20 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Muitomas propone quattro accessori per il ritorno all’ora solare

La notizia in sintesi Muitomas propone quattro accessori per la routine quotidiana in occasione del ritorno all’ora solare.

La travelmug da 900 ml costa 29,99 euro; l’orologio digitale con sveglia costa 19,99 euro.

La lampada da tavolo ha ricarica USB-C e un prezzo consigliato di 39,99 euro.

Il roller viso è proposto a 12,99 euro, nelle varianti verde salvia, lilla e nero.

Una tazza termica, un orologio digitale, una lampada da tavolo e un roller per il viso: sono i quattro accessori che Muitomas propone in occasione del ritorno all’ora solare. La selezione, presentata il 20 ottobre 2026, raccoglie oggetti per la casa, gli spostamenti e la cura personale, con prezzi consigliati compresi tra 12,99 e 39,99 euro.

Il marchio italiano di accessori lifestyle lega la proposta al riassetto delle abitudini che accompagna il cambio dell’ora. Non si tratta di un unico dispositivo o di un sistema integrato: ogni articolo ha una funzione distinta, dalla conservazione delle bevande alla gestione della luce domestica.

La tazza termica per gli spostamenti

Per le bevande da portare fuori casa, la travelmug ha una capacità di 900 ml e una struttura a doppia parete in acciaio. Secondo le indicazioni del marchio, mantiene il contenuto caldo fino a 10 ore oppure freddo fino a 24 ore.

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La tazza è dotata di manico e cannuccia. Sono questi, insieme alla capacità e alla tenuta termica dichiarata, gli elementi che caratterizzano il prodotto destinato all’uso durante la giornata, dalle uscite del mattino alle pause lontano da casa.

Il prezzo consigliato è di 29,99 euro. Le varianti cromatiche previste sono cinque: lilla, verde salvia, ottanio, giallo e nero.

L’orologio LED tra comodino e parete

La proposta per tenere sotto controllo l’orario è invece un modello digitale con illuminazione LED lungo il profilo dei numeri. La visualizzazione dell’ora è affiancata da funzioni pensate anche per l’utilizzo in camera da letto.

L’orologio comprende infatti una sveglia, la funzione snooze e una luce notturna. Può essere collocato su una superficie, come una scrivania o un comodino, oppure appeso alla parete: le due modalità consentono una diversa sistemazione negli ambienti domestici.

Per questo modello Muitomas indica un prezzo consigliato di 19,99 euro. Nella selezione dedicata al cambio dell’ora è l’accessorio che riunisce la lettura dell’orario e le funzioni per il risveglio.

Una lampada ricaricabile per la casa

All’illuminazione è dedicata la lampada da tavolo, proposta a 39,99 euro. Ha una base in metallo colorato e un comando a cordino, utilizzato sia per accendere e spegnere la luce sia per regolarne il tono.

La ricarica avviene attraverso una porta USB-C. Il marchio la propone per diversi ambienti della casa e per attività serali come la lettura o i momenti di riposo, collegandone l’impiego ai pomeriggi autunnali e all’arrivo anticipato del buio.

Le colorazioni disponibili sono verde salvia, lilla, ottanio e nero. La scelta riprende quindi parte della gamma cromatica della tazza termica, mentre cambiano materiali, comandi e funzione dell’oggetto.

Il roller per la routine del mattino

Completa la selezione il roller viso, con testina rotante, venduto a un prezzo consigliato di 12,99 euro. È l’articolo destinato alla cura personale e viene proposto nelle versioni verde salvia, lilla e nero.

Muitomas attribuisce al massaggio un effetto tonificante e un’azione sui segni di stanchezza e sul gonfiore del contorno occhi. Si tratta di benefici descritti dal marchio: non vengono forniti risultati di prove a sostegno di queste indicazioni.

Tra i suggerimenti d’uso figura anche un breve passaggio in frigorifero prima dell’applicazione, per aumentare la sensazione di freschezza a contatto con il viso.

La proposta stagionale accosta dunque quattro impieghi differenti, senza concentrarsi soltanto sul risveglio. Il cambio dell’ora fa da cornice a una selezione che copre più momenti della giornata: la cura del viso, le bevande fuori casa, il controllo dell’orario e l’illuminazione serale.