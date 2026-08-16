16 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Taiwan, attacchi di agenti AI contro agenzie governative

La notizia in sintesi Taiwan ha rilevato attacchi contro agenzie governative iniziati il 20 luglio.

ha rilevato attacchi contro agenzie governative iniziati il 20 luglio. Gli attacchi combinavano attività manuali e agenti AI open source.

Dream Security attribuisce l’operazione a cybercriminali cinesi.

attribuisce l’operazione a cybercriminali cinesi. Le intrusioni sono state individuate e contenute senza gravi danni dichiarati.

Attacchi AI contro le agenzie di Taiwan

Taiwan ha confermato una serie di attacchi informatici contro varie agenzie governative, avviati il 20 luglio e condotti mediante una combinazione di operazioni manuali e agenti di intelligenza artificiale. Il Ministro degli Affari Digitali dell’isola ha riferito che le intrusioni sono state rilevate e contenute, senza gravi danni ai sistemi colpiti. L’episodio, secondo le informazioni disponibili, evidenzia l’impiego operativo di strumenti AI per individuare bersagli, raccogliere dati e compromettere account della pubblica amministrazione.

I responsabili non sono stati identificati ufficialmente, ma il ministro ritiene molto probabile che l’azione abbia una matrice cinese e rappresenti una dimostrazione di capacità nella guerra ibrida. L’attacco ha riguardato infrastrutture governative taiwanesi e si è poi esteso a alcuni fornitori del governo. La finalità emersa dall’indagine è stata l’accesso a sistemi e informazioni, attraverso una campagna strutturata e distribuita su più giorni.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

OpenClaw e Hermes nel metodo operativo

Secondo Dream Security, cybercriminali cinesi avrebbero usato gli agenti open source OpenClaw e Hermes per coordinare le attività di otto sub-agenti nell’arco di quattro giorni. Gli strumenti AI avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, individuando diverse vulnerabilità. Nel corso della campagna sarebbe stato sottratto un intero database contenente dati di migliaia di dipendenti.

Gli aggressori avrebbero poi utilizzato gli username dei dipendenti per risolvere i CAPTCHA e compromettere 85 account governativi. Attraverso tali credenziali, gli agenti AI avrebbero ottenuto accesso a oltre 2.500 dati personali, in maggioranza riferiti a dipendenti delle agenzie coinvolte. Il caso descritto da Dream Security non indica soltanto un tentativo di intrusione: mostra una sequenza nella quale ricognizione, identificazione delle falle, furto di dati e accesso agli account risultano collegati.

La combinazione tra supervisione umana e automazione basata su AI è il punto centrale dell’analisi delle autorità taiwanesi. Il Ministro degli Affari Digitali ha parlato di caratteristiche riconducibili a una fonte estera e di un approccio ibrido. Il resoconto pubblicato da Luca Colantuoni riporta inoltre che l’attività ha raggiunto anche fornitori dell’amministrazione, ampliando il perimetro dell’operazione oltre le sole agenzie pubbliche.

Il rischio si estende alla filiera governativa

L’estensione dell’attacco ai fornitori del governo segnala che la sicurezza delle agenzie non può essere valutata separatamente da quella dei soggetti collegati. Nel caso taiwanese, il contenimento ha evitato conseguenze gravi secondo quanto dichiarato dal ministro, ma il numero di sistemi analizzati e di account compromessi rende concreto il tema della protezione delle identità digitali. L’uso coordinato di otto sub-agenti suggerisce inoltre che l’automazione possa accelerare attività già note nel cybercrimine, senza sostituire necessariamente il controllo umano.

Le autorità non hanno attribuito formalmente l’operazione a un soggetto specifico. Resta quindi rilevante distinguere tra la valutazione di probabilità espressa dal governo di Taiwan e l’attribuzione tecnica riportata da Dream Security.

FAQ

Quando sono iniziati gli attacchi contro Taiwan?

Sì, gli attacchi sono iniziati il 20 luglio, secondo quanto spiegato dal Ministro degli Affari Digitali di Taiwan.

Quali strumenti AI sarebbero stati usati?

Sì, secondo Dream Security gli aggressori hanno usato gli agenti open source OpenClaw e Hermes per coordinare l’operazione.

Quanti sistemi governativi sono stati analizzati?

Sì, gli agenti AI avrebbero identificato e raccolto informazioni relative a 21 sistemi governativi di Taiwan.

Quanti account governativi sono stati compromessi?

Sì, sarebbero stati compromessi 85 account governativi dopo l’uso degli username dei dipendenti per risolvere i CAPTCHA.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.