Nilox debutta negli sport invernali con la maschera Fox Peak

1 Settembre 2026

1 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Nilox debutta negli sport invernali con la maschera Fox Peak

La notizia in sintesi

  • Nilox presenterà Fox Peak, maschera da sci con videocamera integrata, a IFA 2026.
  • La fiera di Berlino si terrà dal 4 all’8 settembre.
  • Tra le novità figurano smart glasses, wearable e un nuovo acquascooter.
  • Fox Peak avrà un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro.

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Nilox presenterà a IFA 2026 Fox Peak, una maschera da sci con videocamera integrata che segna l’ingresso del marchio negli sport invernali. Il prodotto sarà esposto insieme alle novità della linea di smart eyewear, al bracciale Onair Evo, all’acquascooter Kaimana e alla gamma di mobilità elettrica dal 4 all’8 settembre, allo stand 133 della Hall 4.2.

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Fox Peak è pensata per sciatori e snowboarder e permette di registrare le discese dalla prospettiva di chi la indossa. La maschera dispone inoltre di una porta jack da 3,5 millimetri per auricolari con filo, compatibilità con gli assistenti vocali Siri e Google e controlli integrati per musica e chiamate.

Le lenti arancioni includono un filtro per la luce blu. Il nome richiama la volpe, indicata dall’azienda come fonte d’ispirazione per la denominazione del modello. Nilox associa al prodotto il claim “Vivi la vetta, rivivi la discesa”. Il prezzo consigliato al pubblico è di 299,99 euro.

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Smart glasses tra sport e uso urbano

Alla fiera di Berlino Nilox porterà anche due novità nella categoria degli smart eyewear, introdotta dal marchio nel 2026. Il modello Lapaz è destinato a un utilizzo sportivo e sarà disponibile in due colorazioni.

Gli occhiali integrano una fotocamera da 32 megapixel, con registrazione video fino a 1200P a 30 fotogrammi al secondo e stabilizzatore d’immagine. Le aste ospitano altoparlanti per ascoltare musica e gestire le chiamate senza isolarsi dall’ambiente circostante. Lapaz supporta Siri e Google, offre un’autonomia dichiarata fino a cinque ore e dispone di certificazione IPX4.

Il prezzo consigliato è di 149,99 euro. La seconda novità è la After Collection, una linea composta da tre modelli per l’uso urbano. Gli occhiali prevedono altoparlanti open-ear, comandi vocali e lenti con protezione UV400. La versione nera avrà un prezzo consigliato di 39,95 euro, mentre quella tartarugata costerà 49,95 euro.

Onair Evo e l’acquascooter Kaimana

Nel comparto wearable, Nilox annuncia Onair Evo, evoluzione del bracciale smart senza schermo. Il dispositivo utilizza una cassa in alluminio più sottile e un chipset di nuova generazione, indicato per migliorare il rilevamento della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e del sonno, riducendo i consumi energetici.

Tra le funzioni introdotte c’è il sistema di liveness detection, che riconosce quando il bracciale è indossato per evitare registrazioni accidentali. Onair Evo è impermeabile fino a 3 ATM e può essere utilizzato durante il nuoto. L’app dedicata include strumenti per il recupero fisico e nuovi programmi di fitness; al termine della settimana elabora inoltre un report basato sui dati raccolti. Il prezzo consigliato è di 59,99 euro.

Per le attività acquatiche, Nilox esporrà Kaimana, un acquascooter con velocità massima dichiarata di 7 chilometri orari, autonomia fino a 60 minuti e tre modalità di utilizzo. Il dispositivo può operare fino a 30 metri di profondità ed è compatibile con gli attacchi standard a tre pinne, caratteristica che ne consente l’impiego come motore per SUP. Il prezzo consigliato è di 599,99 euro.

In mostra anche e-bike e monopattini

La presenza di Nilox a IFA comprenderà anche le e-bike e i monopattini elettrici del marchio. Tra i modelli annunciati figurano la mountain bike elettrica MB10, destinata a percorsi off-road e strade sterrate, e la e-bike J6 per gli spostamenti urbani.

MB10 avrà un prezzo consigliato di 999,95 euro, mentre J6 sarà proposta a 899,95 euro. L’esposizione includerà anche city bike, fat bike e monopattini elettrici. Nilox, marchio del Gruppo Esprinet, riunisce nella propria offerta prodotti dedicati allo sport, alle attività all’aperto e alla mobilità elettrica.

FAQ

Quando saranno presentate le novità Nilox?

Le novità saranno esposte a IFA 2026 dal 4 all’8 settembre, presso lo stand 133 nella Hall 4.2.

Quanto costa la maschera da sci Fox Peak?

Il prezzo consigliato al pubblico di Fox Peak è di 299,99 euro.

Quali funzioni offre la videocamera di Fox Peak?

La videocamera integrata registra le discese dal punto di vista dell’utilizzatore, senza richiedere l’uso di una videocamera separata.

Qual è l’autonomia dichiarata degli occhiali Lapaz?

L’autonomia dichiarata per gli smart glasses Lapaz arriva fino a cinque ore.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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