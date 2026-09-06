6 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Google migliora l’analisi video di Gemini: precisione sotto il secondo

La notizia in sintesi Google introduce l’analisi video agentica per tre modelli Gemini Flash .

introduce l’analisi video agentica per tre modelli . La funzione individua eventi nei filmati con precisione inferiore al secondo.

L’impiego di token può ridursi fino all’88%, secondo i dati diffusi.

L’accuratezza dell’analisi video può aumentare fino al 7%.

Google potenzia l’analisi video di Gemini

Google ha attivato per Gemini una modalità di comprensione video agentica destinata a Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.6 Flash e Gemini 3.5 Flash Lite. La novità, descritta da Denis Dosi il 4 settembre 2026, consente all’assistente di analizzare anche filmati lunghi, localizzando eventi, movimenti e oggetti con precisione inferiore al secondo. Il rilascio punta a rendere meno onerosa l’elaborazione dei contenuti in movimento.

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Secondo i dati diffusi dall’azienda, l’uso dei token può ridursi fino all’88%, mentre l’accuratezza può crescere fino al 7%. Il sistema cerca le sequenze rilevanti anziché trattare ogni parte del video allo stesso modo. Per chi sviluppa applicazioni basate su Gemini, l’aggiornamento riguarda costi, velocità delle risposte e qualità nell’estrazione delle informazioni.

Come funziona la comprensione video agentica

L’analisi di video lunghi è stata finora una delle attività più impegnative per l’intelligenza artificiale generativa, perché ogni filmato raccoglie una grande quantità di dati visivi. L’approccio agentico adottato da Google mira a selezionare le parti pertinenti, evitando di processare indistintamente l’intero contenuto fotogramma per fotogramma. Da questa logica deriva la capacità di indicare l’istante esatto in cui avviene un’azione all’interno di una registrazione estesa.

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Tra le funzioni indicate figurano il tracciamento del movimento fisico nel tempo e il conteggio di oggetti distinti presenti nel filmato. Il primo consente di seguire uno spostamento, andando oltre il semplice riconoscimento di una scena statica. Il secondo richiede al modello di distinguere elementi simili che possono essere ripresi da angolazioni differenti.

Le applicazioni citate comprendono l’analisi di riprese sportive, il controllo di materiale video professionale e l’estrazione di dati da filmati che richiederebbero una visione integrale. La disponibilità sui modelli Flash segnala l’obiettivo di combinare funzioni avanzate con velocità e sostenibilità dei costi. Il miglioramento interessa quindi sia la precisione tecnica sia l’impiego pratico dell’assistente nei servizi costruiti da sviluppatori e imprese.

Efficienza e precisione per le applicazioni basate su Gemini

Il dato più rilevante per chi integra Gemini nei propri prodotti è l’unione tra minore consumo di token e maggiore accuratezza. Ogni token risparmiato può ridurre le risorse necessarie per elaborare le richieste, con possibili benefici sui costi e sui tempi di risposta. La localizzazione sotto il secondo può inoltre rendere più immediata la ricerca di specifici passaggi nei video.

La funzione si inserisce nei progressivi aggiornamenti dei modelli Gemini e nelle novità previste per i dispositivi mobili. L’obiettivo dichiarato è rendere l’assistente uno strumento utilizzabile nel lavoro quotidiano, soprattutto quando occorre trasformare immagini in dati consultabili.

FAQ

Quali modelli Gemini ricevono la funzione?

Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.6 Flash e Gemini 3.5 Flash Lite ricevono la comprensione video agentica indicata da Google.

Quanto migliora il consumo di token?

La riduzione nell’uso dei token può raggiungere l’88%, secondo i numeri comunicati da Google per la nuova modalità.

Quale precisione offre l’analisi video?

L’assistente può individuare un evento nel filmato con una precisione inferiore al secondo, anche quando il contenuto è lungo.

Quali capacità aggiunge la funzione?

Il sistema può tracciare movimenti fisici nel tempo e contare oggetti distinti, distinguendo elementi simili ripresi da angolazioni diverse.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata su fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.