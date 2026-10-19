19 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/LG lancia da Times Square la campagna sui suoi elettrodomestici

La notizia in sintesi

LG lancia la campagna globale “Life Asks, LG Answers”, dedicata alla propria storia e agli elettrodomestici.

Il debutto è avvenuto il 14 ottobre a Times Square; tra le tappe successive figura Piccadilly Circus.

Il video presenta TWINWash, per due lavaggi separati contemporanei, e InstaView, per osservare il frigorifero senza aprirlo.

L’iniziativa “My Life with LG” raccoglie esperienze degli utenti in America Latina e in alcuni mercati mediorientali.

( Riassunto generato con AI)

LG Electronics ha avviato una campagna internazionale che ripercorre la storia dei suoi elettrodomestici attraverso le esigenze domestiche alle quali sono destinati. Presentata il 19 ottobre 2026 a Seul, l’iniziativa si intitola “Life Asks, LG Answers” e ha debuttato il 14 ottobre sugli schermi di Times Square, a New York. Il programma comprende altre tappe, fra cui Piccadilly Circus a Londra, insieme a video, contenuti online e attività rivolte ai consumatori.

Al centro della campagna c’è il rapporto tra le abitudini in casa e lo sviluppo dei prodotti. LG sceglie di raccontarlo affiancando esempi di tecnologie già introdotte sul mercato alle esperienze di chi utilizza i suoi apparecchi. L’operazione riguarda quindi la storia del marchio e il suo posizionamento: non viene presentata come il lancio di un nuovo elettrodomestico, ma come un racconto del percorso dell’azienda.

Dal doppio lavaggio alla porta del frigorifero

Il video principale riunisce alcune soluzioni che, secondo LG, derivano dall’attenzione alle necessità quotidiane degli utenti. Una di queste è TWINWash, il sistema che permette di effettuare nello stesso momento due lavaggi mantenendo separati i carichi. L’esempio scelto mette a fuoco una funzione precisa: gestire due gruppi di capi senza dover attendere che termini un primo ciclo prima di avviare il secondo.

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L’altro prodotto richiamato è InstaView, tecnologia che consente di osservare ciò che si trova nel frigorifero lasciando chiusa la porta. Anche in questo caso, il racconto parte da un gesto abituale e dalla funzione con cui l’azienda propone di modificarlo. Sono questi due esempi, anziché una nuova gamma o specifiche prestazioni quantitative, a illustrare il messaggio della campagna.

La diffusione non si limita alle proiezioni nelle piazze. Il piano annunciato comprende un microsito, attività sui media, contenuti digitali e iniziative di partecipazione nei principali mercati. Alla presenza negli spazi pubblici si affianca dunque una componente online, con materiali dedicati sia ai prodotti sia alla ricostruzione del percorso aziendale.

Le esperienze degli utenti e i progetti per la casa

Una parte del progetto passa da “My Life with LG”, iniziativa che invita i consumatori a raccontare episodi ed esperienze legati agli elettrodomestici posseduti nel corso degli anni. Il programma è partito in America Latina ed è stato poi portato in alcuni mercati del Medio Oriente. Le testimonianze sono utilizzate per descrivere il rapporto degli utenti con gli apparecchi e la loro presenza nella vita domestica.

Il richiamo alla continuità tra passato e futuro emerge anche nelle parole di Baek Seung-tae, presidente di LG Home Appliance Solution Company: “Il nostro impegno nell’innovazione, portato avanti per decenni, ci ha permesso di conquistare la fiducia duratura dei consumatori”. La fiducia è dunque il risultato rivendicato dall’azienda nel presentare il proprio percorso.

Per gli sviluppi successivi, LG indica due ambiti: gli elettrodomestici dotati di intelligenza artificiale e la robotica domestica. Nella presentazione della campagna questi settori sono collegati allo stesso obiettivo dichiarato di rispondere ai bisogni delle persone, senza l’annuncio di specifici nuovi modelli o di un calendario commerciale.

“Forti di questa importante eredità, continueremo a trovare nuove risposte alle esigenze in evoluzione e a dare forma al futuro della casa”, ha aggiunto Baek Seung-tae. Il percorso raccontato dalla campagna è approfondito nella pagina dedicata alla storia degli elettrodomestici LG, mentre la diffusione internazionale proseguirà attraverso le tappe e i canali annunciati.