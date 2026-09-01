1 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/OPPO Reno16 punta su AI e Bubble per fotografia e video

La notizia in sintesi

OPPO rilancia la serie Reno16 con strumenti fotografici ed editing basati sull’AI.

Reno16 con strumenti fotografici ed editing basati sull’AI. Il dispositivo OPPO Bubble funziona come mirino remoto fino a 10 metri.

Dal 1° al 30 settembre previste promozioni sullo store online OPPO.

Bubble sarà acquistabile in bundle con supplementi differenziati per modello.

Riassunto generato con AI

OPPO concentra sulla fotografia, sull’editing e sulla personalizzazione le iniziative dedicate alla gamma Reno16 Series, composta da Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F. La serie, presentata all’inizio dell’estate e successivamente ampliata con Reno16 F, è al centro delle promozioni di settembre sul sito oppostore.it.

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I modelli integrano funzioni software per la modifica di immagini e contenuti brevi, mentre l’accessorio magnetico OPPO Bubble punta a semplificare l’uso della fotocamera posteriore per selfie, foto di gruppo e video. Le offerte, denominate dall’azienda “Il Gran Finale dell’estate”, saranno attive dal 1° al 30 settembre 2026.

Editing fotografico e contenuti animati

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Tra le funzioni della Reno16 Series figura AI Remix Collage, strumento che consente di unire fotografie, Motion Photo e brevi video in composizioni animate. Secondo quanto comunicato da OPPO, la funzione può estrarre persone e soggetti dai contenuti per inserirli nel collage come elementi dinamici.

La suite comprende anche Popout 2.0, che permette di isolare persone, animali, oggetti e altri soggetti facendoli apparire oltre i margini dell’immagine. Pop Cam, invece, propone filtri ed effetti ispirati a estetiche rétro, tra cui Instant Film, Digicam e Light Leak.

Le funzioni sono raccolte nell’hub Create dell’app Foto, pensato per riunire in un unico spazio scatto, modifica e condivisione. OPPO indica inoltre una fotocamera selfie ultra-grandangolare da 50 megapixel e sistemi fotografici posteriori destinati a offrire maggiore libertà nell’inquadratura.

OPPO Bubble come mirino remoto

Con la serie Reno16 arriva anche OPPO Bubble, un piccolo accessorio magnetico utilizzabile attraverso una cover compatibile. Il suo display AMOLED mostra l’anteprima della fotocamera posteriore dello smartphone, consentendo di usare l’obiettivo principale anche per autoritratti, riprese video e fotografie di gruppo.

L’accessorio può inoltre essere impiegato come mirino e comando remoto dello scatto fino a 10 metri di distanza. Quando non viene usato per la fotocamera, il display può visualizzare immagini, animazioni in loop, testi e colori.

Sul piano estetico, OPPO segnala per la colorazione Pop White il 3D Pop Planet Design. La finitura utilizza quella che l’azienda chiama HoloVerse 3D Technology, con un effetto tridimensionale sulla cover che cambia prospettiva in base alla luce e al movimento.

Promozioni di settembre sullo store

Nel corso dell’iniziativa di settembre, OPPO Bubble entrerà nelle opzioni bundle della gamma Reno16. Per Reno16 Pro e Reno16 sarà disponibile con un’aggiunta di 19,99 euro; per Reno16 FS e Reno16 F il supplemento previsto è di 29,99 euro.

L’azienda comunica anche bundle relativi ad accessori, ricarica e intrattenimento, oltre a condizioni dedicate agli studenti, differenziate in base al modello. Per i membri di OPPO Store sarà disponibile per tutto settembre un pacchetto di coupon dal valore complessivo dichiarato di 530 euro.

Ogni fine settimana, infine, lo store attiverà flash sale su una selezione di prodotti. Il comunicato non indica quali dispositivi saranno coinvolti né le condizioni economiche delle singole vendite lampo.

La campagna collega quindi l’offerta commerciale di settembre agli strumenti creativi della serie Reno16. L’elemento centrale è l’integrazione fra fotocamera, editing dall’app Foto e accessorio Bubble, con formule bundle differenziate per i quattro smartphone della linea.

FAQ

Quali modelli fanno parte della serie OPPO Reno16?

La gamma comprende Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F, quest’ultimo aggiunto successivamente al lancio iniziale della serie.

Quanto costa OPPO Bubble in bundle?

Il supplemento è di 19,99 euro con Reno16 Pro e Reno16, mentre sale a 29,99 euro con Reno16 FS e Reno16 F.

Fino a quale distanza funziona il controllo remoto?

OPPO Bubble può essere usato come mirino e controllo remoto dello scatto fino a 10 metri di distanza.

Quando sono attive le promozioni OPPO di settembre?

L’iniziativa “Il Gran Finale dell’estate” è valida su oppostore.it dal 1° al 30 settembre 2026.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.