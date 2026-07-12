12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini al secondo turno del Roland Garros

La notizia in sintesi

Federico Cinà , Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini giocano il secondo turno.

, e giocano il secondo turno. Il programma è previsto oggi, mercoledì 27 maggio, al Roland Garros .

. Per Cinà è il secondo match Slam dopo il successo d’esordio.

Paolini affronta Solana Sierra in una sfida senza precedenti.

(Riassunto generato con AI)

Tre italiani nel secondo turno parigino

Il Roland Garros 2026 prosegue oggi, mercoledì 27 maggio, con tre tennisti italiani impegnati nel secondo turno del torneo parigino: Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Il programma distribuisce le loro partite su tre campi diversi, dal Court 6 al Lenglen, nella giornata in cui il secondo Slam della stagione entra nel vivo.

Secondo quanto riportato da LaPresse, Cinà affronterà l’olandese Jesper de Jong, Sonego sfiderà lo statunitense Tommy Paul, mentre Paolini troverà l’argentina Solana Sierra. Le partite sono rilevanti perché misurano percorsi differenti: l’esordio assoluto di un giovane nel tabellone principale, un confronto con precedenti già definiti e una sfida inedita nel tabellone femminile.

Il fattore campo e l’ordine di gioco possono incidere sulla gestione delle energie, ma i dati disponibili indicano soprattutto un quadro di grande interesse per il tennis italiano. I tre incontri arrivano dopo vittorie al primo turno che hanno consentito ai giocatori azzurri di avanzare sulla terra rossa di Parigi.

Orari, avversari e risultati del primo turno

Federico Cinà, 19 anni e originario di Palermo, scenderà in campo alle ore 11 sul Court 6 contro Jesper de Jong. Il giovane italiano ha ottenuto al debutto la sua prima vittoria in uno Slam, battendo uno statunitense in cinque set dopo 3 ore e 26 minuti; de Jong ha invece eliminato all’esordio lo svizzero Stan Wawrinka.

Il match rappresenta quindi un passaggio significativo per Cinà: dopo una partita molto lunga, dovrà confrontarsi con un avversario reduce da un successo contro un veterano del circuito. La fonte non indica ulteriori precedenti tra i due, mentre conferma il valore simbolico del traguardo raggiunto dal palermitano nel suo primo torneo Slam.

Lorenzo Sonego è atteso intorno alle ore 16 sul campo 7, nel quarto incontro programmato dalle 11, contro Tommy Paul. Il torinese ha superato Herbert nel turno precedente, mentre Paul ha battuto Hijikata; nei confronti diretti lo statunitense conduce per 3-1.

Per Jasmine Paolini, l’appuntamento è invece intorno alle 14:30 sul Lenglen, terzo match di giornata. Dopo il successo sull’ucraina Yastremska, l’azzurra affronterà Sierra, che ha eliminato Emma Raducanu: sarà il primo confronto tra le due.

Un test per il cammino azzurro

La giornata parigina offre indicazioni diverse per ciascun italiano: Cinà cerca continuità dopo il successo più importante della sua giovane esperienza Slam, Sonego prova a riequilibrare un bilancio sfavorevole contro Paul e Paolini affronta un’avversaria mai incontrata. L’assenza di precedenti tra Paolini e Sierra rende il match particolarmente aperto sul piano della lettura tattica.

I risultati del secondo turno definiranno la presenza italiana nella fase successiva del torneo. Per Cinà, in particolare, l’incontro con de Jong arriva immediatamente dopo una prova di notevole durata, elemento concreto da considerare nell’economia della giornata.

FAQ

Chi sono gli italiani in campo al Roland Garros?

Sono Federico Cinà, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, tutti impegnati nel secondo turno del Roland Garros 2026.

Quando gioca Federico Cinà contro Jesper de Jong?

Gioca oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 11 sul Court 6 contro l’olandese Jesper de Jong.

Qual è il bilancio tra Sonego e Tommy Paul?

È di 3-1 per lo statunitense Tommy Paul, che affronta Lorenzo Sonego sul campo 7 intorno alle ore 16.

Paolini ha già affrontato Solana Sierra?

No, la partita tra Jasmine Paolini e l’argentina Solana Sierra è indicata come una sfida inedita.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.