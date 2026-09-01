OPPO Reno16 punta su AI e Bubble per fotografia e video

1 Settembre 2026

1 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/OPPO Reno16 punta su AI e Bubble per fotografia e video

La notizia in sintesi

  • OPPO rilancia la serie Reno16 con strumenti fotografici ed editing basati sull’AI.
  • Il dispositivo OPPO Bubble funziona come mirino remoto fino a 10 metri.
  • Dal 1° al 30 settembre previste promozioni sullo store online OPPO.
  • Bubble sarà acquistabile in bundle con supplementi differenziati per modello.

Offerta Amazon
Offerta a tempoi
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 2 giorni.

OPPO Reno15 FS 5G Smartphone Sbloccato, 512 GB, 8 GB RAM, Nero

512 GB GROSSSPEICHER MIT 80W SCHNELLLADUNG – Riesiger 512GB Memoria per alle Apps e Medien, 6500mAh Batteria con ultraschneller 80W SUPERVOOC Ladung · 50MP OIS KAMERA – 50MP Hauptkamera con optischem Bildstabilisator e 8MP Ultraweitwinkel per scharfe Fotos e flüssige Videos · 6.57 ZOLL AMOLED 120HZ DISPLAY – Brillantes FHD+ AMOLED Display con 120Hz Bildwiederholrate e HDR per cineastisches Erlebnis

SCONTO -26%347,00 €Prime
Prezzo consigliato: 469,99 €
RISPARMI 122,99 €
⏳ Alla promozione mancano 2 giorni

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Riassunto generato con AI

OPPO concentra sulla fotografia, sull’editing e sulla personalizzazione le iniziative dedicate alla gamma Reno16 Series, composta da Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F. La serie, presentata all’inizio dell’estate e successivamente ampliata con Reno16 F, è al centro delle promozioni di settembre sul sito oppostore.it.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

I modelli integrano funzioni software per la modifica di immagini e contenuti brevi, mentre l’accessorio magnetico OPPO Bubble punta a semplificare l’uso della fotocamera posteriore per selfie, foto di gruppo e video. Le offerte, denominate dall’azienda “Il Gran Finale dell’estate”, saranno attive dal 1° al 30 settembre 2026.

Editing fotografico e contenuti animati

Offerta Amazon
Offerta a tempoi
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 2 giorni.

OPPO Reno15 FS 5G 512GB 8GB Aurora Blue

BATTERIA DA 6500 MAH CON 80W SUPERVOOC – Enorme batteria per 2 giorni di utilizzo, ricaricata in pochi minuti grazie alla ricarica ultra-rapida 80W SUPERVOOC · FOTOCAMERA OIS DA 50MP – Fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico d’immagine per foto nitide e video fluidi, anche in movimento · DISPLAY AMOLED 120HZ DA 6.57 POLLICI – Vivace display FHD+ AMOLED con 120Hz e 1.07 miliardi di colori per un’esperienza visiva impressionante

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

SCONTO -26%347,00 €Prime
Prezzo consigliato: 469,99 €
RISPARMI 122,99 €
⏳ Alla promozione mancano 2 giorni

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Tra le funzioni della Reno16 Series figura AI Remix Collage, strumento che consente di unire fotografie, Motion Photo e brevi video in composizioni animate. Secondo quanto comunicato da OPPO, la funzione può estrarre persone e soggetti dai contenuti per inserirli nel collage come elementi dinamici.

La suite comprende anche Popout 2.0, che permette di isolare persone, animali, oggetti e altri soggetti facendoli apparire oltre i margini dell’immagine. Pop Cam, invece, propone filtri ed effetti ispirati a estetiche rétro, tra cui Instant Film, Digicam e Light Leak.

Le funzioni sono raccolte nell’hub Create dell’app Foto, pensato per riunire in un unico spazio scatto, modifica e condivisione. OPPO indica inoltre una fotocamera selfie ultra-grandangolare da 50 megapixel e sistemi fotografici posteriori destinati a offrire maggiore libertà nell’inquadratura.

Offerta Amazon

XIAOMI REDMI Note 15 5G, Smartphone 8+512GB, Blu Ghiacciaio Resistenza IP65

【Design ultra-sottile ma ultra-resistente】Presenta un corpo sottile e leggero con parte anteriore e posteriore curve, progettate per una presa più comoda. · 【Resistenza a polvere e acqua IP65】REDMI Note 15 5G supporta la resistenza a polvere e acqua IP65, offrendo una protezione efficace contro schizzi, polvere o altre situazioni previste. · 【Fotocamera super nitida a 108 MP】La fotocamera super nitida a 108 MP con OIS (stabilizzatore ottico di immagine) offre un’esperienza di imaging ad alta risoluzione eccezionale.

SCONTO -22%255,90 €
Prezzo consigliato: 329,90 €
RISPARMI 74,00 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

OPPO Bubble come mirino remoto

Con la serie Reno16 arriva anche OPPO Bubble, un piccolo accessorio magnetico utilizzabile attraverso una cover compatibile. Il suo display AMOLED mostra l’anteprima della fotocamera posteriore dello smartphone, consentendo di usare l’obiettivo principale anche per autoritratti, riprese video e fotografie di gruppo.

L’accessorio può inoltre essere impiegato come mirino e comando remoto dello scatto fino a 10 metri di distanza. Quando non viene usato per la fotocamera, il display può visualizzare immagini, animazioni in loop, testi e colori.

Sul piano estetico, OPPO segnala per la colorazione Pop White il 3D Pop Planet Design. La finitura utilizza quella che l’azienda chiama HoloVerse 3D Technology, con un effetto tridimensionale sulla cover che cambia prospettiva in base alla luce e al movimento.

Promozioni di settembre sullo store

Nel corso dell’iniziativa di settembre, OPPO Bubble entrerà nelle opzioni bundle della gamma Reno16. Per Reno16 Pro e Reno16 sarà disponibile con un’aggiunta di 19,99 euro; per Reno16 FS e Reno16 F il supplemento previsto è di 29,99 euro.

L’azienda comunica anche bundle relativi ad accessori, ricarica e intrattenimento, oltre a condizioni dedicate agli studenti, differenziate in base al modello. Per i membri di OPPO Store sarà disponibile per tutto settembre un pacchetto di coupon dal valore complessivo dichiarato di 530 euro.

Ogni fine settimana, infine, lo store attiverà flash sale su una selezione di prodotti. Il comunicato non indica quali dispositivi saranno coinvolti né le condizioni economiche delle singole vendite lampo.

La campagna collega quindi l’offerta commerciale di settembre agli strumenti creativi della serie Reno16. L’elemento centrale è l’integrazione fra fotocamera, editing dall’app Foto e accessorio Bubble, con formule bundle differenziate per i quattro smartphone della linea.

FAQ

Quali modelli fanno parte della serie OPPO Reno16?

La gamma comprende Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e Reno16 F, quest’ultimo aggiunto successivamente al lancio iniziale della serie.

Quanto costa OPPO Bubble in bundle?

Il supplemento è di 19,99 euro con Reno16 Pro e Reno16, mentre sale a 29,99 euro con Reno16 FS e Reno16 F.

Fino a quale distanza funziona il controllo remoto?

OPPO Bubble può essere usato come mirino e controllo remoto dello scatto fino a 10 metri di distanza.

Quando sono attive le promozioni OPPO di settembre?

L’iniziativa “Il Gran Finale dell’estate” è valida su oppostore.it dal 1° al 30 settembre 2026.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori deumidificatori di agosto 2026Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
GAMES
IKEA e Xbox lanciano YXSTABY, arredi gaming per spazi condivisi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
MOTORI
Noleggio sociale a 100 euro al mese: domande non ancora disponibili
di Redazione Assodigitale
#5
FINTECH
Nuovo San Siro, valore stimato di 2,149 miliardi: 265 milioni di plusvalenza
di Redazione Assodigitale
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.