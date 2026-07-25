Instagram sospende chi usa gli occhiali Meta per riprese non autorizzate

25 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Instagram sospende gli account che pubblicano riprese non consensuali realizzate con occhiali Meta .

sospende gli account che pubblicano riprese non consensuali realizzate con occhiali . La stretta riguarda soprattutto video di scherzi, molestie e interazioni riprese di nascosto.

Adam Mosseri conferma rimozioni dei contenuti e possibili disattivazioni degli account.

conferma rimozioni dei contenuti e possibili disattivazioni degli account. Meta aggiorna anche gli occhiali Ray-Ban per impedire registrazioni con led alterato.

Riassunto generato con AI)

Instagram interviene sulle riprese non autorizzate

Instagram ha iniziato a sospendere gli utenti che usano gli occhiali intelligenti di Meta per registrare persone a loro insaputa e pubblicare i filmati sulla piattaforma. La decisione, riportata da ANSA da Milano, riguarda contenuti realizzati in luoghi pubblici senza consenso, in particolare video di scherzi rivolti a lavoratori e interazioni potenzialmente lesive della privacy. L’obiettivo dichiarato è fermare la diffusione di registrazioni che sfruttano o molestano le persone esposte nei filmati.

Nelle ultime settimane sono circolati video in cui uomini tentano approcci con donne in spazi pubblici, usando le riprese come contenuto da pubblicare. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha comunicato la linea del social attraverso una storia sulla piattaforma. La misura prevede la rimozione dei video vietati e, per gli account coinvolti, anche il rischio di disattivazione.

Il punto centrale della nuova applicazione delle regole è il comportamento dell’utente, non il solo impiego degli occhiali intelligenti. La piattaforma interviene infatti quando la tecnologia viene utilizzata per riprendere di nascosto, ridicolizzare o esporre altre persone senza il loro consenso. La scelta di Instagram colloca la tutela della privacy e della dignità individuale al centro della moderazione dei contenuti video.

Le regole della piattaforma e l’aggiornamento tecnico

In una storia su Instagram, Adam Mosseri ha chiarito che i contenuti di questo tipo saranno banditi dal servizio. “Se pubblicate contenuti che sfruttano e molestano le persone, come molti di quei video che abbiamo visto e di cui abbiamo sentito parlare, ci teniamo a dire che saranno rimossi”, ha affermato Mosseri. Il responsabile del social ha inoltre precisato che la piattaforma non intende consentire riprese segrete usate per prendere in giro altri individui e pubblicarne i video.

“Non vogliamo che le persone riprendano di nascosto gli altri, le prendano in giro e pubblichino i video sulla nostra piattaforma”, ha aggiunto Mosseri. La posizione indicata da Instagram riguarda quindi sia la fase della pubblicazione sia le conseguenze per chi diffonde materiale considerato lesivo. La sospensione degli utenti rappresenta il livello più severo dell’intervento annunciato, accanto alla rimozione dei contenuti.

La stretta sulle policy si accompagna a un intervento tecnico di Meta sugli occhiali Ray-Ban, realizzati con EssilorLuxottica. L’azienda ha rilasciato un aggiornamento software che punta a disattivare automaticamente la fotocamera collocata accanto alle lenti quando il led che segnala la registrazione risulta coperto, manomesso o alterato. Il led luminoso è il segnale visibile pensato per informare chi si trova vicino all’utilizzatore dell’avvio di una ripresa.

Le due misure agiscono su piani differenti ma complementari: la tecnologia cerca di impedire l’occultamento della registrazione, mentre Instagram interviene sulla pubblicazione e sulla circolazione dei contenuti. Il caso evidenzia come la disponibilità di videocamere indossabili renda decisivo il rispetto delle regole di utilizzo e delle persone coinvolte nelle immagini.

La conseguenza per utenti e contenuti pubblicati

La novità più rilevante è il collegamento diretto tra riprese non consensuali e responsabilità dell’account che le pubblica su Instagram. Non è quindi soltanto il dispositivo a essere coinvolto: la piattaforma valuta la natura del contenuto e il modo in cui la persona filmata viene trattata. Video costruiti su registrazioni nascoste, derisione o molestie rischiano di essere rimossi.

L’aggiornamento degli occhiali Ray-Ban Meta aggiunge un ulteriore livello di prevenzione, impedendo l’uso della fotocamera quando l’indicatore luminoso è stato alterato. Per chi pubblica contenuti, l’effetto pratico annunciato da Instagram è chiaro: la violazione può portare dalla cancellazione del filmato fino alla disattivazione dell’account. La combinazione di controlli tecnici e moderazione punta a rendere più riconoscibile e verificabile l’avvio di una registrazione.

FAQ

Chi rischia la sospensione su Instagram?

Sì, rischiano la sospensione gli utenti che pubblicano filmati ottenuti riprendendo persone a loro insaputa e sfruttandole o molestandole.

Quali video saranno rimossi dalla piattaforma?

Sì, saranno rimossi i contenuti che mostrano riprese segrete, derisione delle persone o interazioni non consensuali pubblicate su Instagram.

Cosa ha dichiarato Adam Mosseri?

Sì, Adam Mosseri ha affermato che Instagram rimuoverà i video che sfruttano e molestano le persone, con possibili disattivazioni.

Come funziona l’aggiornamento degli occhiali Ray-Ban?

Sì, l’aggiornamento disattiva automaticamente la fotocamera se il led che segnala la registrazione risulta coperto, manomesso o alterato.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.