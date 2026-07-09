Ridley Scott produce The Vesuvius Challenge sui papiri del Vesuvio decifrati con Intelligenza Artificiale

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Ridley Scott produce The Vesuvius Challenge , documentario sui papiri carbonizzati dal Vesuvio.

produce , documentario sui papiri carbonizzati dal Vesuvio. La voce narrante sarà Guy Pearce , già diretto da Scott in Prometheus .

, già diretto da Scott in . Il film racconta la decifrazione con l’Intelligenza Artificiale di testi sepolti dal 79 d.C.

La regia è affidata a Daniel DiMauro e Morgan Pehme.

(Riassunto generato con AI)

Ridley Scott produce un documentario sul Vesuvio

Ridley Scott è il nome centrale di un nuovo progetto che unisce cinema, archeologia e tecnologia. Nelle ultime ore è emerso che il filmmaker finanzierà con Scott Free Productions The Vesuvius Challenge, documentario dedicato ai papiri carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e alla loro decifrazione tramite Intelligenza Artificiale.

La voce narrante sarà affidata a Guy Pearce, mentre la regia sarà firmata da Daniel DiMauro e Morgan Pehme. Il progetto nasce in un momento di forte attenzione verso il patrimonio di Pompei e dell’area vesuviana, anche perché il recupero di testi antichi resi illeggibili dalla catastrofe rappresenta un passaggio di grande rilievo storico e culturale.

Papiri, AI e nuova fase produttiva di Scott Free

The Vesuvius Challenge si concentra su uno dei temi più rilevanti emersi di recente attorno all’eruzione del Vesuvio: la possibilità di leggere papiri carbonizzati grazie all’Intelligenza Artificiale. Il documentario, che al momento non ha ancora una data di uscita, punta quindi a raccontare non solo un reperto archeologico, ma anche il metodo che sta permettendo di restituire contenuti rimasti nascosti per secoli.

La partecipazione di Guy Pearce ha anche un valore di continuità nel rapporto professionale con Ridley Scott, che lo ha diretto in Prometheus e in The Dog Stars – Le stelle dopo la fine. Il film si inserisce inoltre in una fase diversa per Scott Free Productions: una società storicamente legata soprattutto alla finzione e che, dal 2023, ha esteso il proprio raggio ai documentari.

Tra i titoli già prodotti figurano la miniserie Missing Morgan, incentrata sul rapimento di una bambina avvenuto oltre 30 anni fa vicino alla casa di famiglia, e At Witt’s End the Hunt for a Killer, altra miniserie dedicata al caso irrisolto dell’omicidio di Melissa Witt. In questo quadro, il documentario sul Vesuvio appare come un ulteriore consolidamento di una linea editoriale che affianca racconto audiovisivo e forte base documentale.

Un tema archeologico che allarga il pubblico

La notizia arriva inoltre a breve distanza dalla première di Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston, altro documentario dedicato al Vesuvio. Questo elemento segnala una tendenza precisa: il disastro del 79 d.C. continua a generare interesse internazionale, ma oggi viene letto anche attraverso strumenti contemporanei come l’Intelligenza Artificiale.

Per Ridley Scott, il progetto può avere una doppia ricaduta: rafforzare la presenza di Scott Free nel documentario e intercettare un pubblico trasversale, attratto sia dal valore storico dei papiri sia dal potenziale scientifico della loro decifrazione. L’assenza di una data d’uscita lascia aperta la fase di sviluppo, ma il nucleo del film è già chiaro: trasformare una scoperta complessa in un racconto accessibile e autorevole.

FAQ

Chi produce The Vesuvius Challenge?

Sì, il documentario è prodotto da Ridley Scott attraverso la sua società Scott Free Productions.

Di cosa parla il documentario?

Sì, racconta la decifrazione dei papiri carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. tramite Intelligenza Artificiale.

Chi sarà la voce narrante?

Sì, la voce narrante del film sarà Guy Pearce, già collaboratore di Ridley Scott.

Chi firma la regia del progetto?

Sì, la regia di The Vesuvius Challenge è affidata a Daniel DiMauro e Morgan Pehme.

Da quali fonti è verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ComingSoon.it.