguono suggerimenti analoghi. L’analisi misura diversità degli itinerari ed emissioni di CO2, perché l’ottimizzazione della singola scelta può produrre effetti collettivi inattesi sul traffico cittadino.

Simulazioni e soglie di adozione

Secondo quanto riportato da Italpress, le simulazioni hanno variato sia il carico di traffico sia la diffusione dei navigatori, da uno scenario senza indicazioni seguite fino a quello nel quale tutti i veicoli utilizzano un servizio di navigazione. Luca Pappalardo, coordinatore dello studio, spiega che il modello ha consentito di confrontare gli effetti dei diversi servizi sulla scelta delle strade e sulle emissioni urbane. I risultati indicano che la crescita dell’adozione riduce in modo significativo la diversità dei percorsi: nelle ipotesi di pieno utilizzo, il calo arriva fino al 14% rispetto allo scenario senza suggerimenti seguiti.

Il traffico tende inoltre a concentrarsi su autostrade e grandi arterie, anziché distribuirsi su una rete più ampia. Giuliano Cornacchia, primo autore, osserva: “Questi strumenti possono offrire vantaggi al singolo automobilista, ma quando un numero elevato di utenti riceve indicazioni analoghe, possono prodursi effetti collettivi indesiderati sulla mobilità urbana”. Per le emissioni, il quadro cambia in base alla congestione: con traffico leggero i navigatori riducono la CO2, mentre con traffico intenso i vantaggi emergono soltanto a bassi livelli di adozione.

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La sfida per i servizi futuri

Superata una soglia generalmente compresa tra il 60% e l’80% di utilizzo, variabile per città e servizio, i benefici ambientali possono attenuarsi, scomparire o invertirsi, come in alcuni scenari simulati a Roma. Per Dino Pedreschi, il dato evidenzia la necessità di progettare navigatori capaci di considerare non soltanto il tragitto più efficiente per l’utente, ma anche le conseguenze aggregate per la città. Il progetto City-AI Coevolution, finanziato dal MUR tramite FIS, colloca questa ricerca nell’analisi degli effetti sociali degli algoritmi.

FAQ

Quali città sono state analizzate?

Le simulazioni hanno riguardato Firenze, Milano e Roma, usando dati GPS di veicoli privati e indicazioni dei principali servizi digitali.

Quanto diminuisce la varietà dei percorsi?

Nello scenario di piena adozione, la diversità degli itinerari diminuisce fino al 14% rispetto al caso in cui suggerimenti non vengono seguiti.

Quando i navigatori riducono le emissioni?

Con traffico leggero riducono le emissioni di CO2; con traffico intenso i benefici si osservano soltanto a bassi tassi di adozione.

Quali applicazioni sono incluse nello studio?

Le analisi integrano suggerimenti di Google Maps, TomTom, Bing Maps e Mapbox, confrontati con i dati di mobilità privata.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, attraverso un’analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.