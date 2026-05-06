Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Google sotto accusa per diffamazione: AI Overview confonde identità e danneggia gravemente un musicista

Il violinista Ashley MacIsaac porta Google in tribunale per diffamazione

Il violinista canadese Ashley MacIsaac, vincitore di tre Juno Award, ha citato in giudizio Google LLC presso l’Ontario Superior Court of Justice, chiedendo 1,5 milioni di dollari canadesi di risarcimento. L’azione legale, avviata nel febbraio 2026, nasce dalle informazioni false generate da AI Overview, funzione sperimentale del motore di ricerca. Il sistema ha descritto MacIsaac come un criminale sessuale condannato, attribuendogli reati mai commessi. Le accuse, diffuse online e poi riprese da terzi, hanno portato all’annullamento di un concerto nella comunità indigena Sipekne’katik First Nation, in Nuova Scozia. Il caso solleva interrogativi centrali sulla responsabilità giuridica ed editoriale delle piattaforme che integrano sistemi di intelligenza artificiale generativa nella ricerca online.

In sintesi:

Ashley MacIsaac cita Google per diffamazione a causa di informazioni false da AI Overview.

cita Google per diffamazione a causa di informazioni false da AI Overview. Il sistema lo ha indicato come autore di reati sessuali mai commessi.

Cancellato un concerto nella Sipekne’katik First Nation ; la comunità ha poi chiesto scusa.

; la comunità ha poi chiesto scusa. La causa contesta il design difettoso e la responsabilità editoriale di Google.

L’errore di AI Overview e le conseguenze sulla carriera del musicista

L’episodio emerge a dicembre 2025, quando la Sipekne’katik First Nation, a nord di Halifax, annulla il concerto di Ashley MacIsaac previsto per il 19 dicembre. Alcuni residenti, cercando informazioni su Google, leggono in AI Overview che il violinista sarebbe stato condannato per aggressione sessuale, adescamento di minori via internet e aggressione con lesioni corporali, con il suo nome nel registro nazionale dei sex offender.

Le affermazioni sono totalmente false e, come chiarito successivamente, frutto di un caso di omonimia: AI Overview avrebbe “assemblato” informazioni relative a un altro uomo del Canada atlantico con lo stesso cognome. La comunità indigena, resasi conto dell’errore, pubblica scuse ufficiali e riconosce che la decisione di cancellare l’evento si basava su dati inesatti.

Secondo MacIsaac, l’episodio ha inciso sulla sua reputazione professionale e sulla percezione pubblica, oltre ad aver generato timori per la propria sicurezza personale durante le esibizioni, in un contesto in cui le accuse di reati sessuali possono innescare reazioni ostili e durature.

La tesi giuridica: responsabilità editoriale e rischio sistemico dell’IA

Nell’atto di citazione, Ashley MacIsaac richiede 500.000 dollari in danni generali, 500.000 in danni aggravati e 500.000 in danni punitivi. La tesi centrale è che Google, come creatore e gestore di AI Overview, sia direttamente responsabile per le informazioni diffamatorie prodotte dal sistema.

Il documento sottolinea che “Google sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che AI Overview è imperfetto e può restituire informazioni false” e sostiene la responsabilità per la “prevedibile ripubblicazione” delle accuse da parte di utenti e media terzi.

Per i danni punitivi, l’argomento è esplicito: se un portavoce umano avesse pronunciato quelle frasi in pubblico, sarebbero scattati indennizzi esemplari; il fatto che il messaggio provenga da un software non dovrebbe attenuare la responsabilità. MacIsaac racconta di aver provato paura concreta quando saliva sul palco dopo la diffusione delle false accuse: “Ho sentito quella paura concreta per qualcosa pubblicato da una media company”, definendo di fatto Google un soggetto con ruolo editoriale, non un semplice intermediario tecnico.

Un possibile precedente per l’uso dell’IA nei motori di ricerca

Il caso MacIsaac si inserisce in un filone emergente in Canada, dove AI Overview è già finito sotto accusa: un’avvocata del Québec aveva avviato un’azione simile dopo essere stata indicata, falsamente, come non autorizzata all’esercizio della professione per un ritardo nell’aggiornamento del registro dell’Ordine.

Ciò che rende il contenzioso di MacIsaac particolarmente rilevante è l’attacco al design difettoso del sistema: non viene contestata una singola “svista algoritmica”, ma l’architettura complessiva di AI Overview e le procedure di controllo qualità, verifica delle fonti e gestione degli errori.

L’esito della causa potrebbe incidere sul modo in cui i tribunali qualificano giuridicamente i riepiloghi generati dall’IA: semplici output automatizzati oppure contenuti editoriali, con obblighi di diligenza comparabili a quelli dei media tradizionali. Un verdetto sfavorevole a Google aprirebbe la strada ad altre azioni legali e spingerebbe i grandi motori di ricerca a ripensare radicalmente l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei risultati, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili su persone identificabili.

FAQ

Chi è Ashley MacIsaac e perché ha citato Google

Ashley MacIsaac è un noto violinista canadese. Ha citato Google per diffamazione dopo che AI Overview lo ha falsamente descritto come criminale sessuale.

Che cos’è AI Overview di Google e come funziona

AI Overview è una funzione che genera riassunti automatici dei risultati di ricerca, combinando fonti online. Errori di associazione e omonimia possono produrre informazioni gravemente fuorvianti.

Quali danni economici chiede Ashley MacIsaac a Google

MacIsaac chiede complessivamente 1,5 milioni di dollari canadesi: 500.000 in danni generali, 500.000 aggravati e 500.000 punitivi, per lesione di reputazione e sicurezza personale.

Perché il caso MacIsaac è importante per il diritto e l’intelligenza artificiale

Il caso è importante perché contesta il design difettoso del sistema e mira a stabilire responsabilità editoriale piena per i contenuti generati dall’IA.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.