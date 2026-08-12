Spotify introdurrà da settembre il badge «AI Persona» per gli artisti artificiali

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Spotify introdurrà il badge AI Persona dalla metà di settembre.

introdurrà il badge AI Persona dalla metà di settembre. L’etichetta distinguerà profili artificiali da artisti reali.

I contenuti delle AI Persona saranno esclusi dalle raccomandazioni predefinite.

Le verifiche uniranno autodichiarazioni, revisione umana e strumenti investigativi.

( Riassunto generato con AI)

Spotify introduce il badge AI Persona

Spotify introdurrà dalla metà di settembre il badge AI Persona, una nuova etichetta destinata agli artisti la cui identità pubblica non corrisponde a una persona reale. La misura sarà applicata sulla piattaforma musicale globale per rendere immediatamente riconoscibili i profili creati con l’intelligenza artificiale e rispondere alla richiesta degli utenti di maggiore trasparenza. Il provvedimento punta a tutelare la fiducia fra ascoltatori e artisti, in una fase in cui la musica generativa rende più complesso distinguere interpreti autentici e identità sintetiche.

Il contrassegno comparirà sui dispositivi mobili nel banner del profilo, nella sezione About, nei risultati di ricerca e accanto ai brani presenti nelle playlist. La scelta riguarda l’identità pubblica dell’artista, non il metodo con cui viene prodotta la musica: un elemento rilevante per evitare che il badge venga interpretato come un giudizio automatico su ogni uso dell’AI nella produzione. Per Spotify, l’obiettivo operativo è offrire informazioni chiare prima che l’ascoltatore inizi a seguire o riprodurre un profilo.

Verifiche e limiti alle raccomandazioni

Dal 11 agosto gli artisti possono segnalare tramite Spotify for Artists che il proprio profilo è un’AI Persona. La piattaforma, però, non baserà l’assegnazione del badge soltanto sull’autodichiarazione: sono previste revisioni umane e strumenti investigativi fondati sull’intelligenza artificiale per individuare profili non segnalati. Quando riconoscerà un’AI Persona, Spotify notificherà il titolare del profilo, che potrà confermare lo status oppure chiedere una nuova verifica.

La conseguenza più concreta riguarda la visibilità: la musica degli artisti etichettati sarà esclusa per impostazione predefinita dalle raccomandazioni personalizzate, algoritmiche ed editoriali. Gli utenti potranno comunque incontrare questi contenuti se sceglieranno volontariamente di seguire gli artisti o interagire con le loro pubblicazioni. La distinzione non equivale quindi a una rimozione dal catalogo, ma modifica il ruolo dell’algoritmo nel distribuirne la scoperta.

La decisione arriva dopo casi che hanno evidenziato l’ambiguità dei profili musicali sintetici, come Velvet Sundown, progetto descritto come artificiale, e Sienna Rose, artista al centro di dubbi sulla sua esistenza reale. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, la nuova politica si inserisce nelle priorità del 2026 dedicate a identità degli artisti e affidabilità dei profili. Fra gli strumenti già citati da Spotify figurano Verified by Spotify, SongDNA, AI Credits e Artist Profile Protection.

Un precedente per l’industria musicale

Il badge di Spotify può diventare un passaggio significativo nel dibattito sulla riconoscibilità della musica generata dall’AI. Il 10 luglio, organizzazioni come Ifpi, Riaa, A2im, Win, Impala, i Grammy, Sag-Aftra e Human Artistry Campaign avevano già annunciato un approccio comune all’etichettatura volontaria delle tracce. La novità della piattaforma è l’effetto diretto sulle raccomandazioni, cioè sul principale canale con cui molti ascoltatori scoprono nuova musica.

Resta centrale l’efficacia delle verifiche sui profili non dichiarati. L’uso combinato di valutazione umana e strumenti investigativi indica che la trasparenza dipenderà non solo dalle comunicazioni degli artisti, ma anche dalla capacità di riconoscere identità potenzialmente ingannevoli.

FAQ

Quando arriva il badge AI Persona?

Sì, il badge AI Persona inizierà a comparire su Spotify dalla metà di settembre, secondo quanto comunicato dalla piattaforma.

Dove sarà visibile l’etichetta?

Sì, sarà mostrata nel banner del profilo, nella sezione About, nella ricerca e sulla riga del brano nelle playlist mobili.

Gli artisti AI saranno rimossi da Spotify?

No, gli artisti etichettati resteranno disponibili, ma i loro brani saranno esclusi per impostazione predefinita dalle raccomandazioni editoriali e personalizzate.

Come verifica Spotify le AI Persona?

Sì, Spotify utilizzerà autodichiarazioni via Spotify for Artists, revisioni umane e strumenti investigativi basati sull’intelligenza artificiale.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, The Guardian, la Repubblica e punto-informatico.it.