6 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/OPPO rinnova interfaccia e gestione delle risorse con ColorOS 17

OPPO presenta ColorOS 17, la nuova versione del sistema operativo che debutta sulla serie Find X10. Le novità annunciate il 6 novembre 2026 riguardano sia l’interfaccia sia la gestione delle risorse: cambiano gli effetti luminosi, le transizioni e le risposte ai gesti, mentre due nuovi motori software intervengono sul rendering e sul coordinamento delle attività. L’obiettivo dichiarato è mantenere la reattività anche durante il multitasking e dopo anni di utilizzo.

Le modifiche proseguono il lavoro sulle animazioni introdotto con ColorOS 15 e ColorOS 16, ma estendono l’intervento alla gestione della memoria e dei carichi di lavoro. OPPO accompagna la presentazione con dati di confronto rispetto alla versione precedente e con risultati di test simulati sulla durata delle prestazioni. Si tratta di valori dichiarati dall’azienda, da distinguere dai riscontri nell’uso quotidiano.

Come cambia l’interfaccia

Il nuovo impianto grafico si chiama Living Flow Design e comprende tre componenti: Luminous Effect, Fluid Motion e Flexible Feedback. La prima introduce trasparenze, illuminazione su più livelli e texture, insieme a segnali luminosi che reagiscono alle azioni dell’utente. Questi effetti servono, nelle intenzioni di OPPO, anche a indicare lo stato di un’attività e a rendere riconoscibile la risposta a un comando.

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Un esempio riguarda il lettore musicale nel Fluid Cloud: durante l’interazione con la barra di avanzamento, l’illuminazione segue il tocco. Segnali analoghi compaiono nelle sveglie, nelle chiamate e in OPPO Share. La luce viene quindi impiegata non soltanto per modificare l’aspetto dell’interfaccia, ma anche come riscontro visivo delle operazioni.

Fluid Motion riguarda invece il passaggio tra schermate e stati diversi degli elementi grafici. Il Living Clock collega l’orologio dell’Always-On Display a quello della schermata di blocco e della Home, consentendo di modificarne dimensioni e posizione. Il tema meteo Mountain Way aggiunge rappresentazioni dinamiche di sole, pioggia e neve.

Con Flexible Feedback, infine, le animazioni cambiano in funzione della velocità e dell’intensità dei gesti. Nel passaggio tra Centro notifiche e Centro di controllo, per esempio, uno scorrimento lento produce un movimento più graduale, mentre un gesto rapido genera una risposta più energica. Anche i controlli adottano effetti elastici e piccoli rimbalzi.

Rendering e memoria: i dati dichiarati

A sostenere le modifiche grafiche è il Luminous Rendering Engine. La sua Unified Rendering Architecture riunisce elaborazioni che prima erano separate, con lo scopo di limitare le operazioni duplicate di rendering e composizione. Secondo OPPO, negli scenari principali questa soluzione riduce fino al 30% il carico di rendering e fino al 25% la RAM utilizzata per il rendering rispetto alla versione precedente.

Queste percentuali riguardano dunque una parte specifica del funzionamento del sistema, non una riduzione equivalente dei consumi complessivi o dell’intera memoria occupata. Il margine ottenuto viene destinato al supporto degli effetti visivi e alla risposta dell’interfaccia.

La gestione delle attività è affidata invece al Laminar Flow Engine, basato sull’Adaptive Scheduling Architecture di OPPO. Il suo compito è coordinare i carichi di lavoro e l’assegnazione della RAM quando le applicazioni passano dal primo piano al background e più processi richiedono risorse contemporaneamente.

Nel confronto con la versione precedente, l’azienda dichiara un miglioramento del 55% nella stabilità di avvio delle app e un caricamento delle miniature della Galleria fino al 50% più rapido alla prima visualizzazione. Per il multitasking, ColorOS 17 dovrebbe mantenere attive in background oltre il 25% di applicazioni in più, aumentando la possibilità di ritrovarle pronte quando vengono riaperte.

La prova sulla durata delle prestazioni

OPPO riferisce inoltre di aver sottoposto i dispositivi a test che simulano sei anni di utilizzo. In queste condizioni, con la memoria occupata al 90%, sarebbe stato conservato oltre il 90% della fluidità iniziale. Il risultato descrive una simulazione, non un’osservazione condotta su dispositivi utilizzati per sei anni.

La serie Find X10 sarà quindi il primo banco di prova delle modifiche, dalle risposte ai tocchi alla permanenza delle app in background. L’annuncio non indica un calendario di distribuzione per altri modelli: il debutto resta legato alla nuova famiglia di smartphone.