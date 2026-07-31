Trenitalia, l’Antitrust accoglie gli impegni sui rimborsi

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Antitrust accoglie gli impegni di Trenitalia sui rimborsi ferroviari.

accoglie gli impegni di sui rimborsi ferroviari. Eliminata l’attestazione preventiva di rinuncia al viaggio.

Previsti canali potenziati e una pagina informativa dedicata.

Trenitalia dovrà aggiornare l’Autorità entro tre mesi.

( Riassunto generato con AI)

Rimborsi ferroviari, impegni di Trenitalia accolti

L’Antitrust ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia per rendere più accessibile il rimborso dei biglietti in caso di ritardi prolungati, cancellazioni e soppressioni dei treni. Il provvedimento, comunicato il 30 luglio 2026 a Roma, chiude l’istruttoria avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel dicembre 2025. Trenitalia interverrà perché i viaggiatori possano esercitare con minori ostacoli il diritto al rimborso integrale quando rinunciano a partire davanti a un ritardo finale prevedibile di almeno 60 minuti.

La misura riguarda anche chi perde una coincidenza o si trova di fronte alla soppressione del viaggio. Al centro del procedimento c’era la possibile presenza di passaggi amministrativi capaci di rendere più difficile ottenere quanto dovuto. L’accettazione degli impegni evita ulteriori sviluppi dell’istruttoria, ma impone alla società ferroviaria obblighi operativi verificabili dall’Autorità.

Cosa cambia nella richiesta del rimborso

Il cambiamento più concreto è l’eliminazione della previa attestazione di rinuncia al viaggio. In alcuni casi, il passeggero doveva far certificare la rinuncia dal personale di Trenitalia, in biglietteria o tramite call center prima di presentare la domanda. Trenitalia si è impegnata a rimuovere questo requisito e a potenziare i canali già disponibili per inoltrare le richieste di rimborso.

La società dovrà inoltre creare sul proprio sito una pagina con le informazioni principali utili durante eventi che causano criticità alla circolazione ferroviaria. Il punto è rilevante perché ritardi, coincidenze mancate e cancellazioni possono costringere il viaggiatore a decidere rapidamente se partire o rinunciare. Una comunicazione più chiara, insieme a procedure meno vincolate a certificazioni preventive, mira a ridurre l’incertezza proprio nella fase in cui il diritto al rimborso deve essere valutato.

Gli impegni riguardano il rimborso integrale del prezzo del biglietto quando, al momento della partenza, sia ragionevolmente prevedibile l’arrivo alla destinazione finale con almeno un’ora di ritardo. La stessa soglia vale nelle situazioni determinate dalla perdita di una coincidenza o dalla soppressione del viaggio. L’intervento dell’Antitrust concentra quindi l’attenzione non soltanto sull’esito del disservizio, ma anche sulla concreta possibilità di attivare la tutela prevista.

Entro tre mesi il riscontro all’Antitrust

Entro tre mesi Trenitalia dovrà comunicare all’Antitrust le azioni adottate per dare attuazione agli impegni. Questo passaggio rende misurabile la fase successiva alla chiusura dell’istruttoria: l’Autorità potrà verificare come l’eliminazione dell’attestazione preventiva, il rafforzamento dei canali e la nuova pagina informativa siano stati tradotti in procedure effettive.

Per i passeggeri, la conseguenza attesa è una gestione più lineare delle richieste nei casi di grave perturbazione del servizio. Resta centrale conservare i dati del viaggio e verificare le condizioni applicabili alla propria situazione, soprattutto quando il ritardo previsto raggiunge o supera i 60 minuti.

FAQ

Quale obbligo elimina Trenitalia?

Sì, Trenitalia eliminerà l’obbligo di ottenere preventivamente l’attestazione della rinuncia al viaggio per chiedere il rimborso nei casi interessati dagli impegni.

Quando spetta il rimborso integrale?

Sì, il rimborso integrale riguarda la rinuncia al viaggio quando sia ragionevolmente prevedibile un arrivo finale con almeno 60 minuti di ritardo.

La perdita della coincidenza è inclusa?

Sì, la tutela considerata dall’istruttoria comprende anche la perdita di una coincidenza, se comporta un ritardo previsto alla destinazione finale pari o superiore a 60 minuti.

Quali strumenti informativi saranno aggiunti?

Sì, Trenitalia realizzerà una pagina web con le principali informazioni utili ai viaggiatori durante eventi che provocano criticità alla circolazione ferroviaria.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica.