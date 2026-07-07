7 Luglio 2026

Home / MOBILE / iliad lancia TOP 30 MONDO con 30 GB in roaming a 12,99€ in oltre 110 Paesi

La notizia in sintesi

iliad lancia TOP 30 MONDO per il roaming internazionale

lancia TOP 30 MONDO per il roaming internazionale Inclusi 30 GB in oltre 110 Paesi, Unione Europea compresa

Prezzo fissato a 12,99 euro al mese, con 300 GB in Italia

Attivazione disponibile dal 7 luglio al 10 settembre 2026

(Riassunto generato con AI)

iliad amplia il roaming oltre l’Europa

iliad ha annunciato il lancio di TOP 30 MONDO, una nuova offerta mobile che punta a rafforzare la connettività internazionale per chi viaggia, estendendo i Giga inclusi in roaming anche fuori dall’Unione Europea. Da oggi, secondo quanto comunicato dall’operatore, l’offerta include 30 GB di traffico dati utilizzabili in oltre 110 Paesi, compresa la UE, con un canone di 12,99 euro al mese per sempre.

Il piano si rivolge sia ai nuovi clienti sia agli utenti già attivi che vogliono cambiare tariffa. Tra i Paesi inclusi figurano Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa. L’obiettivo dichiarato è semplificare l’uso dello smartphone in viaggio, riducendo le barriere del roaming extraeuropeo.

L’attivazione è prevista dalle 15:00 del 7 luglio alle 15:00 del 10 settembre 2026, con costo iniziale della SIM pari a 9,99 euro. Per i clienti iliad con offerte pari o inferiori a 12,99 euro mensili, il passaggio a TOP 30 MONDO è indicato come gratuito.

Dettagli dell’offerta e contesto competitivo

Nel dettaglio, TOP 30 MONDO comprende 30 GB in roaming in più di 110 Paesi, 300 GB in Italia, 5G e VoLTE inclusi, oltre a minuti e SMS illimitati in Italia e nell’Unione Europea. Il punto centrale dell’annuncio è la disponibilità di una soglia dati ampia anche in almeno 70 Paesi extraeuropei, elemento su cui iliad concentra il proprio posizionamento commerciale.

L’azienda definisce la proposta come unica sul mercato per rapporto tra quantità di Giga extra UE e canone mensile inferiore a 40 euro. Si tratta di un messaggio che rafforza la strategia storica dell’operatore, fondata su prezzo bloccato, leggibilità delle condizioni e assenza di rimodulazioni dopo la sottoscrizione. Nel testo dell’annuncio, iliad lega TOP 30 MONDO alla propria linea di continuità con altre iniziative già rivendicate in passato, come le offerte con prezzo fermo, la fibra fino a 5 Gb/s e l’introduzione del Wi‑Fi 7 in Italia.

La società sottolinea inoltre di avere superato i 13 milioni di utenti e indica che il 98% degli utenti mobili dichiarerebbe di consigliare l’operatore. Questo elemento viene usato per sostenere la credibilità della nuova proposta, soprattutto in un segmento, quello del roaming internazionale, dove trasparenza tariffaria e prevedibilità della spesa restano fattori decisivi.

Sul piano di mercato, l’offerta si inserisce in un contesto in cui il principio del Roam Like At Home ha cambiato le abitudini di viaggio all’interno della UE dal 15 giugno 2017. Il punto di discontinuità evocato da iliad riguarda proprio i Paesi extra UE, dove i costi di connessione restano spesso più sensibili. In questo quadro, portare una soglia dati già inclusa in destinazioni intercontinentali molto richieste dai viaggiatori rappresenta il tratto più rilevante dell’annuncio.

La presenza di mete ad alta domanda turistica e professionale, dagli Stati Uniti al Giappone, fino agli Emirati Arabi Uniti e all’Australia, segnala una scelta mirata: offrire continuità d’uso a chi si sposta spesso e vuole evitare pacchetti separati o costi variabili. In termini pratici, il valore dell’offerta si misura quindi nella possibilità di utilizzare il traffico dati con uno schema più vicino a quello domestico anche fuori dai confini europei.

Le possibili ricadute per utenti e mercato

La novità di TOP 30 MONDO rafforza il presidio di iliad su un’area percepita come critica dagli utenti: la connettività in viaggio fuori dall’Europa. Se il modello sarà confermato nella pratica d’uso, l’effetto potenziale è una maggiore pressione competitiva sul roaming extra UE, tema finora meno standardizzato rispetto al mercato europeo.

Nel breve periodo, l’offerta può incidere soprattutto sulle scelte di chi programma spostamenti internazionali e cerca un costo mensile stabile. La leva principale non è solo il prezzo, ma la prevedibilità della spesa in un ambito dove chiarezza contrattuale e soglie incluse restano elementi particolarmente sensibili.

FAQ

Che cos’è TOP 30 MONDO?

Sì, è la nuova offerta mobile di iliad con 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi.

Quanto costa l’offerta iliad?

Sì, il prezzo indicato è di 12,99 euro al mese per sempre, senza rimodulazioni dopo l’attivazione.

Quanti Giga include in Italia?

Sì, l’offerta comprende 300 GB in Italia, con 5G e VoLTE inclusi.

Quando si può attivare TOP 30 MONDO?

Sì, l’attivazione è prevista dalle 15:00 del 7 luglio alle 15:00 del 10 settembre 2026.

Quali fonti hanno originato questa notizia?

Sì, la fonte originale è indicata come elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborata dalla Redazione.