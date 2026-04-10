Home / INTERNET / Cloudflare introduce crittografia post quantistica e rafforza la sicurezza dei dati contro le minacce future

Cloudflare accelera sulla sicurezza post-quantum per proteggere il web

Cloudflare ha annunciato l’implementazione estesa di tecnologie di sicurezza post-quantum sulle proprie infrastrutture globali, puntando a proteggere fin da ora le comunicazioni online da futuri attacchi basati sul calcolo quantistico. L’iniziativa riguarda soprattutto le connessioni protette tramite TLS e HTTPS, utilizzate da milioni di siti e servizi in tutto il mondo. L’annuncio arriva in una fase in cui i computer quantistici non sono ancora in grado di violare su larga scala la crittografia moderna, ma gli esperti di sicurezza temono l’approccio “harvest now, decrypt later”, ossia la raccolta preventiva di dati cifrati da decifrare in futuro. Per questo Cloudflare anticipa la curva, adottando un modello crittografico ibrido che unisce algoritmi classici come RSA ed ECC con schemi post-quantum, per ridurre il rischio sistemico che minaccia l’intero ecosistema Internet.

In sintesi:

Cloudflare introduce su larga scala crittografia post-quantum per connessioni TLS e HTTPS.

introduce su larga scala crittografia post-quantum per connessioni TLS e HTTPS. Obiettivo: proteggere oggi i dati da futuri attacchi di computer quantistici.

Approccio ibrido: combinazione di algoritmi classici e schemi post-quantum basati su reticoli.

Transizione graduale, con impatti contenuti su latenza e risorse di rete.

Perché la crittografia post-quantum è una priorità globale

La crittografia che protegge oggi il traffico Internet si fonda su problemi matematici difficili per i computer tradizionali, come la fattorizzazione di numeri molto grandi o il calcolo del logaritmo discreto, alla base di RSA ed ECC.

Tuttavia, algoritmi quantistici come quello di Shor potrebbero, una volta disponibili computer quantistici sufficientemente potenti, risolvere queste sfide in tempi praticabili, rendendo vulnerabili comunicazioni ritenute oggi sicure.

Il rischio più concreto è la strategia *“harvest now, decrypt later”*: attaccanti che intercettano e archiviano grandi volumi di traffico cifrato con l’obiettivo di decifrarlo fra anni, quando l’hardware quantistico sarà maturo. In questo scenario, dati sensibili a lunga vita (sanitari, diplomatici, finanziari, industriali) risultano particolarmente esposti. L’adozione anticipata di algoritmi post-quantum riduce questa finestra di vulnerabilità, assicurando che le chiavi negoziate oggi restino robuste anche di fronte a capacità di calcolo future, e offrendo un percorso praticabile all’intero ecosistema digitale.

Approccio ibrido di Cloudflare e impatti sulle prestazioni

Cloudflare ha optato per un modello ibrido che integra algoritmi tradizionali con primitive post-quantum, in particolare schemi basati su reticoli (lattice-based cryptography), considerati fra i più promettenti contro gli attacchi quantistici conosciuti.

L’implementazione avviene principalmente nel protocollo TLS, durante la fase di handshake: client e server negoziano simultaneamente chiavi derivate da algoritmi classici e da algoritmi post-quantum. In questo modo, anche se in futuro una delle due famiglie risultasse vulnerabile, l’altra continuerebbe a garantire la protezione della sessione.

Gli algoritmi post-quantum richiedono però chiavi più grandi e maggior traffico di rete, con possibili impatti su latenza e uso di banda. Cloudflare dichiara di aver ottimizzato implementazioni e parametri per contenere i costi computazionali e mantenere un’esperienza di navigazione trasparente per l’utente finale. La transizione, non istantanea, richiederà aggiornamenti di software, librerie e standard, ma il passo dell’azienda rappresenta un segnale forte per provider, sviluppatori e istituzioni.

Verso standard globali post-quantum e nuove responsabilità digitali

L’adozione anticipata di tecnologie post-quantum da parte di attori come Cloudflare accelera il percorso verso standard globali condivisi, spingendo l’intero settore a ripensare l’architettura della sicurezza Internet. Nei prossimi anni, le raccomandazioni degli organismi di standardizzazione verranno progressivamente recepite da browser, sistemi operativi, applicazioni business-critical e infrastrutture pubbliche. Ciò imporrà alle organizzazioni di valutare la “longevità” dei propri dati e di pianificare migrazioni crittografiche strutturate, non più emergenziali. La sicurezza post-quantum si configura così non solo come sfida tecnica, ma come elemento chiave di governance digitale e compliance regolatoria, destinato a incidere su privacy, continuità operativa e fiducia degli utenti.

FAQ

Cosa significa sicurezza post-quantum per i servizi Cloudflare?

Significa che Cloudflare integra algoritmi crittografici resistenti ai futuri attacchi quantistici nelle connessioni TLS e HTTPS, proteggendo le chiavi negoziate oggi.

Devo aggiornare qualcosa sul mio sito che usa Cloudflare?

No, l’attivazione è gestita principalmente dall’infrastruttura Cloudflare. È comunque consigliabile mantenere aggiornati server, librerie TLS e configurazioni di sicurezza.

La crittografia post-quantum rallenterà la navigazione degli utenti?

Sì, in modo limitato. Le chiavi più grandi aumentano leggermente latenza e banda, ma le ottimizzazioni di Cloudflare rendono l’impatto difficilmente percepibile.

I computer quantistici sono già in grado di violare RSA ed ECC?

No, oggi non esistono sistemi quantistici in grado di rompere su larga scala RSA ed ECC, ma la preparazione anticipata è considerata prudente.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.