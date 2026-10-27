27 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/ColorOS 17 debutta su OPPO Find X10 e introduce Agent Mode

La notizia in sintesi ColorOS 17 debutta sulla serie OPPO Find X10, con successiva estensione ad altri dispositivi compatibili.

AI Mind Pilot introduce Agent Mode per organizzare file, foto e attività articolate in più passaggi.

Le novità includono suggerimenti contestuali, traduzione negli auricolari e funzioni visive accessibili dalla fotocamera.

Per i caricamenti esterni è prevista un’autorizzazione esplicita; un report permette di consultare le operazioni AI nel cloud.

OPPO ha presentato il 27 ottobre 2026 ColorOS 17, che debutta sulla serie Find X10 prima di arrivare su altri dispositivi compatibili del marchio. L’aggiornamento estende le funzioni di intelligenza artificiale alla gestione dei contenuti personali, ai suggerimenti contestuali e alla traduzione. La novità principale è Agent Mode: una modalità che permette all’assistente AI Mind Pilot di eseguire attività composte da più passaggi, lavorando anche su documenti e fotografie conservati nello smartphone.

Un assistente che interviene su file e fotografie

AI Mind Pilot era stato introdotto con ColorOS 16 attraverso Ask Mode. Questa modalità utilizza le informazioni conservate in Mind Space per contestualizzare le risposte di Gemini, Perplexity e ChatGPT, consentendo di confrontarle fianco a fianco. Con la nuova versione, all’interrogazione dei modelli si aggiunge la possibilità di affidare all’assistente un compito da svolgere.

Agent Mode, secondo quanto descritto da OPPO, può interpretare l’obiettivo dell’utente e pianificare le operazioni necessarie per raggiungerlo. Dopo aver ottenuto il consenso, accede ai file e alle foto presenti sul dispositivo per analizzarne il contenuto, riordinarli o ricavarne materiali strutturati. Il supporto iniziale comprende Manus e ChatGPT.

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Uno degli esempi riguarda la preparazione di un viaggio. L’assistente può cercare i documenti relativi a voli, alberghi e attrazioni, raccoglierli nello stesso spazio e assegnare nomi coerenti con il loro contenuto. Le informazioni così recuperate possono poi essere impiegate per costruire un itinerario, senza richiedere all’utente di organizzare manualmente ogni documento.

Le operazioni previste comprendono anche l’integrazione tra contenuti presenti sul telefono e informazioni online, con la produzione di una pagina web o di una presentazione. Per queste capacità OPPO ha collaborato con Manus, integrandone in ColorOS 17 le tecnologie per interpretare gli obiettivi, suddividere il lavoro in fasi ed eseguirle.

La gestione delle immagini segue una logica analoga. L’utente può chiedere di individuare le fotografie di un viaggio e distribuirle in album secondo luoghi, persone o altri criteri. Tra gli impieghi creativi indicati dall’azienda figura inoltre la realizzazione della copertina di un vlog a partire da una fotografia scelta dalla propria raccolta.

Raccolte automatiche e suggerimenti sulla schermata Home

Accanto alle attività richieste direttamente all’assistente, ColorOS 17 introduce strumenti che organizzano o propongono contenuti in base al contesto. Smart Collections raggruppa automaticamente i ricordi correlati in raccolte consultabili. L’obiettivo dichiarato è rendere più agevole il recupero delle informazioni salvate, senza doverle cercare separatamente.

AI Mind Suggest si occupa invece delle proposte contestuali. Può mostrare i dettagli di un viaggio prima della partenza, tenere accessibili aggiornamenti e avvisi sugli spostamenti oppure suggerire musica nella schermata Home. Il funzionamento descritto da OPPO prevede che le informazioni vengano presentate quando il sistema le considera pertinenti alla situazione dell’utente.

Per le conversazioni tra persone che parlano lingue diverse, l’aggiornamento rinnova AI Live Interpreter. La funzione opera insieme agli auricolari OPPO compatibili: la traduzione vocale viene riprodotta negli auricolari, mentre sullo smartphone resta visibile il contenuto della conversazione. Questa configurazione permette di dialogare senza passarsi continuamente il telefono.

La fotocamera come accesso alle funzioni visive

OSee riunisce invece le funzioni di intelligenza artificiale visiva di OPPO in un’interfaccia basata sulla fotocamera. L’utente inquadra un oggetto o un documento e scatta una foto per ottenere informazioni o accedere a servizi collegati a ciò che il sistema riconosce nell’immagine.

Gli utilizzi illustrati comprendono la traduzione di un menu, la trasformazione di un documento cartaceo in una scansione digitale e la ricerca di informazioni su ciò che si osserva. La fotocamera diventa quindi il punto di partenza per queste operazioni, mentre l’elaborazione dell’immagine serve a individuare il contenuto su cui intervenire.

Consenso e tracciabilità delle operazioni nel cloud

L’accesso ai contenuti personali è accompagnato da meccanismi di autorizzazione. OPPO afferma che Agent Mode può comprendere e indicizzare file e fotografie per cercarli, organizzarli e rinominarli senza trasferire gli originali a servizi AI di terzi. Se un’attività richiede un caricamento esterno, il sistema deve prima ottenere il permesso esplicito dell’utente.

Per le funzioni che utilizzano l’elaborazione nel cloud, l’azienda indica Private Computing Cloud come livello di protezione che rende i dati personali inaccessibili a terzi, compresa OPPO. ColorOS 17 aggiunge inoltre funzionalità di sicurezza post-quantum destinate a proteggere la trasmissione delle informazioni tra smartphone e cloud.

Il nuovo PCC Transparency Report consente di controllare quali servizi AI basati sul cloud siano stati utilizzati e quando siano avvenute le operazioni. I resoconti possono essere consultati ed esportati dal dispositivo. Alla capacità dell’assistente di agire sui contenuti si affianca così uno strumento per verificare l’impiego dei servizi remoti.

La distribuzione parte dalla famiglia Find X10 e proseguirà su altri modelli OPPO compatibili. Il cambiamento descritto con ColorOS 17 riguarda soprattutto il passaggio dalle risposte alle operazioni: l’assistente non viene impiegato soltanto per fornire informazioni, ma anche per riordinare materiali ed eseguire compiti, con autorizzazioni specifiche quando occorre trasferire dati all’esterno.