Suno prepara watermark e fingerprinting contro gli abusi della musica AI

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Suno annuncia strumenti contro l’uso improprio della musica generata dall’AI.

annuncia strumenti contro l’uso improprio della musica generata dall’AI. Previsti watermarking, fingerprinting audio e limiti ai download seriali.

Le nuove regole vietano imitazioni, spam, bot e frodi sulle royalty.

L’efficacia tecnica resta da verificare in assenza di benchmark pubblici.

( Riassunto generato con AI)

Suno prepara controlli sulla musica AI

Suno, piattaforma di generazione musicale basata sull’intelligenza artificiale, prepara una stretta sulla diffusione automatizzata e ingannevole dei brani creati con i suoi strumenti. Nelle ultime ore il CEO e cofondatore Mikey Shulman ha annunciato l’arrivo di sistemi di watermarking e fingerprinting audio, nuove regole sui download e linee guida aggiornate contro spam, bot, frodi sulle royalty e imitazione non autorizzata di artisti reali.

L’intervento riguarda il crescente volume di musica sintetica che può essere pubblicata in serie sui cataloghi digitali, rendendo più difficile distinguere la sperimentazione creativa dalle attività orientate a saturare raccomandazioni e ascolti. La distribuzione iniziale degli strumenti è prevista nelle prossime settimane, ma Suno non ha ancora comunicato specifiche tecniche, algoritmi o dati indipendenti sulla loro affidabilità.

Watermark e download al centro del piano

Il watermarking dovrebbe inserire nel segnale audio un’informazione identificativa non percepibile durante l’ascolto. Il fingerprinting, invece, punta a estrarre una firma caratteristica della traccia e a confrontarla con un database, anche quando il file sia stato modificato. Per Suno, le due tecnologie sono complementari: una segnala l’origine del contenuto, l’altra aiuta a riconoscerlo nei flussi di distribuzione.

Il test decisivo sarà la resistenza alle manipolazioni. Compressione, equalizzazione, conversione di formato, remix e ulteriori elaborazioni tramite modelli generativi possono infatti alterare in modo rilevante una registrazione, incidendo sulla rilevabilità dei segnali identificativi. Suno sostiene che il sistema sarà resistente alle manomissioni e non cambierà l’esperienza di ascolto, ma non ha pubblicato benchmark sulla precisione né sulle trasformazioni supportate.

Accanto all’identificazione audio, la piattaforma introdurrà una politica sui download pensata per rendere più difficile l’esportazione massiva di brani verso i cataloghi digitali. I dettagli operativi non sono pubblici, ma l’obiettivo dichiarato è ostacolare la produzione seriale finalizzata a ottenere royalties con ascolti artificiali o a influenzare i sistemi di raccomandazione, senza colpire gli utilizzi legittimi.

Le Community Guidelines aggiornate vietano inoltre la ricostruzione di brani esistenti, il caricamento di materiali senza i diritti necessari e l’uso non autorizzato di voce o immagine di persone reali. Le regole rendono espliciti anche i divieti contro contenuti presentati come autentici pur essendo generati o manipolati, engagement artificiale e tentativi di aggirare i controlli.

Diritti d’autore: il nodo resta aperto

Suno dichiara di collaborare con Audible Magic e Musixmatch per esaminare audio e testi caricati dagli utenti. L’intesa con Musixmatch comprende Sentinal, sistema destinato a individuare materiale potenzialmente non autorizzato. Se un prompt cita un artista, il riferimento dovrebbe essere eliminato e sostituito con indicazioni musicali descrittive, per limitare l’imitazione diretta.

Resta però distinta la questione della titolarità dei diritti. Riconoscere una traccia come generata da Suno può indicarne la provenienza, ma non stabilisce automaticamente chi detenga il copyright né se l’opera sia tutelabile nella giurisdizione applicabile.

FAQ

Quando arriveranno i nuovi strumenti di Suno?

Sì, i primi strumenti di watermarking e fingerprinting dovrebbero essere distribuiti da Suno nelle prossime settimane, senza una data precisa comunicata.

Che differenza c’è tra watermarking e fingerprinting?

Sì, il watermark inserisce un’informazione identificativa nell’audio, mentre il fingerprinting ricava una firma del brano da confrontare con un database.

Suno impedirà l’imitazione degli artisti?

Sì, le linee guida vietano l’uso non autorizzato di voce e immagine reali; i prompt con nomi di artisti dovrebbero essere sostituiti da descrizioni musicali.

Il watermark prova chi possiede il copyright?

No, identifica potenzialmente la provenienza da Suno, ma non determina automaticamente titolarità del copyright o tutela giuridica dell’opera.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.