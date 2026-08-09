Claude genera documenti, fogli di calcolo, PDF e presentazioni

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Claude crea documenti, fogli di calcolo, PDF e presentazioni modificabili.

crea documenti, fogli di calcolo, PDF e presentazioni modificabili. Le quattro competenze sono disponibili anche nel piano gratuito.

L’utente deve attivare esecuzione del codice e creazione file.

Ogni contenuto generato richiede una verifica prima dell’uso definitivo.

Riassunto generato con AI

Claude crea file pronti da modificare

Claude, l’assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, permette di produrre direttamente documenti Word, fogli di calcolo con formule e grafici, PDF impaginati e presentazioni modificabili. La funzione è accessibile sui piani di Claude, incluso quello gratuito, ma richiede l’attivazione nelle impostazioni dell’account.

La novità riguarda chi lavora con appunti, dati, bozze, trascrizioni e materiali non strutturati e vuole ottenere un file scaricabile invece di una semplice risposta in chat. Secondo quanto riportato da Punto Informatico, le quattro competenze integrate automatizzano la preparazione dei file, lasciando però all’utente la responsabilità finale sul contenuto prodotto.

Per abilitarle occorre aprire le impostazioni di Claude, verificare l’attivazione dell’esecuzione del codice e della creazione di file, quindi accedere alla sezione di personalizzazione dedicata alle competenze. Una volta selezionate, le funzioni operano automaticamente in base alla richiesta formulata dall’utente.

Negli account aziendali o di gruppo, l’abilitazione può dipendere dall’amministratore dell’organizzazione. Se la sezione delle competenze non appare, il primo controllo indicato riguarda proprio l’esecuzione del codice.

Quattro competenze per documenti e dati

La competenza dedicata ai documenti di testo trasforma appunti disordinati, bozze incomplete e trascrizioni in file strutturati con titolo, introduzione, intestazioni, formattazione e impaginazione. Può essere usata, per esempio, per sintetizzare un articolo conservando collegamenti e citazioni dirette, modificare il tono di un rapporto o rendere leggibili gli appunti di un’intervista.

Il risultato viene consegnato come file modificabile, apribile nel programma di elaborazione testi scelto dall’utente. Il vantaggio operativo non è soltanto la scrittura: è la riorganizzazione del materiale in un formato già utilizzabile e condivisibile.

Per i fogli di calcolo, Claude può ricevere tabelle, dati o immagini contenenti numeri, organizzarli in righe e colonne, inserire formule e generare grafici. Un caso indicato è la costruzione di un bilancio da un elenco di spese mensili, con categorie, totali e confronto tra le voci.

Le formule restano funzionanti nel file scaricato: non si tratta quindi di valori statici copiati in un documento. È un elemento rilevante per chi deve continuare l’elaborazione nel proprio software dopo la generazione iniziale.

La terza funzione riguarda i documenti a formato fisso, utili quando l’impaginazione deve restare invariata su dispositivi diversi. L’assistente può creare rapporti, liste di controllo, programmi settimanali o guide partendo da testo, immagini e dati, oltre a estrarre informazioni e tabelle da file esistenti.

La quarta competenza produce presentazioni da prompt, documenti o raccolte di appunti. Indicare il numero delle diapositive e una sola idea principale per ciascuna aiuta a limitare l’eccesso di testo, uno dei problemi ricorrenti delle slide generate dall’intelligenza artificiale.

Il controllo umano resta indispensabile

La disponibilità di file pronti accelera le attività ripetitive di chi prepara documenti, report, fogli di calcolo e presentazioni ogni giorno. Tuttavia, la rapidità non sostituisce la revisione: l’intelligenza artificiale può commettere errori e il file va controllato prima di essere considerato definitivo.

La conseguenza più concreta è una diversa distribuzione del lavoro: Claude può gestire struttura, formattazione e prima organizzazione dei contenuti, mentre l’utente deve verificare dati, formule, citazioni, testi e coerenza del risultato finale.

FAQ

Claude può creare documenti Word?

Sì, Claude può trasformare appunti, bozze e trascrizioni in documenti modificabili con titoli, sezioni, formattazione e impaginazione.

Le competenze di Claude sono gratuite?

Sì, le quattro competenze risultano disponibili su tutti i piani di Claude, compreso il piano gratuito, dopo l’attivazione nelle impostazioni.

Come si attiva la creazione di file?

Sì, occorre attivare esecuzione del codice e creazione di file nelle impostazioni, poi selezionare le competenze nella sezione di personalizzazione.

Claude inserisce formule nei fogli di calcolo?

Sì, Claude può organizzare dati, aggiungere formule per totali e creare grafici, consegnando un file modificabile con formule funzionanti.

Quanto è verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.