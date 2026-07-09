9 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Election Day porta al cinema la satira politica di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro

La notizia in sintesi

Election Day arriva in sala come satira politica firmata da Giorgio Amato .

arriva in sala come satira politica firmata da . Angela Finocchiaro guida un cast corale in una notte elettorale piena di crisi.

guida un cast corale in una notte elettorale piena di crisi. Il film unisce commedia familiare, social network e polarizzazione politica contemporanea.

Le recensioni convergono su ritmo, cast solido e satira efficace ma non sempre incisiva.

(Riassunto generato con AI)

Una notte elettorale diventa satira sociale

Election Day, nuovo film di Giorgio Amato in arrivo al cinema da giovedì 9 luglio, porta al centro della scena la politica italiana attraverso una commedia ambientata quasi interamente nella casa della deputata Renata Innocenti, interpretata da Angela Finocchiaro. La storia si svolge durante una notte elettorale decisiva, quando la protagonista attende exit poll, proiezioni e risultati che potrebbero spalancarle le porte del ministero dell’Istruzione.

Secondo le recensioni pubblicate oggi da Today e Movieplayer.it, il film usa il voto come detonatore narrativo per raccontare non solo ambizioni di potere, ma anche fratture private, pressione mediatica e conflitti ideologici. Il perché dell’operazione è chiaro: mettere in scena, in forma di satira, storture, derive e contraddizioni della politica e della società contemporanea, soprattutto nel rapporto tra immagine pubblica, famiglia e social network.

Cast, trama e lettura critica del film

Al centro del racconto c’è una candidata progressista che, mentre si prepara ai collegamenti con telegiornali e stampa, deve fronteggiare una sequenza di emergenze interne al suo nucleo familiare e al suo entourage. Le fonti concordano sul fatto che il vero avversario di Renata Innocenti non sia tanto lo schieramento opposto, quanto il caos che esplode dentro casa: la figlia, che rimprovera alla madre anni di assenza, e soprattutto il compagno Carlo, cronista sportivo, che precipita in una spirale di uscite razziste, sessiste e omofobe amplificate dai social.

Nel cast figurano anche Giorgio Tirabassi, ex compagno della protagonista e padre della figlia, Antonio Gerardi, indicato da Movieplayer.it tra i volti centrali, oltre a Crisula Stafida, Giulia Gualano, Camilla Icardi e Lino Kone. Today segnala inoltre Antonio Geraci come personaggio particolarmente esilarante, mina vagante capace di far deragliare la strategia politica di Renata.

Entrambe le recensioni sottolineano la struttura compatta dell’opera: un’unicità di luogo quasi teatrale, ritmo serrato, script scandito dall’arrivo dei dati elettorali e dalla gestione della reputazione. La satira, pur considerata non sempre abbastanza affilata o a tratti superficiale, viene giudicata efficace nel riflettere polarizzazione, pregiudizi e incapacità di dialogo.

Perché il finale può far discutere

Il punto su cui le fonti convergono maggiormente è la scelta di non restare neutrali. Il finale, descritto come netto e capace di dare senso all’intera operazione, è indicato come l’elemento che trasforma Election Day da semplice commedia politica a film che prende posizione.

Questa impostazione potrebbe incidere sulla ricezione del pubblico: da un lato rende l’opera più riconoscibile in un’estate difficile per il cinema in sala, dall’altro la espone al confronto su quanto la commedia italiana riesca oggi a raccontare davvero il presente. In questo equilibrio tra intrattenimento e riflessione, il film di Giorgio Amato prova a costruire una satira popolare ma dichiaratamente schierata.

FAQ

Quando esce Election Day al cinema?

Sì, il film esce al cinema giovedì 9 luglio, come riportato dalla recensione di Today.

Chi interpreta Renata Innocenti?

Sì, la protagonista Renata Innocenti, deputata in corsa verso il ministero dell’Istruzione, è interpretata da Angela Finocchiaro.

Dove è ambientata la maggior parte del film?

Sì, l’azione si svolge quasi tutta nella casa di Renata Innocenti, durante una lunga notte elettorale.

Di cosa parla davvero Election Day?

Sì, parla di politica, immagine pubblica, famiglia e social, usando scandali e conflitti domestici per riflettere sulla polarizzazione contemporanea.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Movieplayer.it e Today.